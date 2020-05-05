Экономика

Konkurent.ruKonkurent.ruУсловия ипотечного кредитования ужесточаются

Аналитики рассказали, каким категориям граждан банки могут отказать в выдаче ипотечных кредитов даже на фоне эпидемии коронавируса. В условиях распространения коронавирусной инфекции нового типа многие банки стали серьезнее подходить к выбору заемщиков.
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Условия ипотечного кредитования ужесточаются

Konkurent.ruвчера в 21:14

Избу повернули к людям

Российская газетавчера в 14:18

Шансов почти нет: кому не дадут ипотеку в 2020 году

РБК04 мая в 10:51

Эксперты раскрыли, кому не дадут ипотеку в этом году

Гудвилл.онлайнвчера в 09:00

Эксперты рассказали, кому не дадут ипотеку в 2020 году

ProUfu.ruвчера в 01:38

У кого не будет шансов на ипотеку в 2020 году, рассказали эксперты

Афанасий-бизнесвчера в 09:41

«Вести Ставропольский край. Экономика» 4. 05. 2020

ГТРК Ставрополье04 мая в 09:01
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Наука

Хищники помогли жертвам адаптироваться к неопределенности будущего

В качестве модельных видов использовались мушки и их естественные хищники.
Naked Science вчера в 06:50
Политика

Разведки Австралии и Британии открестились от обвинений в адрес Китая

Напомним, Daily Telegraph утверждала, что в досье, подготовленном разведывательным союзом «Пять глаз» («Five Eyes»: США, Австралия, Новая Зеландия, Канада и Великобритания), Китай обвиняют в уничтожении доказательств вспышки коронавируса.
Взгляд.ру 04 мая в 20:53
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Хоккей

Денисенко подписал контракт с «Флоридой»

Pravda.Ru вчера в 10:42
Происшествия

В Хакасии подтверждено 22 новых случая заражения коронавирусом

Абакан, 6 мая 2020, 07:27 — REGNUM В Хакасии заражение коронавирусом подтвердилось ещё у 22 человек.
REGNUM 00:27
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Общество

Власти Приморья решили ограничить въезд в Находку из-за коронавируса

Власти Приморского края приняли решение с 8 мая ограничить въезд и выезд из Находкинского городского округа из-за высокого темпа прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба правительства региона.
RT на русском вчера в 23:45
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Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости 04 мая в 07:20
3,2K
Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
3,2K
Происшествия

В Кузбассе за сутки выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом

Всего в Кузбассе после заражения коронавирусом вылечились 26 человек.
REGNUM 00:52
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Экономика

Правительство освободило регионы от выплат по кредитам

Российский кабмин принял постановление об освобождении регионов от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции.
BFM.ru вчера в 02:36
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Общество

Екатеринбуржцы открыли пляжный сезон, нарушив особый режим

В Екатеринбург пришло тепло, и несмотря на особый режим, предполагающий самоизоляцию, люди отправились отдыхать на городские водоёмы.
Уральский меридиан вчера в 23:52
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Общество

В Институте Роберта Коха предупредили о двух новых волнах коронавируса

Глава немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер предупредил о возможности двух новых волн пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:38
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Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
3,6K
Политика

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

РИА Новости вчера в 11:14
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Политика

Михаилу Развожаеву не нашли альтернативы

Господину Развожаеву, назначенному в Севастополь 11 июля прошлого года, пока удается находить компромисс во взаимоотношениях с местной политической элитой.
Коммерсантъ вчера в 17:50
1
Общество

Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях

Вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском вчера в 21:37
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Политика

Трамп подтвердил прекращение работы группы по борьбе с коронавирусом

Межведомственная рабочая группа, которая ранее была создана Белым домом для борьбы с новым коронавирусом в США, прекратит свою работу, но на ее место придет другая группа, которая займется восстановлением экономики страны.
Известия вчера в 19:16
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Экономика

Walt Disney из-за пандемии коронавирусной инфекции потеряла $1,4 млрд

Потери корпорации Walt Disney от пандемии COVID-19 в прошедшем квартале составили $1,4 млрд прибыли, один миллиард из этой суммы пришелся на тематические парки, закрытые на время эпидемии.
Ведомости вчера в 20:39
Происшествия

63 человека заразились коронавирусом в Новосибирске за сутки

В Новосибирской области за сутки выявили 63 пациентов с коронавирусом, об этом сообщил оперштаб по борьбе с вирусной инфекцией в регионе.
АиФ Новосибирск 00:57
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Наука

Учёные предложили медмаски с нанонитями для защиты от коронавируса

Представитель группы учёных Краснодарского края Дмитрий Лопатин рассказал о разработке нанонитей для медицинских масок и сменных фильтров в респираторах, которые более эффективны для защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 00:47
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Общество

Коронавирусом в Иркутской области заболело уже 237 человек

В Приангарье, по данным на утро среды, 6 мая, зарегистрировано 237 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции.
ИркСиб вчера в 21:46
Общество

Еще в одном российском регионе ограничили карантинные меры

В Псковской области с 6 мая ограничили карантинные меры.
РБК вчера в 20:28
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Армия и оружие

Флагман ВМС Украины «Гетман Сагайдачный» провел учения в Черном море

Флагман украинских Военно-морских сил «Гетман Сагайдачный» провел учения со стрельбой в Черном море.
Военное дело 04 мая в 02:11
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Технологии

Конференция Apple для разработчиков начнется 22 июня

Всемирная конференция для разработчиков (Worldwide Developers Conference, WWDC) американской компании Apple начнется 22 июня и будет длиться одну неделю в онлайн-режиме.
ТАСС вчера в 15:12
Армия и оружие

Американский переворот в Венесуэле провалился

Судя по монструозному скандалу, который разворачивается в Венесуэле, США очень хотели воспользоваться хаосом коронавируса и устроить небольшую кровавую и успешную "цветную революцию", которая бы на штыках американских наемников привела бы к власти проамериканскую оппозицию.
РИА Новости 01:00
Армия и оружие

Израиль попытался сбить российский военный разведывательный самолёт

Израиль атаковал провинцию Алеппо в Сирии. Израиль попытался сбить российский военный разведывательный самолет.
Piter.tv 01:02
2
Общество

Польша начала строительство газопровода Baltic Pipe

ToDay News Ufa 04 мая в 10:57
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Политика

Глава МИД Украины назвал три тактические задачи по «возвращению» Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью НВ рассказал о стратегической и тактических задачах Киева для «возвращения» Крыма.
RT на русском вчера в 21:54
Общество

Русская православная церковь отметит День Георгия Победоносца

6 мая православные христиане традиционно прославляют святого Георгия Победоносца, считающегося в России одним из духовных покровителей воинства и покровителем столицы нашего государства.
Park72.ru вчера в 08:00
1
Общество

Умер генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин

Умер генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» академик РАН Евгений Микрин.
RT на русском вчера в 03:53
1,2K
Здоровье

Нейробиолог объяснил высокую смертность от коронавируса среди мужчин

Мужчины умирают примерно в 2,5 раза чаще женщин. При этом возраст не имеет значения.
Российская газета вчера в 22:51
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