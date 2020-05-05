Экономика

Konkurent.ruKonkurent.ruУсловия ипотечного кредитования ужесточаются

Аналитики рассказали, каким категориям граждан банки могут отказать в выдаче ипотечных кредитов даже на фоне эпидемии коронавируса. В условиях распространения коронавирусной инфекции нового типа многие банки стали серьезнее подходить к выбору заемщиков.
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с чего всё началось

Шансов почти нет: кому не дадут ипотеку в 2020 году

В начале апреля крупные российские банки на фоне пандемии COVID-19 и экономических потрясений начали ужесточать требования по ипотечным кредитам. Таким образом банки «отрезают» неподготовленных заемщиков.
РБК04 мая в 10:51

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Эксперты рассказали, кому не дадут ипотеку в 2020 году

Моя Москва.онлайн03:09

Шансов почти нет: кому не дадут ипотеку в 2020 году

РБК04 мая в 10:51

У кого не будет шансов на ипотеку в 2020 году, рассказали эксперты

Афанасий-бизнесвчера в 09:41

Эксперты раскрыли, кому не дадут ипотеку в этом году

Гудвилл.онлайнвчера в 09:00

Эксперты рассказали, кому не дадут ипотеку в 2020 году

ProUfu.ruвчера в 01:38

Условия ипотечного кредитования ужесточаются

Konkurent.ruвчера в 21:14

«Вести Ставропольский край. Экономика» 4. 05. 2020

ГТРК Ставрополье04 мая в 09:01
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Политика

Мишустин не примет участие в совещании с Путиным по коронавирусу

Участие премьер-министра России Михаила Мишустина в совещании с Владимиром Путиным по борьбе с коронавирусом не планируется, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков «РИА Новости».
Коммерсантъ 04:42
2
Общество

На Среднем Урале нашли коронавирус ещё у 76 человек

Екатеринбург, 6 мая 2020, 11:04 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 76 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 04:04
3
Общество

Предсказан новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России

Россию ждет новый всплеск заболеваемости пневмонией, вызванной вирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru 01:32
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Гаджеты

Huawei анонсировала смартфоны Y6p и Y5p

Anonsens 02:29
Политика

Депутаты гордумы Нижнего Новгорода приняли отставку мэра

Депутаты городской думы Нижнего Новгорода на внеочередном заседании в четверг приняли досрочную отставку главы города Владимира Панова в связи с переходом на другую работу.
РИА Новости 03:44
748
Общество

В России зафиксировано 10 102 новых случая коронавируса

Чукотский АО 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 155370 случаев (+ 7, 0 %) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Российская газета вчера в 03:57
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Политика

Reuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России

США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты.
BFM.ru 01:20
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Шоу-бизнес

Муж Дарьи Пынзарь устроил ей сюрприз на десятую годовщину свадьбы

Сама Дарья не вспомнила о десятилетней годовщине брака и не сразу поняла, по какому случаю муж затеял торжество.
Пятый канал 04:11
1
Общество

Меган Маркл и принц Гарри отмечают 1 год сыну Арчи

Сегодня наследнику принца Гарри и Меган Маркл исполнился 1 год.
Дни24 03:53
Общество

Юрьев день: что категорически запрещено делать 6 мая

С давних пор люди верили, что утренняя роса в Юрьев день обладает особенной силой, нужно умыться ею до рассвета, тогда человек будет не только здоров, но и красив и молод.
МТВ онлайн вчера в 22:43
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Здоровье

Нейробиолог объяснил высокую смертность от коронавируса среди мужчин

Мужчины умирают примерно в 2,5 раза чаще женщин. При этом возраст не имеет значения.
Российская газета вчера в 22:51
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Политика

В МИД Украины назвали три задачи по «возвращению» Крыма

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио НВ" рассказал о трех задачах Киева по "возвращению" Крыма.
Газета.Ru 03:34
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Музыка

Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров

Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда 04 мая в 05:47
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Армия и оружие

Су-35 обеспечили Китаю преимущество перед ВВС США

ВВС Народно-освободительной армии Китая имеют преимущество перед ВВС США за счет эксплуатации российского Су-35 поколения 4++ наряду с китайским самолетом пятого поколения Chengdu J-20.
Российская газета 05:02
9
Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
6,3K
Происшествия

В Петербурге задержали парней, жаривших шашлык на Сенной площади

REGNUM вчера в 11:14
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Происшествия

Змея заползла в квартиру в Москве

Газета.Ru вчера в 15:24
38
Общество

В МЧС предупредили о грозе и усилении ветра в Москве

Гроза с дождём и порывы ветра до 21 м/с ожидаются в Москве до полуночи среды, 6 мая.
RT на русском вчера в 08:02
53
Общество

Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях

Вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском вчера в 21:37
899
Политика

МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения

Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости вчера в 13:16
1,6K
Общество

Псковские власти смягчили карантинные меры

В Псковской области ослабили ряд ограничительных мер, введенных из-за распространения новой коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:18
59
Общество

В Совете Федерации изучают возможность признать эпидемию коронавируса форс-мажором

Рабочая группа Совета Федерации рассматривает предложение признать эпидемию коронавируса форс-мажором, сообщил газете «Коммерсантъ» первый зампредседателя Совфеда Николай Федоров.
BFM.ru 03:37
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Здоровье

В Омске уволился главврач больницы, где массово заразились медики

Главврач омской городской больницы № 1 Георгий Соболев ушел в отставку по собственному желанию.
Znak.com 00:51
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Общество

Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
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Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
374
Экономика

«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА

Совет директоров АО «Почта России» одобрил сделку аренды офисных площадей в бизнес-центре «ВЭБ-арена», сообщила компания и подтвердил представитель ВЭБ.РФ.
Ведомости 02:38
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Путешествия

АТОР: Турция намерена возобновить рейсы для российских туристов в июне

По сообщению ассоциации туристических операторов, первые рейсы будут совершаться в 2 страны, из которых идет наибольший приток туристов — Россию и Германию.
RuNews24.ru 04:10
7
Общество

Учебный год в школах Приморья может быть завершен досрочно

Министерство образования Приморского края утвердило рекомендации по окончанию учебного года в школах и дало разъяснения по выставлению итоговых оценок учащимся разных классов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.
Владивосток-Новости 02:58
3
Экономика

Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 03:37
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Общество

Эксперт ВОЗ порекомендовал во время пандемии крепко спать

Устойчивость человека к долговременным нагрузкам и стрессам в значительной степени определяет хороший сон.
News.ru 04:59
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