Общество

РБКРБКУмерла вдова первого космонавта Юрия Гагарина

На 85-м году жизни скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина. «Мы подтверждаем, что Валентина Ивановна Гагарина умерла, больше пока информации нет», — сообщили РБК в пресс-службе Центра подготовки космонавтов.
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Умерла вдова первого космонавта Юрия Гагарина

РБК11:54

Скончалась уроженка Оренбурга Валентина Гагарина, вдова Юрия Гагарина

Orenday.ru12:27

Скончалась уроженка Оренбурга и вдова первого космонавта планеты Валентина Гагарина

Эхо Москвы в Оренбурге12:16

Умерла вдова Юрия Гагарина

ТАСС12:27

Ушла из жизни вдова первого космонавта планеты, оренбурженка Валентина Гагарина

56orb.ru11:30

Ушла из жизни Валентина Гагарина

Orenburg.media11:06

Умерла вдова Юрия Гагарина

РИА Новости11:01
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В Москве скончался Эдуард Лимонов

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Ученые составили ТОП-10 самых нелепых научных мифов, которые ранее выдавали за проверенные факты.
Дни24 15 марта в 11:54
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Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров возглавит «Газпром-медиа»

Глава Роскомнадзора Александр Жаров станет гендиректором «Газпром-Медиа», пишет РБК.
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Общество

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В Коми обстреляли вертолет Ми-8

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Общество

«Аэрофлот» обратился в МИД из-за застрявших в Черногории россиян

«Аэрлофлот» был вынужден обратиться в Министерство иностранных дел и Росавиацию из-за отсутствия разрешения от властей Черногории на вывоз россиян из страны.
РБК 17:21
Энергетика

Стоимость фрахта нефтяных танкеров подскочила на 700%

Стоимость фрахта супертанкеров с Ближнего Востока в Китай на прошлой неделе выросла на 700% до $243 347 в день, сообщило Bloomberg со ссылкой на Балтийскую биржу.
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Политика

Военных и заключенных привлекут к производству медицинских масок

Медицинскими масками должны быть обеспечены и члены избирательных комиссий (этим с Минпромторгом должен заняться Центризбирком).
НИА Самара 15:51
Космос

Россия запустит космический аппарат на Луну 1 октября 2021 года

По данным руководителя отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игоря Митрофанова, ожидается, что 1 октября 2021 года на Луну будет запущен первый в истории новейшей России отечественный космический аппарат "Луна-25", сообщает РИА Новости.
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Гандбольный клуб «Спартак» официально объявил о том, что прекращает существовать под прежним названием. Команда была переименована в ЦСКА.
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Общество

На Украине подтверждена вторая смерть от нового коронавируса

Украинские врачи за минувшие сутки подтвердили семь новых случаев заражения коронавирусом в стране, количество скончавшихся от болезни увеличилось до двух человек.
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ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:08
Здоровье

Заболевшая коронавирусом медсестра сделала заявление

Заразившаяся коронавирусом медсестра из американского штата Колорадо рассказала о течении болезни.
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Тайсону Фьюри грозит восьмилетняя дисквалификация

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Свитки Мертвого моря в Музее Библии в Вашингтоне оказались подделкой

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В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
РБК 10:07
Политика

ВМС США готовят плавучий госпиталь для борьбы с коронавирусом

Выступая перед журналистами, министр обороны США Марк Эспер сообщил о подготовке американским военным ведомством двух специальных плавучих госпиталей для содержания на них лиц, заразившихся коронавирусом COVID-2019.
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Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.
REGNUM вчера в 14:22
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Известный производитель машин Toyota продемонстрировал недавно разработанную технологию окраски машин инновационным распылителем.
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Шнуров дал загадочный ответ на вопрос о принадлежности Крыма

Лидер группы «Ленинград» и член Партии роста Сергей Шнуров в ответ на вопрос о принадлежности Крыма загадочно ответил «Поживем — увидим».
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Институт Роберта Коха: Пандемия коронавируса может продлиться два года

Президент германского Института имени Роберта Коха, изучающего инфекционные заболевания и непереносимые болезни, Лотар Вилер заявил, что пандемия нового коронавируса может продлиться два года.
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Пожилую супругу Гогена Солнцева парализовало

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