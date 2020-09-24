Условия продления льготной ипотеки уточнят в ноябре
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Вице-премьер Марат Хуснуллин поддерживает продление программы льготной ипотеки.В источнике
С чего всё началось
Хуснуллин: власти намерены продлить льготную ипотеку под 6,5%
Власти намерены продлить программу льготной ипотеки под 6,5%, рассказал журналистам вице-премьер РФ Марата Хуснуллин. Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса была запущена в конце апреля.
РИА Новостивчера в 05:20
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