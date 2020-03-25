Шоу-бизнес

RT на русскомRT на русскомУшла из жизни актриса Инна Макарова

В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
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Умерла актриса Инна Макарова

Советская и российская актриса, народная артистка СССР Инна Макарова умерла на 94-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук. "Инна Владимировна ушла из жизни", - сказала Наталья Бондарчук.
ТАСС06:55

Подробнее о событии

Коллеги об ушедшей из жизни Инне Макаровой

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Умерла Инна Макарова

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На 94-м году жизни скончалась народная артистка СССР Инна Макарова

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Актриса
Советская и российская актриса. Народная артистка СССР. Лауреат Сталинской премии I степени.
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