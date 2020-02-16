Общество

News.ruNews.ruУщерб природе России от нефтепродуктов в 2018-м вырос в пять раз

Объём ущерба окружающей среде от продуктов нефтяной промышленности увеличился с 1 млрд рублей в 2017 году до 5,1 млрд рублей в 2018-м, говорится в отчёте Министерства природных ресурсов и экологии.
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с чего всё началось

Вред в истории: ущерб от загрязнения нефтепродуктами вырос в пять раз

Ущерб окружающей среде от загрязнения нефтепродуктами увеличился с 1 млрд в 2017 году до 5,1 млрд рублей в 2018-м. Это следует из последнего отчета Минприроды, с которым ознакомились «Известия». Больше всего нарушений допустили предприятия центральной и южной частей страны, а также Сибири и Урала.
Известиявчера в 16:01

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Вред в истории: ущерб от загрязнения нефтепродуктами вырос в пять раз

Известиявчера в 16:01

«Известия» сообщили о пятикратном росте ущерба природе РФ от нефтепродуктов в 2018 году

ТАССвчера в 23:47

В России ущерб экологии от нефтепродуктов вырос в пять раз. В списке нарушителей — предприятия в УрФО

URA.Ru00:27

«Известия»: ущерб природе России от нефтепродуктов за год увеличился в пять раз

Газета.Ru00:46

«Известия»: в 2018 году в России пятикратно возрос ущерб от загрязнения нефтепродуктами

Коммерсантъ02:58

Ущерб природе России от нефтепродуктов в 2018-м вырос в пять раз

News.ru00:27

Ущерб природе от нефтяных загрязнений увеличился в пять раз

Красная весна01:02
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Еще советуют выключить автоматическое обновление, так как его лучше устанавливать позже, когда уже подтвердилась информация, что обновление стабильное и в нем нет критических ошибок.
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В Приморье автобус сбил амурского тигра

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РИА Новости 03:00
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«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

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Пограничники задержали в Азовском море украинских браконьеров

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Известия вчера в 05:36
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Умер автор саундтрека к сериалу «Бригада» Андрей Иванов

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По словам Бэдфорда, один из наиболее вероятных сценариев развития событий заключается в том, что 20-70 лет назад летучая мышь передала вирус другому млекопитающему.
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Глава МИД Японии заявил о смене этапа переговоров с Россией

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги по итогам встречи в Мюнхене с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил, что переговоры с Россией, касающиеся проблематики заключения мирного договора, переходят на новый этап.
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Правительство России внесло некоторые изменения в порядок использования материнского капитала.
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Астроном оценил опасность приближающегося к Земле астероида

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Из Ирака в Сирию двинулась колонна американской военной техники

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В РПЦ назвали гражданских жен бесплатными проститутками

В Русской православной церкви (РПЦ) гражданских жен назвали бесплатными проститутками.
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