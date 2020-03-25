Советская и российская актриса, народная артистка СССР Инна Макарова умерла на 94-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук. "Инна Владимировна ушла из жизни", - сказала Наталья Бондарчук.

с чего всё началось

В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.

Общество Путин подписал указ о нерабочей неделе в России Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.

Общество В Москве умерли два пациента с коронавирусом В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.

Энергетика Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.

Экономика Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.

Политика На Украине могут ввести режим чрезвычайной ситуации на 30 дней Киев, 25 марта 2020, 14:30 — REGNUM Правительство Украины рассмотрит возможность введения режима чрезвычайной ситуации (ЧС) по всей стране на 30 дней, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 25 марта на заседании правительства.

Общество Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.

Экономика Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам Президент Владимир Путин в обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом предложил ввести налог на доходы физических лиц со стандартной ставкой в 13 процентов на доходы по вкладам и ценным бумагам.

Политика Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.

Технологии В Kaspersky Lab объяснили, чем обрабатывать смартфон от коронавируса «Из наиболее распространённых в быту средств с коронавирусом хорошо справляются этиловый (C2H5OH) и изопропиловый (C3H7OH) спирт, перекись водорода (H2O2) и гипохлорит натрия (NaClO)», - пояснили в организации.

Общество Собянин объявил о закрытии кафе и парков в нерабочую неделю Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «ТВЦ» анонсировал закрытие всех развлекательных точек в столице в нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля.

Хоккей Российский хоккеист дисквалифицирован за употребление наркотиков Международная федерация хоккея (ИИХФ) дисквалифицировала защитника Кирилла Дьякова на 15 месяцев за употребление наркотиков, сообщается на официальном сайте организации.