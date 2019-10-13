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Lenta.ruУсик победил американца в первом бою в супертяжелом весе
Украинский боксер Александр Усик одержал победу над американцем Чезом Уизерспуном в поединке супертяжеловесов в Чикаго. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». 32-летний украинец записал на свой счет 13-ю досрочную победу в карьере.
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