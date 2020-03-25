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RT на русскомУшла из жизни актриса Инна Макарова
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с чего всё началось
Советская и российская актриса, народная артистка СССР Инна Макарова умерла на 94-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук. "Инна Владимировна ушла из жизни", - сказала Наталья Бондарчук.ТАСС06:55
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