Общество

BFM.ruBFM.ruУщерб от разлива топлива в Норильске оценили в 148 млрд рублей

Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива на ТЭЦ в Норильске в 148 миллиардов рублей. В том числе ущерб водным объектам составил, по подсчетам ведомства, 147 миллиардов рублей, а почвам — 738 миллионов рублей, передает ТАСС.
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