Единоборства

Газета.RuГазета.RuУсик победой дебютировал в супертяжелом весе

Украинский боксер Александр Усик встретился с американцем Чаззом Уизерспуном в Чикаго, США, в дебютном бою в рамках супертяжелого дивизиона. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка, который завершился досрочной победой украинца.
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