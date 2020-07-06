с чего всё началось

Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива на ТЭЦ в Норильске в 148 миллиардов рублей. В том числе ущерб водным объектам составил, по подсчетам ведомства, 147 миллиардов рублей, а почвам — 738 миллионов рублей, передает ТАСС.

Ущерб от разлива топлива в Норильске оценили в 148 млрд рублей

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