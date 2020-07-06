Общество
BFM.ruУщерб от разлива топлива в Норильске оценили в 148 млрд рублей
Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива на ТЭЦ в Норильске в 148 миллиардов рублей. В том числе ущерб водным объектам составил, по подсчетам ведомства, 147 миллиардов рублей, а почвам — 738 миллионов рублей, передает ТАСС.
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Политика
Раскрыто содержание переговоров по Донбассу в Берлине
Вице-премьер Украины Андрей Резников раскрыл содержание встречи в Берлине представителей политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса, заявив, что Москва не выдвигала Киеву ультиматумов.
Lenta.ru 17:31
Политика
Трамп заявил, что уровень смертности от коронавируса в США упал на 39%
Уровень смертности пациентов с новой коронавирусной инфекцией упал в Соединенных Штатах на 39%.
Мойка78 15:27
Космос
Новая телеметрическая система поможет сократить вес ракет «Рокот-М»
Экономика сегодня 04 июля в 12:02
Здоровье
Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
Активность чумных очагов в Азии возрастает в силу объективных причин, однако для России они не представляют опасности, заявил академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Известия 19:32
Происшествия
Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта
Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости 14:48
Шоу-бизнес
Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома
На своей страничке в социальной сети Instagram Борис опубликовал фотографию в выписном отделении из роддома.
CT news 16:00
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 15:38
Авто
Семьи с детьми и медики смогут купить автомобиль при господдержке
Максимальная стоимость машины может достигать 1,5 миллиона рублей.
Vologda-poisk.ru 04:25
Общество
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации
Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации.
Российская газета 14:33
Общество
В России могут смягчить правила продажи алкоголя
"Разработан законопроект о передаче субъектам России полномочия самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях", - заявили в министерстве.
Газета.Ru 17:24
Общество
Защита обжаловала приговор Серебренникову по делу «Седьмой студии»
Представители судебной инстанции сообщили, что сторона защиты обжаловала приговор режиссеру Кириллу Серебренникову по делу "Седьмой студии".
Политика Сегодня 08:57
Общество
«Аэрофлот» отказался брать на борт вывозного рейса из Китая животных
Елизавета Иванова рассказала в своем Instagram, что 4 июля они с мужем вернулись в Россию вывозным рейсом «Аэрофлота» из Шанхая.
МР7.ру 10:51
Авто
Toyota анонсировала новый кроссовер Corolla Cross
Компания Toyota назвала официальную дату премьеры нового кроссовера Toyota Corolla Cross. Модель будет представлена 9 июля.
Деловое.ТВ 12:03
Общество
В Нижнем Новгороде 3 489 человек сдают ЕГЭ по русскому языку
Почти 3,5 тысячи человек 6 июля сдают ЕГЭ по русскому языку в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба городской администрации.
АиФ Нижний Новгород 10:59
Политика
Госдума просит Госсовет Турции сохранить статус собора Святой Софии
Напомним, 2 июля Госсовет Турции рассмотрел вопрос об изменении статуса собора Святой Софии и превращении его в мечеть.
ИА Красная Весна 16:03
Политика
Эстония взвешивает возможность запретить трансляцию каналов RT
Правительство Эстонии взвешивает возможность по примеру Латвии запретить трансляцию в стране телеканалов Russia Today, сообщил в понедельник глава МИД балтийской республики Урмас Рейнсалу.
РИА Новости 17:21
Политика
Великобритания ввела санкции против Бастрыкина
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин включен правительством Великобритании в список граждан, в отношении которых вводятся санкции по «поправке Магнитского».
Известия 19:27
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости 09:35
Экономика
Мутко: в России продажи новостроек превысили мартовские значения
В России продажи в новостройках превысили мартовские значения – примерно 7,3 тыс. квартир в неделю, при 6,5 тыс. в начале марта.
Недвижимость.RU 08:48
Кино
В сольном фильме Чёрная вдова «передаст эстафету» новой героине
Игромания.ру 10:35
Футбол
Бывший вратарь Спартака Митрюшкин тренируется с Монако
Bethub.org 17:23
Политика
Рэпер Канье Уэст заявил, что хочет стать президентом США
Американский певец и продюсер Канье Уэст сообщил, что планирует принять участие в выборах на пост главы Соединенных Штатов.
NewInform вчера в 01:52
Происшествия
В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова
Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым.
РБК вчера в 17:33
Политика
Лукашенко пришел на интервью без обуви
Как рассказал журналист Алексей Кривошеев, все интервью он, как и белорусский президент, провел без обуви.
РИА Новости 16:05
Происшествия
В Петербурге на территории бизнес-центра загорелись автомобили
Автомобильная цистерна и несколько машин загорелись в Санкт-Петербурге на территории бизнес-центра "Торгбыттранс" на площади около 400 кв. метров.
Газета.Ru 19:13
Здоровье
В Узбекистане решили производить эффективный препарат против коронавируса
Директор по качеству компании Nobel Pharmsanoat сообщил, что китайская компания Zhejiang Hisun Pharmaceutical начала производить его под торговым названием «Фавилавир», а в России препарат «Авифавир» запущен в мае «ХимРаром» и Российским инвестиционным фондом.
ИА Красная Весна 17:30
Экономика
Социальные выплаты поддержали сотовый ритейл
Продажи недорогих смартфонов в июне поддержали отрасль, в том числе благодаря им российский рынок стал единственным, который показал рост среди всех европейских, отмечает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Коммерсантъ 18:06
Футбол
«Лион» продлил контракт с молодым форвардом Шерки
Нападающий «Лиона» Райан Шерки подписал новый контракт с клубом.
Спорт-Экспресс 12:10