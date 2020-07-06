Общество

BFM.ruBFM.ruУщерб от разлива топлива в Норильске оценили в 148 млрд рублей

Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива на ТЭЦ в Норильске в 148 миллиардов рублей. В том числе ущерб водным объектам составил, по подсчетам ведомства, 147 миллиардов рублей, а почвам — 738 миллионов рублей, передает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать883

Подробнее о событии

Как штрафовали бизнес за экологию

Коммерсантъ16:01

Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в Норильске в 148 млрд рублей

Ведомости12:44

«Норникель» не получал документы Росприроднадзора об оценке экологического ущерба

ТАСС12:14

Ущерб от разлива топлива в Норильске оценен в 148 млрд рублей

РИА Новости11:48

Росприроднадзор оценил ущерб экологии от аварии в Норильске в 148,2 млрд рублей

Интерфакс11:08

Министр назвал беспрецедентным вред Арктике от ЧП в Норильске

РБК12:18

В Минприроды назвали ущерб от аварии в Норильске беспрецедентным

RT на русском13:31
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 16:27, Ашберн
Происшествия

Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции

MOS.news 15:00
111
Политика

США выступили в поддержку персональных санкций Британии

Вашингтон, 6 июля 2020, 22:12 — REGNUM Соединённые Штаты поддерживают персональные санкции, введенные властями Британии против ряда российских граждан и подданных Саудовской Аравии, заявил 6 июля министр финансов США Стивен Мнучин на своей странице в Twitter.
REGNUM 15:12
7
Армия и оружие

В ВСУ заявили об отсутствии «угрозы вторжения» России

Вооружённые силы Украины не видят «угрозы вторжения» России, заявил в эфире ICTV командующий Объединённых сил ВС, генерал-лейтенант Сергей Наев.
RT на русском 16:23
Биатлон

Подписи Родченкова под показаниями в МОК признаны поддельными

Эксперты крупного немецкого издания Der Spiegel проанализировали подписи российского информатора Григория Родченкова на документах МОК и признали их поддельными.
ProstoProSport 08:00
1
Общество

Рошаль призвал жителей Москвы «не быть дураками» и носить маски

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль призвал москвичей продолжать носить маски в общественных местах.
Известия 08:00
71
Футбол

Мануэл Фернандеш: «Не могу сказать, что Роналду — самый талантливый игрок из всех, с кем я играл»

Напомним, 35-летний Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча». Фернандеш выступал вместе с Роналду в сборной Португалии.
Матч ТВ 15:47
Общество

Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

Газета.Ru 11:30
1,7K
Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
744
Политика

Рябков: Россия утратила доверие к США

Россия утратила доверие к США и не видит в Вашингтоне "договороспособного партнера", заявил заместитель главы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков по итогам конференции стран-участниц Договора по открытому небу.
Газета.Ru 14:58
5
Культура

ТНТ4 отдало почти весь день кировчанину Сергею Мезенцеву

В следующую субботу, 11 июля на ТНТ4 кировчане смогут увидеть телеведущего и артиста Сергея Мезенцева в нескольких фильмах, а также, с 16 до 22 часов, лучшие выпуски (инсценированные репортажи, передачи и расследования) «Реутов ТВ», принесшие ему известность десять лет назад.
Newsler.ru 08:24
Экономика

В МГУ рассказали о проблемах со средствами на развитие вуза

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова не получает полного объема субсидии на выполнение государственного задания и вынужден привлекать для его выполнения внебюджетные средства, которые мог бы использовать на стимулирование процессов развития, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза.
РИА Новости 07:54
2
Общество

В Москве количество умерших от коронавируса достигло 3999 человек

За последние сутки в Москве скончались 24 человека, у которых был диагностирован коронавирус, сообщает оперативный штаб.
РБК 16:14
Политика

Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР

Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости вчера в 10:46
6,2K
Происшествия

Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей

RT на русском 12:54
158
Игры

Blizzard объединит некоторые серверы World of Warcraft

По словам Blizzard, объединение малозаселенных серверов в World of Warcraft пройдет в течение 2-3 следующих месяцев.
Srnsk 04 июля в 11:24
Киберспорт

Новый Assassin’s Creed Valhalla попал на YouTube

Российская газета 10:11
9
Происшествия

Подозреваемого в серии убийств в Подмосковье нашли мертвым в СИЗО

РБК 05:12
479
Экономика

Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы

Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке.
Известия вчера в 20:19
165
Происшествия

Ан-2 упал около нижегородского Дзержинска

"В 16:38 поступило сообщение о падении воздушного судна (со слов заявителя - Ан-2)", - говорится в сообщении.
Интерфакс 10:23
11
Наука

Названа главная причина смерти от коронавируса

Российские ученые назвали высокое содержание фактора фон Виллебранда в крови главной причиной развития тяжелых осложнений и смерти у пациентов с COVID-19.
Lenta.ru 13:26
1
Армия и оружие

Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника

Газета.Ru вчера в 11:14
76
Политика

Верховный суд США разрешил штатам наказывать «неверных выборщиков»

По словам члена Верховного суда США Елены Каган, текст конституции и история страны обеспечивают выполнение обещания выборщика поддержать кандидатуру своей партии и — одновременно — выбор жителей штата на пост президента.
Известия 15:08
162
Политика

В Германии увидели угрозу банкротства Украины

Украине грозит банкротство после того, как глава Нацбанка Украины (НБУ) Яков Смолий ушел в отставку, считает немецкое деловое издание Handelsblatt.
Газета.Ru 04:56
399
Общество

В Израиле решили закрыть клубы, бары и спортзалы

Правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах вводится ограничение на допустимое число посетителей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, говорится в совместном заявлении пресс-службы премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министерства здравоохранения.
РИА Новости 10:34
7
Кино

Сериал по мотивам фильма «Текст» показали в Сети

В сети показали расширенную версию фильма Клима Шипенко "Текст", снятого по одноименному роману Дмитрия Глуховского.
Piter.tv 00:55
39
Политика

Сатановский привел доводы неизбежности войны Запада с РФ

Запад серьезно планирует начать масштабные военные действия с Россией, готовя плацдармы наступления уже сегодня.
Южный Федеральный 07:12
19
Футбол

Симеоне объяснил большое количество пенальти в пользу «Реала»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне предположил, что большое количество пенальти в пользу «Реала» в последних матчах чемпионата Испании связано с игровым стилем команды Зинедина Зидана.
Матч ТВ 09:16
Происшествия

В Калининграде из двух ТЦ эвакуировали людей из-за угрозы взрыва

В калининградских торговых центрах «Европа» и «Плаза» эвакуировали посетителей и сотрудников после анонимного звонка о «минировании».
Национальная служба новостей 15:27
Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
4
Шоу-бизнес

Петросян заявил на Коклюшкина в прокуратуру за оскорбление жены

Причиной, по которой Петросян решил привлечь Коклюшкина к ответственности, стали высказывания последнего о жене сатирика Татьяне Брухуновой.
Lenta.ru 08:42
74
Как работают Яндекс.Новости?
Авария на ТЭЦ в НорильскеБольше новостей по теме
Главное