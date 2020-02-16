Экономика

РБКРБКУщерб природе в России от нефтепродуктов за год увеличился в пять раз

В 2018 году размер ущерба окружающей среде — недрам, почве, атмосферному воздуху, водам, растительному и животному миру — от загрязнения нефтепродуктами увеличился до 5,1 млрд руб. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на отчет Минприроды. В 2017 году этот показатель составил 1 млрд руб.
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с чего всё началось

Вред в истории: ущерб от загрязнения нефтепродуктами вырос в пять раз

Ущерб окружающей среде от загрязнения нефтепродуктами увеличился с 1 млрд в 2017 году до 5,1 млрд рублей в 2018-м. Это следует из последнего отчета Минприроды, с которым ознакомились «Известия». Больше всего нарушений допустили предприятия центральной и южной частей страны, а также Сибири и Урала.
Известиявчера в 16:01

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Вред в истории: ущерб от загрязнения нефтепродуктами вырос в пять раз

Известиявчера в 16:01

«Известия»: в 2018 году в России пятикратно возрос ущерб от загрязнения нефтепродуктами

Коммерсантъ02:58

«Известия»: ущерб природе России от нефтепродуктов за год увеличился в пять раз

Газета.Ru00:46

Ущерб природе России от нефтепродуктов в 2018-м вырос в пять раз

News.ru00:27

В России ущерб экологии от нефтепродуктов вырос в пять раз. В списке нарушителей — предприятия в УрФО

URA.Ru00:27

«Известия» сообщили о пятикратном росте ущерба природе РФ от нефтепродуктов в 2018 году

ТАССвчера в 23:47

Ущерб природе в России от нефтепродуктов за год увеличился в пять раз

РБК06:50
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