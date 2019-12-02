Политика

Телеканал 360°Телеканал 360°Условия для отказа от исков к «Газпрому» назвали в Минэнерго Украины

Украина раздумывает над тем, чтобы принять прямые поставки российского газа в качестве компенсаций по искам, которые Киев выиграл у Москвы в международных судах. Вопросы сроков и поставок Киев координирует при этом с Европой, заявил глава Министерства энергетики Украины Алексей Оржель.
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Условия для отказа от исков к «Газпрому» назвали в Минэнерго Украины

Телеканал 360°02 декабря в 07:26

В Киеве связали возобновление закупок газа в России с погашением долгов

РБК02 декабря в 07:15

В Киеве назвали условие отказа от исков к «Газпрому»

РИА Новости02 декабря в 05:15

Украина ожидает скорого перехода к согласованию условий транзита газа с Россией

Коммерсантъ02 декабря в 05:44

В Киеве увязали прямые поставки газа на Украину из РФ с компенсациями по арбитражам

Интерфакс02 декабря в 05:30

Минэнерго Украины назвало условие отказа от исков к «Газпрому»

Московский Комсомолец02 декабря в 05:17

На Украине связали поставки газа из России с компенсацией по арбитражу

RT на русском02 декабря в 05:45
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РБК 07:52
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RT на русском 03:44
Экономика

Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП России

Всемирный банк (ВБ) улучшил прогноз роста российской экономики России в 2019 году, свидетельствует доклад ВБ (есть в распоряжении "Газеты.Ru").
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Политика

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В Москве в среду начали сносить киноцентр "Соловей" на Красной Пресне.
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Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео

Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
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В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским

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Два стратегических беспилотных летательных аппарата (БПЛА) военно-воздушных сил США Global Hawk в понедельник, 2 декабря, совершили очередные многочасовые разведывательные полеты у границ России в регионе Балтики.
Известия 02 декабря в 14:27
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Одним из потерпевших по делу был признан подросток из Тульской области.
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