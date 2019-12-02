Политика
Телеканал 360°Условия для отказа от исков к «Газпрому» назвали в Минэнерго Украины
Украина раздумывает над тем, чтобы принять прямые поставки российского газа в качестве компенсаций по искам, которые Киев выиграл у Москвы в международных судах. Вопросы сроков и поставок Киев координирует при этом с Европой, заявил глава Министерства энергетики Украины Алексей Оржель.
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Условия для отказа от исков к «Газпрому» назвали в Минэнерго Украины
Телеканал 360°02 декабря в 07:26
Минэнерго Украины назвало условие отказа от исков к «Газпрому»
Московский Комсомолец02 декабря в 05:17
На Украине связали поставки газа из России с компенсацией по арбитражу
RT на русском02 декабря в 05:45
В Киеве увязали прямые поставки газа на Украину из РФ с компенсациями по арбитражам
Интерфакс02 декабря в 05:30
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