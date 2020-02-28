Экономика
Парламентская газетаУщерб российского турбизнеса от коронавируса оценили в 27 млрд рублей
Примерные потери российского выездного туризма от коронавируса составили примерно 27 миллиардов рублей без учёта потерь на итальянском направлении, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
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Примерные потери российского выездного туризма от коронавируса COVID-19 составили 27 млрд рублей, не учитывая потерь на итальянском направлении, сообщила в пятницу, 28 февраля, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире телеканала «Россия-24».Известия03:28
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