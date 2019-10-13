Единоборства
Газета.RuУсик победой дебютировал в супертяжелом весе
Украинский боксер Александр Усик встретился с американцем Чаззом Уизерспуном в Чикаго, США, в дебютном бою в рамках супертяжелого дивизиона. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка, который завершился досрочной победой украинца.
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Самый унылый отпуск российские путешественники провели в Братиславе, Карловых Варах и Хельсинки, сообщает Aviasales.
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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
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В Саратове 13 октября хоронят убитую девятилетнюю девочку. Проститься с ней пришли сотни человек.
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Репортеры информационных агентств сообщают, что Анкара бросает в бой все новые подразделения, слепленные из разгромленных банд сирийских мятежников.
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Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал об отношении российского лидера Владимира Путина к его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.
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В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
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