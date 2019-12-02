Украина раздумывает над тем, чтобы принять прямые поставки российского газа в качестве компенсаций по искам, которые Киев выиграл у Москвы в международных судах. Вопросы сроков и поставок Киев координирует при этом с Европой, заявил глава Министерства энергетики Украины Алексей Оржель.

Условия для отказа от исков к «Газпрому» назвали в Минэнерго Украины

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