Политика

Телеканал 360°Телеканал 360°Условия для отказа от исков к «Газпрому» назвали в Минэнерго Украины

Украина раздумывает над тем, чтобы принять прямые поставки российского газа в качестве компенсаций по искам, которые Киев выиграл у Москвы в международных судах. Вопросы сроков и поставок Киев координирует при этом с Европой, заявил глава Министерства энергетики Украины Алексей Оржель.
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Условия для отказа от исков к «Газпрому» назвали в Минэнерго Украины

Телеканал 360°02 декабря в 07:26

Украина ожидает скорого перехода к согласованию условий транзита газа с Россией

Коммерсантъ02 декабря в 05:44

На Украине связали поставки газа из России с компенсацией по арбитражу

RT на русском02 декабря в 05:45

В Киеве связали возобновление закупок газа в России с погашением долгов

РБК02 декабря в 07:15

В Киеве увязали прямые поставки газа на Украину из РФ с компенсациями по арбитражам

Интерфакс02 декабря в 05:30

Минэнерго Украины назвало условие отказа от исков к «Газпрому»

Московский Комсомолец02 декабря в 05:17

В Киеве назвали условие отказа от исков к «Газпрому»

РИА Новости02 декабря в 05:15
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Происшествия

Под Белгородом завершили разбор завалов после взрыва газа в доме

RT на русском вчера в 23:49
Происшествия

СК подтвердил инцидент со стрельбой в Перми

Один человек погиб и двое ранены в результате стрельбы в Перми, передает управление Следственного комитета России по Пермскому краю в среду, 4 декабря.
Известия 00:25
Происшествия

Российский траулер загорелся в порту на севере Норвегии

"Сообщения о пожаре на борту российского траулера, стоящего на причале в Ботсфьорде", - сообщается на странице правоохранительной структуры в Twitter.
ТАСС 00:34
Политика

В Кремле назвали слухами данные о призыве Эрдогана атаковать Су-24

Газета.Ru вчера в 14:14
Происшествия

В Москве сотрудница банка с сыном украли восемь миллионов рублей

Московские полицейские задержали подозреваемых в попытке кражи 8 миллионов рублей у 83-летнего пенсионера, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:11
Общество

Половина россиян питается неправильно

Почти половина россиян (48%) не считают свое питание правильным, следует из опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения.
Smolnarod.ru вчера в 15:23
Религия

Глава Нижегородской митрополии совершил всенощное бдение во Введенском храме Нижнего Новгорода

Правящему архиерею сослужили викарий Нижегородской епархии епископ Балахнинский Илия, благочинный Нижегородского округа иерей Александр Гимоян и другие клирики епархии.
Нижегородская епархия вчера в 11:12
Шоу-бизнес

Мать Собчак пояснила, почему дочь не живет с новым мужем

Сенатор Людмила Нарусова прокомментировала данные СМИ о том, что ее дочь и режиссер Константин Богомолов не живут вместе после свадьбы.
Росбалт 02 декабря в 06:16
Политика

Глава МИД Украины рассказал о проекте решения «нормандского саммита»

Проект решения саммита в "нормандском формате" предполагает "фиксацию достижений" в Донбассе, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости вчера в 23:22
Общество

ГИБДД с октября 2020 года исключит «площадку» из экзамена на права

Госавтоинспекция планирует исключить сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках с октября следующего года.
ТАСС вчера в 03:50
Политика

Конгресс США принял законопроект о поддержке в Китае уйгуров

Палата представителей американского конгресса одобрила законопроект о поддержке в Китае уйгуров.
Российская газета вчера в 20:05
Общество

Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой

Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Ридус вчера в 13:11
Технологии

В «Ростелекоме» разработали новый метод борьбы с хакерами

Эксперты «Ростелекома» уверены, что таким способом удастся собрать информацию о новых методах хакерских взломов.
ФедералПресс 00:24
Политика

В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

Позиция Киева по "Северному потоку-2" ставит под вопрос помощь со стороны Евросоюза, поддержка Украиной позиции США в отношении газопровода неприемлема, заявил в интервью РИА Новости глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
РИА Новости вчера в 20:18
Общество

Россия и Китай запустили «Силу Сибири»

Газопровод запустили на высшем уровне Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по телемосту торжественно запустили газопровод "Сила Сибири".
Lenta.ru 02 декабря в 06:48
Политика

Патрушев: Россия и Китай стали фактором обеспечения мирового права

Тесные партнерские отношения России и Китая стали одним из главных факторов не только в области поддержания глобальной безопасности, но и с точки зрения обеспечения главенства международного права, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
РИА Новости вчера в 23:53
Политика

Активист Майдана назвал жизнь в Германии после переезда адом

Активист Майдана и ветеран конфликта в Донбассе Алексей Яремчук рассказал в интервью порталу "Корреспондент.net" о том, что жизнь его семьи в Германии превратилась в ад.
Life.ru 02 декабря в 16:56
Фигурное катание

Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию

За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
РИА Новости 02 декабря в 12:38
Общество

WSJ узнала о риске для отношений России и ФРГ из-за убийства в Берлине

В совместном расследовании издания The Insider, международной группы журналистов Веllіпдсат и немецкого издания Der Spiegel говорится, что подозреваемый в убийстве связан с российскими спецслужбами, а его жертвой стал гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили.
РБК вчера в 17:04
Экономика

Обнародован прогноз нового повышения пенсионного возраста

СМИ дали прогноз нового срока повышения пенсионного возраста в России.
9111.ru вчера в 02:39
Политика

Трамп заявил об отколовшейся от НАТО Франции

Прибыв в Лондон на саммит, посвященный 70-летию альянса, Трамп назвал заявления президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО оскорбительными для остальных членов блока.
РБК вчера в 06:25
Гаджеты

Опубликованы новые рендеры смартфона Huawei Nova 6

Авторитетный сетевой информатор поделился новыми рендерами смартфона Huawei Nova 6. Изображения демонстрируют 4 официальных расцветки будущего смартфона: чёрную, синюю, красную и голубую.
ITZine.ru 02 декабря в 00:20
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 02 декабря в 10:03
Армия и оружие

Военные корабли РФ назвали «легкой добычей» для сил противника

Как утверждает автор материала, опубликованного в издании «Военно-промышленный курьер», российские корабли запросто могут стать «легкой добычей сил противника».
Южный Федеральный вчера в 23:22
Общество

Кабмин легализовал онлайн-продажу ювелирных украшений в России

Российское правительство легализовало продажу ювелирных украшений через интернет при условии обязательной сертификации драгоценных камней и наличия пробирного клейма на каждом изделии из драгоценного металла.
RT на русском вчера в 19:58
Политика

США вновь не выдали визы российской делегации

США ранее не выдали визы 18 дипломатам из России в ходе нынешней сессии Генассамблеи ООН, в том числе членам делегаций для работы в Первом и Шестом комитетах организации, занимающихся соответственно разоружением и правовыми вопросами.
РИА Новости вчера в 20:45
Футбол

Шестой «Золотой мяч» Месси может стать последним

Пента-триком называют 5 голов одного игрока в одном матче, и это достижение покорялось тому же Месси даже в Лиге чемпионов, где аргентинец лет 10 назад 5 раз поразил ворота немецкого "Байера".
Московский Комсомолец вчера в 08:38
Общество

Ирина Шейк сразила Лондон платьем цвета «мокрый асфальт»

33-летняя модель облачилась в облегающее платье от Burberry цвета «мокрый асфальт».
Телепрограмма вчера в 09:30
Технологии

Apple назвала лучшие игры и приложения 2019 года

Москва 24 вчера в 13:43
Экономика

Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

Минц утверждает, что руководство ЦБ — первый зампред Дмитрий Тулин и зампред Василий Поздышев, — а также руководители банков «Открытие» и «Траст» Михаил Задорнов и Александр Соколов развернули против него «кампанию» с целью «нанести ущерб».
РБК вчера в 21:00
Как работают Яндекс.Новости?
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