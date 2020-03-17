Общество
РБКУмерла вдова первого космонавта Юрия Гагарина
На 85-м году жизни скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина. «Мы подтверждаем, что Валентина Ивановна Гагарина умерла, больше пока информации нет», — сообщили РБК в пресс-службе Центра подготовки космонавтов.
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Скончалась уроженка Оренбурга и вдова первого космонавта планеты Валентина Гагарина
Эхо Москвы в Оренбурге12:16
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Политика
Конституционный суд рассмотрит поправки к Конституции
Закон о поправке к Конституции поступил на рассмотрение в Конституционный суд.
Общество
В Москве скончался Эдуард Лимонов
В Москве на 78-м году жизни скончался писатель и политический деятель Эдуард Лимонов. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Общество
В Турции зафиксировали первую смерть от коронавируса
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о первой смерти от коронавируса в стране, общее число выявленных больных возросло за сутки вдвое и достигло 98.
Космос
Ученые назвали ТОП-10 самых нелепых научных мифов
Ученые составили ТОП-10 самых нелепых научных мифов, которые ранее выдавали за проверенные факты.
Общество
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров возглавит «Газпром-медиа»
Глава Роскомнадзора Александр Жаров станет гендиректором «Газпром-Медиа», пишет РБК.
Общество
В Воронеже вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса
Главе областного центра Вадиму Кстенину правительством региона рекомендовано ввести режим повышенной готовности.
Общество
СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве
Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
Экономика
Аркадий Ротенберг стал единственным российским миллиардером, чьи доходы поднялись на фоне падения мировых рынков
На состояние Ротенберга повлиял резкий рост акций его компании Мостотрест.
Общество
Стало известно о продаже газеты «Ведомости» новому владельцу
Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и Мартин Помпадур договорились о продаже 100% акций АС «БНМ», которое выпускает газету «Ведомости» и журнал Harvard Business Review, издателю Константину Зятькову и директору Arbat Capital Алексею Голубовичу.
Происшествия
В Коми обстреляли вертолет Ми-8
Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
Здоровье
В Италии научились лечить коронавирус лекарством от артрита
Шоу-бизнес
Максим Фадеев сравнил свой лейбл с болотом с жабами
Российский музыкальный продюсер Максим Фадеев сравнил свой лейбл MALFA с болотом с жабами. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Общество
«Аэрофлот» обратился в МИД из-за застрявших в Черногории россиян
«Аэрлофлот» был вынужден обратиться в Министерство иностранных дел и Росавиацию из-за отсутствия разрешения от властей Черногории на вывоз россиян из страны.
Энергетика
Стоимость фрахта нефтяных танкеров подскочила на 700%
Стоимость фрахта супертанкеров с Ближнего Востока в Китай на прошлой неделе выросла на 700% до $243 347 в день, сообщило Bloomberg со ссылкой на Балтийскую биржу.
Политика
Военных и заключенных привлекут к производству медицинских масок
Медицинскими масками должны быть обеспечены и члены избирательных комиссий (этим с Минпромторгом должен заняться Центризбирком).
Космос
Россия запустит космический аппарат на Луну 1 октября 2021 года
По данным руководителя отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игоря Митрофанова, ожидается, что 1 октября 2021 года на Луну будет запущен первый в истории новейшей России отечественный космический аппарат "Луна-25", сообщает РИА Новости.
Политика
В ЦИК России оценили возможность переноса голосования по Конституции
17 марта российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении голосования по вопросу одобрения внесения изменений в Конституцию, датой проведения было назначено 22 апреля.
Спорт
Гандбольный «Спартак» официально переименован в ЦСКА
Гандбольный клуб «Спартак» официально объявил о том, что прекращает существовать под прежним названием. Команда была переименована в ЦСКА.
Общество
На Украине подтверждена вторая смерть от нового коронавируса
Украинские врачи за минувшие сутки подтвердили семь новых случаев заражения коронавирусом в стране, количество скончавшихся от болезни увеличилось до двух человек.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Здоровье
Заболевшая коронавирусом медсестра сделала заявление
Заразившаяся коронавирусом медсестра из американского штата Колорадо рассказала о течении болезни.
Единоборства
Тайсону Фьюри грозит восьмилетняя дисквалификация
Общество
В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин
В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
Политика
ВМС США готовят плавучий госпиталь для борьбы с коронавирусом
Выступая перед журналистами, министр обороны США Марк Эспер сообщил о подготовке американским военным ведомством двух специальных плавучих госпиталей для содержания на них лиц, заразившихся коронавирусом COVID-2019.
Общество
Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса
Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.
Авто
Toyota изобрела безупречный способ окраски автомобилей
Известный производитель машин Toyota продемонстрировал недавно разработанную технологию окраски машин инновационным распылителем.
Политика
Шнуров дал загадочный ответ на вопрос о принадлежности Крыма
Лидер группы «Ленинград» и член Партии роста Сергей Шнуров в ответ на вопрос о принадлежности Крыма загадочно ответил «Поживем — увидим».
Общество
Институт Роберта Коха: Пандемия коронавируса может продлиться два года
Президент германского Института имени Роберта Коха, изучающего инфекционные заболевания и непереносимые болезни, Лотар Вилер заявил, что пандемия нового коронавируса может продлиться два года.
Шоу-бизнес