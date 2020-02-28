с чего всё началось

Примерные потери российского выездного туризма от коронавируса составили примерно 27 миллиардов рублей без учёта потерь на итальянском направлении, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Ущерб российского турбизнеса от коронавируса оценили в 27 млрд рублей

Космос Третий спутник «Глонасс-К» запустят с Плесецка в мае Источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что третий навигационный спутник нового поколения «Глонасс-К» планируется запустить с космодрома Плесецк в мае, передает РИА Новости.

Финансы Экономисты ожидают увеличения внешнего долга российских предприятий Внешний долг российских предприятий и банков в 2020 году может вырасти с текущих $399 млрд (26,6 трлн рублей) до $409 млрд (27,3 трлн рублей).

Энергетика Нефть рухнула до минимума за 2,5 года Стоимость нефти эталонной марки Brent в ходе торгов 28 февраля рухнула ниже 49 долларов за баррель, что стало минимумом за 2,5 года.

Политика Украина отказалась праздновать День Победы Украина не собирается праздновать День Победы 9 мая, об этом в интервью телеканалу "Украина 24" заявил глава МИД страны Вадим Пристайко.

Наука Витамин B12 оказался полезен в противоопухолевой терапии Команда исследователей из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН и Института биофизики клетки РАН теперь показала, что распространенный в природе витамин B12 способен значительно улучшить эффект от противоопухолевой терапии диэтилдитиокарбаматом (ДДК) — веществом, активным против опухолей, но не внедренным в медицинскую практику.

Гаджеты Vivo представила инновационный смартфон APEX 2020 Как сообщает Today News Ufa, компания Vivo показала новый смартфон Apex 2020, который включил в себя сразу несколько технологий.

Общество «Розовая» зима нанесла удар по бизнесу Бесснежная зима наблюдалась и в других областях России. Одним из первых удар принял курорт Красная Поляна в Сочи.

Технологии GameStop подтвердил характеристики PlayStation 5 Игровой ритейлер GameStop подтвердил технические параметры PlayStation 5. На странице официального сайта компании можно найти страницу, посвященную новой консоли от Sony.

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Здоровье Число жертв коронавируса в Китае достигло 2744 В граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян число скончавшихся от пневмонии составляет 12 человек, количество инфицированных за все время достигло 480, из них 262 выздоровели.

Происшествия В ДТП в Свердловской области погибли пять человек "В результате столкновения автомобилей ВАЗ-2112 и Ford Focus на автодороге в поселке Косулино пострадали шесть человек, пять из них погибли", — сказал собеседник агентства.

Армия и оружие Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.