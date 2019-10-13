Украинский боксер Александр Усик в первом за карьеру поединке в супертяжелой весовой категории одержал победу над американцем Чаззом Уизерспуном.

Усик одержал победу в дебютном бою в супертяжелом весе

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