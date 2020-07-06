Общество
BFM.ruУщерб от разлива топлива в Норильске оценили в 148 млрд рублей
Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива на ТЭЦ в Норильске в 148 миллиардов рублей. В том числе ущерб водным объектам составил, по подсчетам ведомства, 147 миллиардов рублей, а почвам — 738 миллионов рублей, передает ТАСС.
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Происшествия
Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции
MOS.news 15:00
Политика
США выступили в поддержку персональных санкций Британии
Вашингтон, 6 июля 2020, 22:12 — REGNUM Соединённые Штаты поддерживают персональные санкции, введенные властями Британии против ряда российских граждан и подданных Саудовской Аравии, заявил 6 июля министр финансов США Стивен Мнучин на своей странице в Twitter.
REGNUM 15:12
Армия и оружие
В ВСУ заявили об отсутствии «угрозы вторжения» России
Вооружённые силы Украины не видят «угрозы вторжения» России, заявил в эфире ICTV командующий Объединённых сил ВС, генерал-лейтенант Сергей Наев.
RT на русском 16:23
Биатлон
Подписи Родченкова под показаниями в МОК признаны поддельными
Эксперты крупного немецкого издания Der Spiegel проанализировали подписи российского информатора Григория Родченкова на документах МОК и признали их поддельными.
ProstoProSport 08:00
Общество
Рошаль призвал жителей Москвы «не быть дураками» и носить маски
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль призвал москвичей продолжать носить маски в общественных местах.
Известия 08:00
Футбол
Мануэл Фернандеш: «Не могу сказать, что Роналду — самый талантливый игрок из всех, с кем я играл»
Напомним, 35-летний Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча». Фернандеш выступал вместе с Роналду в сборной Португалии.
Матч ТВ 15:47
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
Политика
Рябков: Россия утратила доверие к США
Россия утратила доверие к США и не видит в Вашингтоне "договороспособного партнера", заявил заместитель главы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков по итогам конференции стран-участниц Договора по открытому небу.
Газета.Ru 14:58
Культура
ТНТ4 отдало почти весь день кировчанину Сергею Мезенцеву
В следующую субботу, 11 июля на ТНТ4 кировчане смогут увидеть телеведущего и артиста Сергея Мезенцева в нескольких фильмах, а также, с 16 до 22 часов, лучшие выпуски (инсценированные репортажи, передачи и расследования) «Реутов ТВ», принесшие ему известность десять лет назад.
Newsler.ru 08:24
Экономика
В МГУ рассказали о проблемах со средствами на развитие вуза
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова не получает полного объема субсидии на выполнение государственного задания и вынужден привлекать для его выполнения внебюджетные средства, которые мог бы использовать на стимулирование процессов развития, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза.
РИА Новости 07:54
Общество
В Москве количество умерших от коронавируса достигло 3999 человек
За последние сутки в Москве скончались 24 человека, у которых был диагностирован коронавирус, сообщает оперативный штаб.
РБК 16:14
Политика
Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР
Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости вчера в 10:46
Происшествия
Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей
RT на русском 12:54
Игры
Blizzard объединит некоторые серверы World of Warcraft
По словам Blizzard, объединение малозаселенных серверов в World of Warcraft пройдет в течение 2-3 следующих месяцев.
Srnsk 04 июля в 11:24
Киберспорт
Новый Assassin’s Creed Valhalla попал на YouTube
Российская газета 10:11
Экономика
Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы
Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке.
Известия вчера в 20:19
Происшествия
Ан-2 упал около нижегородского Дзержинска
"В 16:38 поступило сообщение о падении воздушного судна (со слов заявителя - Ан-2)", - говорится в сообщении.
Интерфакс 10:23
Наука
Названа главная причина смерти от коронавируса
Российские ученые назвали высокое содержание фактора фон Виллебранда в крови главной причиной развития тяжелых осложнений и смерти у пациентов с COVID-19.
Lenta.ru 13:26
Армия и оружие
Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника
Газета.Ru вчера в 11:14
Политика
Верховный суд США разрешил штатам наказывать «неверных выборщиков»
По словам члена Верховного суда США Елены Каган, текст конституции и история страны обеспечивают выполнение обещания выборщика поддержать кандидатуру своей партии и — одновременно — выбор жителей штата на пост президента.
Известия 15:08
Политика
В Германии увидели угрозу банкротства Украины
Украине грозит банкротство после того, как глава Нацбанка Украины (НБУ) Яков Смолий ушел в отставку, считает немецкое деловое издание Handelsblatt.
Газета.Ru 04:56
Общество
В Израиле решили закрыть клубы, бары и спортзалы
Правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах вводится ограничение на допустимое число посетителей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, говорится в совместном заявлении пресс-службы премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министерства здравоохранения.
РИА Новости 10:34
Кино
Сериал по мотивам фильма «Текст» показали в Сети
В сети показали расширенную версию фильма Клима Шипенко "Текст", снятого по одноименному роману Дмитрия Глуховского.
Piter.tv 00:55
Политика
Сатановский привел доводы неизбежности войны Запада с РФ
Запад серьезно планирует начать масштабные военные действия с Россией, готовя плацдармы наступления уже сегодня.
Южный Федеральный 07:12
Футбол
Симеоне объяснил большое количество пенальти в пользу «Реала»
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне предположил, что большое количество пенальти в пользу «Реала» в последних матчах чемпионата Испании связано с игровым стилем команды Зинедина Зидана.
Матч ТВ 09:16
Происшествия
В Калининграде из двух ТЦ эвакуировали людей из-за угрозы взрыва
В калининградских торговых центрах «Европа» и «Плаза» эвакуировали посетителей и сотрудников после анонимного звонка о «минировании».
Национальная служба новостей 15:27
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Шоу-бизнес
Петросян заявил на Коклюшкина в прокуратуру за оскорбление жены
Причиной, по которой Петросян решил привлечь Коклюшкина к ответственности, стали высказывания последнего о жене сатирика Татьяне Брухуновой.
Lenta.ru 08:42