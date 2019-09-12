Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин рассказал, при каком условии регулятор снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов.

В ЦБ назвали условие для снижения ставки на 50 базисных пунктов

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