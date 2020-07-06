Общество
BFM.ruУщерб от разлива топлива в Норильске оценили в 148 млрд рублей
Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива на ТЭЦ в Норильске в 148 миллиардов рублей. В том числе ущерб водным объектам составил, по подсчетам ведомства, 147 миллиардов рублей, а почвам — 738 миллионов рублей, передает ТАСС.
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Общество
Дания смягчила требования к способным достроить Nord Stream 2 судам
В пресс-службе Nord Stream 2 AG указали, что судно с якорным позиционированием успешно применялось при строительстве датского участка эксплуатируемого газопровода «Северный поток», а также при строительстве участка газопровода «Северный поток-2» в водах Германии.
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По предварительной информации, новое поколение Honda HR-V будет презентовано в течение двух ближайших лет.
Goroday.ru вчера в 06:48
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Санкт-Петербург, 6 июля 2020, 11:36 — REGNUM В Ленинградской области к единому государственному экзамену по русскому языку допущены 4299 выпускников.
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