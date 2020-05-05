В начале апреля крупные российские банки на фоне пандемии COVID-19 и экономических потрясений начали ужесточать требования по ипотечным кредитам. Таким образом банки «отрезают» неподготовленных заемщиков.

с чего всё началось

Аналитики рассказали, каким категориям граждан банки могут отказать в выдаче ипотечных кредитов даже на фоне эпидемии коронавируса. В условиях распространения коронавирусной инфекции нового типа многие банки стали серьезнее подходить к выбору заемщиков.

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