Украинский боксер Александр Усик победил американца Чазза Уизерспуна в первом для себя бою в супертяжелом. Поединок, проходивший в Чикаго (США) завершился после 7-го раунда, когда Уизерспун отказался продолжать бой. Александр Усик должен был бороться с Тайроном Спонгом, но тот не прошел допинг-тест.

Украинский боксер Усик выиграл первый бой в супертяжелом весе

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