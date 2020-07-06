Общество

BFM.ruBFM.ruУщерб от разлива топлива в Норильске оценили в 148 млрд рублей

Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива на ТЭЦ в Норильске в 148 миллиардов рублей. В том числе ущерб водным объектам составил, по подсчетам ведомства, 147 миллиардов рублей, а почвам — 738 миллионов рублей, передает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать1K

Подробнее о событии

Как штрафовали бизнес за экологию

Коммерсантъ16:01

Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в Норильске в 148 млрд рублей

Ведомости12:44

Министр назвал беспрецедентным вред Арктике от ЧП в Норильске

РБК12:18

Ущерб от разлива топлива в Норильске оценен в 148 миллиардов рублей

РИА Новости11:48

Росприроднадзор оценил ущерб экологии от аварии в Норильске в 148,2 млрд рублей

Интерфакс11:08

В Минприроды назвали ущерб от аварии в Норильске беспрецедентным

RT на русском13:31

«Норникель» не получал документы Росприроднадзора об оценке экологического ущерба

ТАСС12:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 23:06, Ашберн
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 15:38
1,8K
Авто

Рендеры «Русского Прадо» от УАЗ опубликованы впервые

Новый УАЗ обзаведется обогревом руля, круиз-контролером. На рынок авто поступит в 2022 году.
Evo-rus.com 11:40
636
Происшествия

Восемь автомобилей сгорели на территории бизнес-центра в Петербурге

Известия 20:00
Шоу-бизнес

София Ротару впервые показала свой элитный особняк за миллион долларов

Впервые Ротару опубликовала фотографию, на которой изображена ее элитная недвижимость. Особняк расположен в пригороде Киева – Конча Заспе.
iReactor 05:47
5
Недвижимость

Вторичное жилье в России подешевело за полгода на 5%

Эксперты добавляют, что средняя цена квартиры на вторичном рынке в России сейчас составляет 3,56 млн рублей при средней площади 56 кв.м. За время самоизоляции и временных ограничений на фоне пандемии коронавируса средняя стоимость предложения снизилась на 180 тыс. рублей.
Интерфакс 06:56
Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть гонщиков Формулы-1 отказались встать на колено в знак борьбы с расизмом. Эпизод случился перед стартом Гран-при в Австрии.
Vprognoze.ru 21:53
4
Культура

Скончался после перелома бедра итальянский композитор Эннио Морриконе

Знаменитый во всем мире итальянский композитор и дирижер Эннио Морриконе скончался на 92-м году жизни, передает ANSA.
Live24 03:15
591
Политика

Козак: Позиция Киева не дала договориться о статусе Донбасса в Берлине

По словам замруководителя администрации российского президента Дмитрия Козака, на прошедшей встрече не удалось добиться прорыва по Украине.
Evo-rus.com 04 июля в 15:20
Общество

Минкомсвязь создала систему отслеживания контактов больных COVID-19

В Минкомсвязи создали регламент отслеживания контактов больных коронавирусом на основе геолокации и данных операторов связи.
RT на русском 13:59
549
Шоу-бизнес

Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы

Журналисты утверждают, что Сакович решил оставить супругу из-за актрисы театра Константина Богомолова.
CT news 16:12
24
Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

РИА Новости 08:25
662
Религия

Схимонах Сергий ответил на письмо митрополита с обвинениями во лжи

Газета.Ru 14:22
82
Армия и оружие

Китай сообщил ООН о присоединении к договору о торговле оружием

Китай присоединился к Международному договору о торговле оружием (МДТО).
Известия 22:10
1
Происшествия

Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта

Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости 14:48
672
Общество

«Известия»: в России могут смягчить правила продажи алкоголя

Пятого мая в России вступил в силу закон, запрещающий продажи алкоголя в заведениях общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, если площадь их залов обслуживания составляет меньше 20 квадратных метров (так называемый закон о "наливайках").
РИА Новости 19:22
265
Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости 09:35
237
Общество

Ученый рассказал о появлении древних вирусов из-за таяния ледников

Таяние вечной мерзлоты из-за изменения климата может освободить на поверхность вирусы древних экосистем, передает РИА "Новости" слова старшего научного сотрудника Тихоокеанского института географии ДВО РАН Сергея Давыдова.
Газета.Ru 20:35
1
Общество

Правительство выделило еще 3,6 млрд рублей на выплаты соцработникам

«Порядка 3,6 млрд руб. будет дополнительно направлено на специальные выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска»,— сообщили в правительстве.
Коммерсантъ 02:43
91
Наука

Раскрыта смертельная опасность заражения коронавирусом

Ученые из Британии обнаружили пять генетических мутаций, которые повышают риск летального исхода у больных COVID-19 до 13 раз.
ToDay News Ufa 10:01
12
Шоу-бизнес

Директор Долиной ответил на критику ее заявления о нарушениях ПДД

Evo-rus.com 13:13
64
Здоровье

Вторая волна коронавируса в России может начаться в конце этого года

В ноябре-декабре этого года в России может случиться вторая волна коронавируса.
Вести Подмосковья вчера в 08:26
2,5K
Политика

В Киеве допустили возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ

Киев изучает возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ, заявил украинский вице-премьер, первый замглавы делегации Украины в трёхсторонней контактной группы Алексей Резников.
RT на русском 20:59
33
Политика

Лукашенко пришел на интервью без обуви

Как рассказал журналист Алексей Кривошеев, все интервью он, как и белорусский президент, провел без обуви.
РИА Новости 16:05
19
Игры

Horizon Zero Dawn в Steam подорожала почти в три раза

Стоимость PC-версии Horizon Zero Dawn взлетела почти в три раза на сервисе Steam — с 930 до 2800 рублей.
Чемпионат вчера в 05:36
104
Политика

Посольство РФ: Москва может ответить на введенные Лондоном санкции

Представитель посольства России в Великобритании прокомментировал санкции, введенные Лондоном в отношении 25 россиян в рамках так называемого "дела Магнитского".
Московский Комсомолец 19:27
2
Шоу-бизнес

Егор Крид спровоцировал слухи о новом романе

Егор Крид спровоцировал слухе о романе с 18-летней Аминой Мирзоевой Вчера Tenderlybae и Егор Крид вели совместный прямой эфир, во время котоого блогер и певец флиртовали друг с другом.
Вокруг ТВ 04:47
Армия и оружие

Эксперт назвал вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Москва, 7 июля 2020, 04:31 — REGNUM В случае атаки Вооруженных сил Украины на Крым российская армия сможет дать жёсткий ответ, заявил 6 июля военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой «Вечерняя Москва».
REGNUM 21:31
453
Здоровье

Два человека скончались от коронавируса в понедельник в Приморье

Всего смогли победить болезнь в Приморье 3 135 человек. В понедельник от нового вируса скончались ещё два человека.
Владивосток-Новости 21:56
44
Шоу-бизнес

Актер из «Папиных дочек» упал с высоты 12 метров во время съемок Твери

Российская газета 12:25
34
Общество

В ночь на 7 июля отмечается праздник Ивана Купала. Обычаи и традиции

По традиции в ночь на Ивана Купалу люди собирали росу.
Orengrad.ru 10:30
6
Как работают Яндекс.Новости?
Авария на ТЭЦ в НорильскеБольше новостей по теме
Главное