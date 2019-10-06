Культура

REGNUMREGNUMУшла из жизни 33-летняя актриса Марина Куклина

Украинская актриса Марина Куклина, сыгравшая в десятках ролей в сериалах и кино, скончалась на 34-м году жизни. Об этом сообщила артистка Римма Зюбина на своей странице в соцсети Facebook.
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Марина Куклина
Актриса
Украинская актриса Марина Куклина, известна зрителям по сериалам «Кафе на Садовой», «Кривое зеркало души», «По закону» и др. В кино снимается с 2009 года, ее дебют на экране состоялся в 2009 году. Актерское образование Марина получила в Киевский институт театрального искусства им. Карпенко-Карого, который окончила в 2007 году. Сразу же после этого она была принята в состав актерской труппы Киевского ТЮЗа на Липках.
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