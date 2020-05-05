"Основной причиной ужесточения условия кредитований является неопределенность в отношении того, какой масштаб примет ухудшение качества кредитного портфеля и какой запас капитала необходим для прохождения кризиса", — пояснил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

с чего всё началось

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