Общество
News.ruУщерб природе России от нефтепродуктов в 2018-м вырос в пять раз
Объём ущерба окружающей среде от продуктов нефтяной промышленности увеличился с 1 млрд рублей в 2017 году до 5,1 млрд рублей в 2018-м, говорится в отчёте Министерства природных ресурсов и экологии.
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Ущерб окружающей среде от загрязнения нефтепродуктами увеличился с 1 млрд в 2017 году до 5,1 млрд рублей в 2018-м. Это следует из последнего отчета Минприроды, с которым ознакомились «Известия». Больше всего нарушений допустили предприятия центральной и южной частей страны, а также Сибири и Урала.Известиявчера в 16:01
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