Общество
News.ruУщерб природе России от нефтепродуктов в 2018-м вырос в пять раз
Объём ущерба окружающей среде от продуктов нефтяной промышленности увеличился с 1 млрд рублей в 2017 году до 5,1 млрд рублей в 2018-м, говорится в отчёте Министерства природных ресурсов и экологии.
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с чего всё началось
Ущерб окружающей среде от загрязнения нефтепродуктами увеличился с 1 млрд в 2017 году до 5,1 млрд рублей в 2018-м. Это следует из последнего отчета Минприроды, с которым ознакомились «Известия». Больше всего нарушений допустили предприятия центральной и южной частей страны, а также Сибири и Урала.Известия15 февраля в 16:01
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«Известия»: ущерб природе России от нефтепродуктов за год увеличился в пять раз
Газета.Ruвчера в 00:46
«Известия»: в 2018 году в России пятикратно возрос ущерб от загрязнения нефтепродуктами
Коммерсантъвчера в 02:58
«Известия» сообщили о пятикратном росте ущерба природе РФ от нефтепродуктов в 2018 году
ТАСС15 февраля в 23:47
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