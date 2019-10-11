Нововведения уточняют условия получения данной выплаты. Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.

Условия выплаты пособия по уходу за ребенком могут измениться

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