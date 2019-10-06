Культура
REGNUMУшла из жизни 33-летняя актриса Марина Куклина
Украинская актриса Марина Куклина, сыгравшая в десятках ролей в сериалах и кино, скончалась на 34-м году жизни. Об этом сообщила артистка Римма Зюбина на своей странице в соцсети Facebook.
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