Общество

Российская газетаРоссийская газетаУшла из жизни вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина

Вдова Юрия Гагарина Валентина скончалась на 85-м году жизни, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Центра подготовки космонавтов. Они познакомились на танцах, на тот момент Гагарин был первокурсником Оренбургского летного училища. А в своих чувствах Юрий признался спустя два года встреч.
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Лётчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, кавалер высших знаков отличия ряда государств, почётный гражданин многих российских и зарубежных городов. Полковник ВВС СССР, военный лётчик 1-го класса, заслуженный мастер спорта СССР, член ЦК ВЛКСМ, депутат Верховного Совета СССР 7-го и 8-го созывов.
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