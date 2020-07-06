Общество
BFM.ruУщерб от разлива топлива в Норильске оценили в 148 млрд рублей
Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива на ТЭЦ в Норильске в 148 миллиардов рублей. В том числе ущерб водным объектам составил, по подсчетам ведомства, 147 миллиардов рублей, а почвам — 738 миллионов рублей, передает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить436
с чего всё началось
«В том числе вреда, причинённого водным объектам вследствие загрязнения на сумму 147 046 011 000 рублей и почвам на сумму 738 616 500 рублей», — говорится в сообщении.RT на русском10:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 12:14, Ашберн
Наука
Раскрыта смертельная опасность для зараженных коронавирусом
Ученые Лаборатории молекулярной биологии Совета по медицинским исследованиям в Великобритании раскрыли несколько опасных мутаций, повышающих риск смерти у пациентов с COVID-19.
Lenta.ru 11:58
Общество
Наталья Билан и ряд топ-менеджеров покинут «Матч-ТВ»
Главный продюсер «Матч-ТВ» Наталья Билан в ближайшее время покинет канал, - сообщает Betting Insider со ссылкой на неназванные источники в руководстве «Матч-ТВ».
ProstoProSport 10:18
Экономика
Биткоин растет вместе с акциями после падения ниже 9,000 долларов
Акции спасают день Биткоин упал ниже психологической поддержки в 9,000 долларов в воскресенье, подтвердив медвежьи нижние максимумы в 1, 000 и 9,800 долларов, достигнутые 10 и 23 июня соответственно.
Блокчейн24 09:24
Происшествия
В Нижегородской области разбился легкомоторный самолет
Ранее 13 июня при крушении легкомоторного самолета Як-52 под Самарой погибли два пилота.
Известия 10:30
Общество
Фигурантка дела «Седьмой студии» Апфельбаум обжаловала приговор
RT на русском 11:55
Происшествия
Адвокат напал на гособвинителя в здании суда в Ижевске
Адвокат из Ижевска сам стал фигурантом уголовного дела после нападения на гособвинителя — 34-летнему Ленару Исмагилову инкриминируют применение насилия в отношении представителя власти.
Вести.Ru 10:19
Футбол
ЦСКА может приобрести форварда «Сан-Лоренсо» за € 8 млн
«Армейцы» готовы приобрести права на форварда за € 8 млн и уже сделали предложение.
Чемпионат 11:31
Общество
Свердловская область продлила введённые из-за коронавируса ограничения
«В Свердловской области до 13 июля продлены все ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса», — написал он в своём Instagram.
RT на русском 09:46
Политика
Великобритания ввела санкции против 25 россиян по делу Магнитского
Великобритания объявила о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 г. в следственном изоляторе «Матросская тишина».
Ведомости 11:33
Общество
Азаров на примере цен на бананы высмеял аграрную политику Украины
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на примере цен на бананы высмеял аграрную политику Украины.
Народные новости 08:03
Биатлон
Мужская ДНК в допинг-пробе Зайцевой принадлежит ее мужу
По данным немецкого издания, судебно-медицинская экспертиза выяснила, что ДНК мужчины, обнаруженная в пробе Зайцевой, принадлежит ее мужу.
Вести.Ru вчера в 08:35
Общество
Зять Мишустина подал иск о защите чести и достоинства к Навальному
Предприниматель Александр Удодов (муж сестры премьер-министра Михаила Мишустина) 3 июля подал в Люблинский районный суд Москвы иск о защите чести и достоинства к оппозиционеру Алексею Навальному.
Коммерсантъ 11:14
Общество
ЕСПЧ коммуницировал жалобу по делу об убийстве Немцова
Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу по делу об убийстве политика Бориса Немцова.
Эхо Москвы 11:51
Шоу-бизнес
Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» актер попал в больницу
RuNews24.ru вчера в 09:13
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
Происшествия
В Подмосковье взорвался газ в жилом доме
В городе Щелково Московской области произошел взрыв бытового газа в многоэтажном жилом доме.
Lenta.ru 12:07
Технологии
В Google Play нашли 25 приложений, ворующих учетные записи Facebook
По данным экспертов, 25 приложений из Google Play, которые были загружены пользователями не менее 2,34 млн раз, содержали вирусы, направленные на похищение личных данных учетных записей Facebook.
NewInform 10:51
Игры
Официальная презентация игр для Xbox Series X пройдет 23 июля
Мероприятие под названием Games Showcase состоится 23 июля, прямая трансляция начнется в 19:00 по московскому времени.
Деловое.ТВ 11:05
Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия 06:49
Здоровье
В Оренбуржье ухудшилась эпидситуация
В Оренбургской области с 23 − 24 июня ухудшилась эпидситуация, что связано с ухудшением обстановки в соседнем Казахстане, где с 5 июля на две недели введен карантин, сообщила 6 июля во время прямого эфира в Instagram министр здравоохранения Оренбуржья Татьяна Савинова.
REGNUM 09:13
Космос
Ученый: детектор LIGO поможет «нащупать» предел масс нейтронных звезд
Ранее ученые считали его первым зафиксированным сигналом от слияния черной дыры и нейтронной звезды.
ТАСС Наука 05:03
Происшествия
Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции по делу о ДТП
Следствие предъявило актеру Михаилу Ефремову обвинение в окончательной редакции по делу о ДТП, сообщил адвокат Эльман Пашаев.
Коммерсантъ 12:05
Шоу-бизнес
Петросян подал в суд на Коклюшкина за оскорбление жены
Как сообщил журналу "Стархит" адвокат Петросяна Сергей Жорин, юморист возмутился из-за слов Коклюшкина о своей жене Татьяне Брухуновой.
РИА Новости 07:43
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
Политика
Венедиктов намекнул на вину России в крушении Ту-154 над Черным морем
В июне 2017 года Кузьмук заявил, что Ту-154, рухнувший в Черное море, был взорван изнутри.
Lenta.ru 10:37
Политика
Комиссия СФ 15 июля представит доклад о вмешательстве в дела России
Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета на заседании палаты 15 июля планирует представить ежегодный доклад о попытках иностранного вмешательства в дела России.
Известия 06:25