Экономика
РБКУщерб природе в России от нефтепродуктов за год увеличился в пять раз
В 2018 году размер ущерба окружающей среде — недрам, почве, атмосферному воздуху, водам, растительному и животному миру — от загрязнения нефтепродуктами увеличился до 5,1 млрд руб. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на отчет Минприроды. В 2017 году этот показатель составил 1 млрд руб.
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с чего всё началось
Ущерб окружающей среде от загрязнения нефтепродуктами увеличился с 1 млрд в 2017 году до 5,1 млрд рублей в 2018-м. Это следует из последнего отчета Минприроды, с которым ознакомились «Известия». Больше всего нарушений допустили предприятия центральной и южной частей страны, а также Сибири и Урала.Известиявчера в 16:01
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