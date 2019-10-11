Общество
РБКМинтруд решил изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком
Минтруд подготовил проект поправок в законы о социальном страховании и пособиях на детей, согласно которым претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет может только тот, кто фактически ухаживает за ребенком и уделяет этому достаточно времени, даже если работает неполный рабочий день, уточнили РБК в ведомстве.
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РИА Новости 05:02
Экономика
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Для решения проблемы власти готовы привлечь иностранную рабочую силу — медработникам из-за рубежа планируют выдавать паспорта РФ в упрощённом порядке.
Газета Кемерова 09 октября в 23:56
Авто
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Автоновости дня вчера в 10:36
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Экономика
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Изучение чувашской полицитемии помогло совершить нобелевское открытие
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Принятый в первом чтении законопроект подразумевал разделение инвесторов - физлиц на четыре категории - две для квалифицированных и две для неквалифицированных, в последней версии поправок категорий было три.
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На МКС напечатали кишечную палочку
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