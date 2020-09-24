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Российская газета
Российская газета

Условия продления льготной ипотеки уточнят в ноябре

Вице-премьер Марат Хуснуллин поддерживает продление программы льготной ипотеки.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Хуснуллин: власти намерены продлить льготную ипотеку под 6,5%

Власти намерены продлить программу льготной ипотеки под 6,5%, рассказал журналистам вице-премьер РФ Марата Хуснуллин. Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса была запущена в конце апреля.
РИА Новостивчера в 05:20
Подробнее о событии
BFM.ru

Льготная ипотека: рост цен и мнение участников рынка

BFM.ru04:18
РИА Новости

Хуснуллин: власти намерены продлить льготную ипотеку под 6,5%

РИА Новостивчера в 05:20
Коммерсантъ

Правительство поддерживает продление программы ипотеки под 6,5%

Коммерсантъвчера в 08:32
Lenta.ru

В России пообещали продлить ипотеку под 6,5 процента

Lenta.ruвчера в 06:45
РБК

Правительство намерено продлить ипотеку под 6,5%

РБКвчера в 06:18
Интерфакс

Правительство РФ поддержит продление программы льготной ипотеки

Интерфаксвчера в 05:59
Forbes

Ипотека даром: выгодно ли брать кредиты на жилье «по нулевым ставкам»

Forbes01:01

Как полтора века назад: британский спецназ высадился у крымских границ

Боевые задачи на юго-востоке Николаевской области выполняют несколько сотен британских десантников, в том числе из элитного армейского подразделения Pathfinder Platoon (спецназ разведки, действующий за передовой линией фронта).
Труд17:10
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Украина поставит на учет в полиции всех пользователей запрещенных российских ресурсов

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что всех пользователей российских ресурсов, которые запрещены на Украине, поставят на учет, и в случае распространения российского контента у них будут проблемы с полицией и силовыми структурами.
Вести.Ru05:14

Лукашенко заявил о готовности строить морской терминал в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов рассмотреть строительство морского терминала в Ленинградской области за счет сэкономленных средств российского кредита на возведение БелАЭС.
РИА Новости04:33
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Хуснуллин прокомментировал законопроект о реновации в регионах России

Москва, 25 сентября 2020, 00:14 — REGNUM Законопроект о распространении программы реновации на всю Россию направлен на ускорение расселения граждан из аварийного жилого фонда, заявил 24 сентября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании «Девелопмент клуба».
REGNUM17:14
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Разработчик «Новичка» предложил свою версию отравления Скрипалей

Разработчик "Новичка" Леонид Ринк считает, что отравление Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году было вызвано передозировкой синтетическим опиоидом фентанилом, а не фосфорным отравляющим веществом "Новичок".
РИА Новости04:23
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