Экономика
РБКУщерб природе в России от нефтепродуктов за год увеличился в пять раз
В 2018 году размер ущерба окружающей среде — недрам, почве, атмосферному воздуху, водам, растительному и животному миру — от загрязнения нефтепродуктами увеличился до 5,1 млрд руб. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на отчет Минприроды. В 2017 году этот показатель составил 1 млрд руб.
Читать в источнике
Оценить67
с чего всё началось
Ущерб окружающей среде от загрязнения нефтепродуктами увеличился с 1 млрд в 2017 году до 5,1 млрд рублей в 2018-м. Это следует из последнего отчета Минприроды, с которым ознакомились «Известия». Больше всего нарушений допустили предприятия центральной и южной частей страны, а также Сибири и Урала.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 12:28, Ашберн
Политика
Порошенко говорил на английском языке во время минских переговоров
Экс-президент Украины Петр Порошенко предпочитал говорить на английском языке на переговорах, связанных с Минскими соглашениями.
Политика
Путин рассказал об отношении к его идее про горячее питание школьникам
Предложение обеспечить учеников начальной школы бесплатным качественным горячим питанием, с которым глава государства выступил в Послании Федеральному Собранию, не сразу получило одобрение.
Политика
Посол России в Турции сообщил о новых угрозах в свой адрес
Российский посол в Турции Алексей Ерхов сообщил в беседе с телеканалом «Звезда», что в его адрес продолжают поступать угрозы.
Происшествия
Питерская кошка загрызла пугавшую людей змею
В Санкт-Петербурге на улице обнаружили змею. Это произошло накануне во дворе одного из домов у метро "Владимирская".
Музыка
Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом
Биатлон
Тихонов объяснил прорыв Логинова
Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Логинов завоевал золотую медаль в спринтерской гонке на чемпионате мира.
Общество
Российские учителя выступили в поддержку фигурантов дела «Сети»
Что еще известно: Ранее в поддержку фигурантов дела выступили российские кинематографисты, ученые и научные журналисты.
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Футбол
УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках
УЕФА отстранил клуб из-за нарушения финансового фэйр-плей. Помимо этого команду обязали выплатить штраф в размере €30 млн.
Авто
Названы самые угоняемые машины в России
Самым угоняемым автомобилем остался Hyundai Solaris: в 2019 году украдена 1171 машина.
Общество
МЧС предупредило о сильном ветре в Петербурге в понедельник
Футбол
Marca назвала Смолова неприятным воспоминанием для капитана «Реала»
Испанское издание Marca опубликовало статью о нападающем "Сельты" россиянине Федоре Смолове в преддверии матча чемпионата Испании с мадридским "Реалом".
Происшествия
Двое пострадавших при нападении на храм в Москве были пономарями
Общество
Синоптики прогнозируют скорую весну в европейской части России
В этом году быстрее, чем обычно, стоит ждать наступления весны на территории европейской части России.
Игры
В Dreams воссоздали Fallout 4 — в игре доступно несколько квестов
Пользователь Robo_Killer_v2 создал в Dreams уровень по мотивам Fallout 4. Моддер реализовал на карте шесть квестов, четыре мини-игры и другие геймплейные особенности RPG от Bethesda.
Авто
Художник Futura 2000 расписал BMW М2 Competition
Автомобили BMW уже не раз становились арт-объектами, а американец Леонард Хилтон Макгурр поможет спортивному подразделению BMW M создать целую серию особых купе М2 Competition.
Происшествия
СК назвал причину стрельбы на рынке в Калининграде
Общество
Первая смерть от коронавируса зарегистрирована на Тайване
Первый случай летального исхода из-за заболевания коронавирусом зафиксирован на Тайване.
Армия и оружие
СМИ сообщили об освобождении от боевиков населенных пунктов в Алеппо
Сирийская армия в воскресенье установила полный контроль над всеми населенными пунктами вокруг города Алеппо впервые с 2012 года, тем самым обезопасив его от ставших уже регулярными артобстрелов боевиков, передает телеканал al-Mayadeen.
Политика
«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
Политика
Госсекретарь США Помпео в Мюнхене сделал заявление по Крыму
В начале февраля этого года украинский ресурс "Новое время" со ссылкой на источник сообщил, что госсекретарь США Майк Помпео во время закрытой встречи в Киеве назвал Крым "потерянным для Украины" и отметил, что мировые игроки это понимают.
Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Политика
МИД назвал три условия для улучшения отношений с Европой
Как отметил Грушко, Брюссель пока не отходит от пяти принципов отношений с Россией, утвержденных в 2016 году при верховном представителе ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини.
Политика
Зеленскому не дали микрофон во время Мюнхенской конференции
Украинскому президенту Владимиру Зеленскому не предоставили микрофон для выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
Общество
ФСБ задержала в Азовском море судно с украинцами
Пограничное управление крымского ФСБ задержало в западной части Азовского моря судно с четырьмя гражданами Украины.
Происшествия
Петербурженка укусом отбилась от насильника в парадной
Девушка начала сопротивляться и укусила неизвестного, пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органов.
Шоу-бизнес
Лариса Долина показала обновленное лицо на свадьбе у подруги
Естественно, Долину все узнали, тем не менее действительно многие фолловеры сошлись во мнениях, мол, артистка явно обновила своё лицо.