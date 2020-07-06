Общество

BFM.ruBFM.ruУщерб от разлива топлива в Норильске оценили в 148 млрд рублей

Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива на ТЭЦ в Норильске в 148 миллиардов рублей. В том числе ущерб водным объектам составил, по подсчетам ведомства, 147 миллиардов рублей, а почвам — 738 миллионов рублей, передает ТАСС.
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Как штрафовали бизнес за экологию

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Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в Норильске в 148 млрд рублей

Ведомостивчера в 12:44

Ущерб от разлива топлива в Норильске оценен в 148 миллиардов рублей

РИА Новостивчера в 11:48

В Минприроды назвали ущерб от аварии в Норильске беспрецедентным

RT на русскомвчера в 13:31

Росприроднадзор оценил ущерб экологии от аварии в Норильске в 148,2 млрд рублей

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«Норникель» не получал документы Росприроднадзора об оценке экологического ущерба

ТАССвчера в 12:14
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Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров последнего десятилетия

Речь идет о лентах, выпущенных за последнее десятилетие.
Evo-rus.com 05 июля в 02:52
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Происшествия

ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца Василенко в шпионаже

"Судом 19 июня по ходатайству следствия был продлен до 24 сентября срок ареста в отношении гражданина Украины Василенко Василия Ивановича, обвиняемого по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщила источнику пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
Газета.Ru вчера в 10:33
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Шоу-бизнес

Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома

Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома Неужели Борис Корчевников стал отцом, гадают поклонники.
Экспресс газета вчера в 01:09
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Общество

В Саратовской области отменили запрет на работу турбаз и музеев

РИА Новости вчера в 13:10
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Происшествия

Восемь автомобилей сгорели на территории бизнес-центра в Петербурге

Известия вчера в 20:00
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Здоровье

В Перми умер еще один врач, заразившийся коронавирусом

В 6 июля Перми скончался еще один врач, заразившийся Covid-19 – сосудистый хирург Пермской городской клинической больницы №4 Алексей Сятчихин, оказывавший экстренную помощь.
РБК Пермский край вчера в 22:19
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Происшествия

В Горном Алтае скончались ещё два пациента с коронавирусом

«Коронавирус подтвердился у 11 жителей Кош-Агачского района, в том числе у двух детей; у семи человек, прибывших на работу вахтовым методом в Турочакский район; у трёх жителей Майминского района и у 18-летней жительницы города Горно-Алтайска», — отметили в штабе.
REGNUM 05 июля в 22:32
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Политика

Венедиктов рассказал о тайных переговорах России по делу MH17

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что Россия ведёт тайные переговоры со странами, граждане которых погибли в результате крушения малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе.
News.ru вчера в 09:10
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Политика

Трампа предупредили о знании Путиным английского языка

Председатель Демократической партии в штате Огайо Дэвид Пеппер предупредил президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин знает английский язык, хотя почти не использует его в общении.
Известия вчера в 09:48
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Спорт

19 футболистов чемпионата Болгарии заразились коронавирусом по ходу матча

После матча в «Царско село» выявили три новых случая заражения, у «Черно Море» заразились 16 футболистов.
ODDS.ru 00:19
Армия и оружие

Напугавший Европу США «Буревестник» могут испытывать под Астраханью

Астраханские новости вчера в 17:08
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Политика

Посольство РФ: Москва может ответить на введенные Лондоном санкции

Представитель посольства России в Великобритании прокомментировал санкции, введенные Лондоном в отношении 25 россиян в рамках так называемого "дела Магнитского".
Московский Комсомолец вчера в 19:27
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Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть гонщиков Формулы-1 отказались встать на колено в знак борьбы с расизмом. Эпизод случился перед стартом Гран-при в Австрии.
Vprognoze.ru вчера в 21:53
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Происшествия

Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта

Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости вчера в 14:48
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Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
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Культура

Скончался после перелома бедра итальянский композитор Эннио Морриконе

Знаменитый во всем мире итальянский композитор и дирижер Эннио Морриконе скончался на 92-м году жизни, передает ANSA.
Live24 вчера в 03:15
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Общество

В России назвали самые высокооплачиваемые вакансии удалённой работы

Москва, 7 июля 2020, 07:21 — REGNUM Больше всего на удалённой работе в России могут зарабатывать главные бухгалтеры, переводчики и специалисты в сфере продаж.
REGNUM 00:21
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Армия и оружие

Военная сводка с Донбасса, 7 июля. «ВСУ нанесли удары по окраинам Донецка»

С начала текущих суток боевики 35-й бригады под личным руководством военного преступника ПАЛАСА совершили вооруженную провокацию на Горловском направлении применив по окраинам ГОРЛОВКИ запрещённую Минскими соглашениями крупнокалиберную артиллерию и минометы, выпустив по окраинам населенного пункта СОРОК ДЕВЯТЬ 152 и 122-мм снарядов и более ПЯТИДЕСЯТИ мин калибром 120 и 82-мм.
ИА Новороссия вчера в 17:10
Шоу-бизнес

Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене

Издание Star Hit сообщает, что известный российский юморист Евгений Петросян решил подать судебный иск на писателя в жанре сатира Виктора Коклюшкина.
CT news вчера в 15:46
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Политика

Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса

Партия "За правду", лидером которой является писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
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Происшествия

Обвиняемый в серии убийств в Подмосковье покончил с собой в СИЗО

ТАСС вчера в 04:42
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Политика

Правительство поддержало запрет послам иметь иностранное гражданство

Ранее сенаторы Константин Косачев и Андрей Клишас внесли в Госдуму проект, согласно которому послом РФ в иностранном государстве или постоянным представителем РФ в международной организации не может быть назначен гражданин, имеющий иностранное гражданство или вид на жительство в другом государстве.
РИА Новости 00:02
Общество

США выдворят иностранных студентов на онлайн-обучении

14 апреля стало известно, что в США из-за пандемии коронавируса оказались заблокированы несколько десятков школьников из России, которые прибыли туда в рамках учебной программы, закрытой из-за распространения инфекции.
Известия вчера в 21:08
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Шоу-бизнес

Муж Анастасии Макеевой бросил ее ради молодой любовницы

В сети появились слухи о том, что супруг Анастасии Макеевой Александр ушел от нее к молодой актрисе.
Kleo.ru вчера в 07:27
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Экономика

Кабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции.
Российская газета 04 июля в 06:20
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Религия

Схимонах Сергий ответил на письмо митрополита с обвинениями во лжи

Газета.Ru вчера в 14:22
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Здоровье

В Самарской области ожидается усиление ограничительных мер

6 июля на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса прозвучало предложение об усиление ограничительных мер в 5 городах и районах Самарской области, это Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск и Ставропольский район, в этих городах и районах самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом и согласно ежедневным сводкам заболеваемость продолжает расти.
Похвистнево-Информ вчера в 15:16
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Экономика

Японский финансист объяснил устойчивость экономики России при пандемии

Российская экономика, "закаленная" борьбой с западными санкциями, проявила, по признанию автора, неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 22:26
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Общество

Дания смягчила требования к способным достроить Nord Stream 2 судам

В пресс-службе Nord Stream 2 AG указали, что судно с якорным позиционированием успешно применялось при строительстве датского участка эксплуатируемого газопровода «Северный поток», а также при строительстве участка газопровода «Северный поток-2» в водах Германии.
РБК вчера в 06:26
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Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
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Авария на ТЭЦ в НорильскеБольше новостей по теме
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