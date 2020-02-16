Общество

News.ruNews.ruУщерб природе России от нефтепродуктов в 2018-м вырос в пять раз

Объём ущерба окружающей среде от продуктов нефтяной промышленности увеличился с 1 млрд рублей в 2017 году до 5,1 млрд рублей в 2018-м, говорится в отчёте Министерства природных ресурсов и экологии.
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с чего всё началось

Вред в истории: ущерб от загрязнения нефтепродуктами вырос в пять раз

Ущерб окружающей среде от загрязнения нефтепродуктами увеличился с 1 млрд в 2017 году до 5,1 млрд рублей в 2018-м. Это следует из последнего отчета Минприроды, с которым ознакомились «Известия». Больше всего нарушений допустили предприятия центральной и южной частей страны, а также Сибири и Урала.
Известия15 февраля в 16:01

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Ущерб природе в России от нефтепродуктов за год увеличился в пять раз

РБКвчера в 06:50

В России ущерб экологии от нефтепродуктов вырос в пять раз. В списке нарушителей — предприятия в УрФО

URA.Ruвчера в 00:27

«Известия»: ущерб природе России от нефтепродуктов за год увеличился в пять раз

Газета.Ruвчера в 00:46

Ущерб природе России от нефтепродуктов в 2018-м вырос в пять раз

News.ruвчера в 00:27

«Известия»: в 2018 году в России пятикратно возрос ущерб от загрязнения нефтепродуктами

Коммерсантъвчера в 02:58

«Известия» сообщили о пятикратном росте ущерба природе РФ от нефтепродуктов в 2018 году

ТАСС15 февраля в 23:47

Вред в истории: ущерб от загрязнения нефтепродуктами вырос в пять раз

Известия15 февраля в 16:01
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Политика

Times сообщила об активности российских разведгрупп в Ирландии

Как сообщает Sunday Times, такие подозрения возникли у ирландских служб безопасности.
РБК вчера в 19:54
Гаджеты

В Xiaomi заявили, что линейка Mi 10 не получит версию SE

Китайская компания Xiaomi не планирует выпуск SE-версии смартфона в линейке Mi 10, сообщает XiaomiToday.
REGNUM вчера в 04:14
Единоборства

Борец из Бурятии стал чемпионом Европы по вольной борьбе

Бурятский борец-вольник Александр Богомоев завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по борьбе.
Московский Комсомолец Улан-Удэ вчера в 18:40
Шоу-бизнес

Назван размер пенсии певца Бориса Моисеева

Журналистская правда вчера в 01:40
Происшествия

Автобус с российскими туристами опрокинулся на пути в Финляндию

Коммерсантъ вчера в 16:38
Биатлон

Фуркад гордится братьями Бе за критику Логинова

Французский биатлонист Мартен Фуркад высказался о критике норвежцев Тарьея и Йоханнеса Бе в адрес Александра Логинова.
Газета.Ru вчера в 13:57
Общество

Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни

Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни.
Вести.Ru вчера в 21:00
Экономика

ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов

Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Коммерсантъ вчера в 18:53
Политика

Украина поможет эвакуировать граждан Аргентины из китайского Уханя

Напомним, местные власти Обуховского района Киевской области приняли решение не принимать граждан Украины, эвакуированных из Китая, поскольку на территории района нет подходящих для карантина объектов.
REGNUM 00:33
Кино

Премьера фильма «Калашников» состоится в Ижевске 15 февраля

КП - Ижевск 15 февраля в 04:51
Общество

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

Интерфакс вчера в 23:37
Происшествия

Сменивший курс самолет Уфа-Пхукет сел в «Шереметьево»

Самолет Уфа-Пхукет, резко изменивший курс после срабатывания датчика о технеисправности, благополучно приземлился в Москве.
Интерфакс вчера в 21:41
Авто

Новый Kia Sorento представили официально

Сегодня, 17 февраля, компания Kia официально представила среднеразмерный кроссовер Kia Sorento нового поколения на специальной презентации в Южной Корее.
Новые автомобили вчера в 22:29
Политика

Путин рассказал о противниках идеи о бесплатном питании в школах

Президент России Владимир Путин заявил, что инициатива о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов «непросто далась», поскольку «все были против» неё.
RT на русском вчера в 10:19
Политика

Лавров оценил «сделку века» по Израилю и Палестине

Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века".
РИА Новости вчера в 22:16
Происшествия

В Камеруне убили более 20 человек, в том числе 14 детей

"В общей сложности 22 человека погибли, среди них 14 детей, в том числе 11 девочек", - заявил агентству представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в Северо-Западном и Юго-Западном регионах Камеруна Джеймс Нунан.
РИА Новости вчера в 18:39
Политика

В Чечне ответили на слова чешского премьера о республике

Заявления чешского премьера о Чечне свидетельствуют о его желании понравиться русофобской публике на Западе, заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
РИА Новости вчера в 13:48
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в понедельник, 17 февраля.
RT на русском 00:08
Биатлон

РУСАДА подтвердила дисквалификацию биатлониста Устюгова

У Российского антидопингового агентства (РУСАДА) есть информация о дисквалификации двукратного олимпийского чемпиона российского биатлониста Евгения Устюгова.
Петербургский дневник 15 февраля в 04:26
Интернет

Из Google Play удалили 98% приложений с доступом к звонкам и месседжам

Компания Google удалила из Google Play 98% приложений, которые имели доступ к звонкам и сообщениям пользователя.
Shraibikus News 14 февраля в 08:27
Политика

Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии

Трамп «передал желание Соединенных Штатов положить конец российской поддержке зверств режима Асада», цитирует агентство слова президента США.
Ведомости вчера в 21:38
Происшествия

Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Российская газета вчера в 05:25
Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом»

В матче 24-го тура чемпионата Испании среди команд Примеры мадридский «Реал» сыграл вничью с «Сельтой».
RT на русском вчера в 16:53
Политика

В МИД назвали условие проведения «нормандского саммита»

Для проведения новой встречи в "нормандском формате" необходимо увидеть результаты предыдущих договоренностей, заявил замглавы МИД Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
РИА Новости вчера в 14:35
Происшествия

Жительница Саратова обнаружила в ванной мертвую младшую сестру

16 февраля старшая сестра вернулась домой с ночного дежурства и обнаружила в ванной комнате младшую – без признаков жизни.
Взгляд-инфо вчера в 23:01
Футбол

Российский форвард оформил хет-трик за молодежку «Монако»

Российский нападающий Кирилл Климов отметился хет-триком за «Монако» U-19 в матче молодежного первенства Франции против «Канна».
Матч ТВ вчера в 14:16
Музыка

Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом

Shraibikus News вчера в 04:09
Общество

В России ожидают приход ранней весны

К основным признакам весны относится переход через ноль градусов в сторону повышения, таяние снега и льда, говорится в материале «ТАСС».
The Penza Post вчера в 03:14
Экономика

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

ТАСС вчера в 12:30
Общество

В РПЦ прокомментировали слова Смирнова о гражданских женах

Ранее в воскресенье в СМИ появилось сообщение о том, что протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».
Известия вчера в 06:47
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