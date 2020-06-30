Экономика
НТР 24В Татарстане с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
Например, согласно информации Госкомитета РТ по тарифам, стоимость тепловой энергии, поставляемой АО «Татэнерго» для жителей Нижнекамска, увеличится на 4%. Ранее NTR-24.RU сообщил, что с 1 июля в России изменяется система учёта электроэнергии.
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В Госкомитете Татарстана по тарифам сообщили правильную оптовую цену на газ
Kazanfirst.ruвчера в 10:27
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Происшествия
Истребитель F-16CM разбился на авиабазе в США
Вести.Ru 09:24
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Политика
Белоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией
В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции.
Lenta.ru 09:44
Политика
Явка на голосование по поправкам в Конституцию составила 55,22%
Явка на голосование по поправкам в Конституцию по России к 1 июля составила 55,22%.
Вести Подмосковья 03:58
Культура
Фемактивистка nixelpixel о The Last of Us Part II: «Я не нашла в игре чрезмерного уклона в сторону феминистских идей»
Блогер, иллюстратор и феминистка Вераника Водвуд, более известная как nixelpixel, оценила поведение женских персонажей в игре The Last of Us Part II.
CyberSport.ru вчера в 12:50
Здоровье
Нижегородские медучреждения возобновят плановый режим работы со 2 июля
Медицинские учреждения Нижегородской области, оказывающие специализированную помощь, переходят на плановый режим работы.
Нижний сейчас 10:22
Политика
Мэр Якутска проголосовала против поправок
Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru 07:51
Игры
В Cyberpunk 2077 нашли ещё одну отсылку к серии The Witcher
CyberSport.ru 28 июня в 22:27
Кино
Новые сезоны «Смешариков» планируют запустить до 2025 года
Telesputnik.ru вчера в 04:28
Общество
С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей
Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
Областная Рязанская Газета 04:29
Транспорт
ГИБДД хочет запретить злостным нарушителям пользоваться каршерингом
В России следует запретить злостным нарушителям правил дорожного движения пользоваться услугами каршеринга, считает глава ГИБДД Михаил Черников.
Коммерсантъ 07:21
Политика
ЦИК соберет «черный файл» после голосования по конституции
Центризбирком соберет «черный файл» по итогам голосования по конституции.
BFM.ru 09:49
Экономика
Названы условия для укрепления рубля к доллару
Аналитик Андрей Кочетков назвал условия для укрепления рубля по отношению к доллару в беседе с агентством «Прайм».
Lenta.ru вчера в 22:02
Шоу-бизнес
44-летняя певица Sia стала бабушкой
Всего лишь около года назад певица Sia усыновила двух 18-летних подростков. А спустя несколько месяцев один из ее детей сам стал папой.
Super.ru 07:08
Общество
Из-за вспышки бубонной чумы в Монголии ввели бессрочный карантин
Как сообщает издание Central Asia, в Западной Монголии зафиксировали вспышку бубонной чумы.
Woman.ru 09:36
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус
Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ 05:40
Политика
Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии
«Российская сторона поддерживает этот документ, который демонстрирует решимость России Ирана Турции как гарантов астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии», — добавил он.
RT на русском 10:24
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
Наука
Пещеру естественного происхождения обнаружили под пирамидой в Мексике
В Мексике в древнем городе Теотиуакан под пирамидой Луны ученые обнаружили пещеру естественного происхождения.
Live24 02:48
Культура
Скульптор описал символическое значение Ржевского мемориала
«Памятник явно перекликается с известным стихотворением Расула Гамзатова «Журавли» и песней Яна Френкеля на эти стихи», – сказал газете ВЗГЛЯД скульптор Салават Щербаков, комментируя открытие мемориала Советскому солдату во Ржеве.
Взгляд.ру 06:05
Авто
В интернете опубликовали изображения кросс-универсала Toyota Camry
В социальных сетях появились обновленные фотографии кросс-универсала японского производства Toyota Camry.
Car.ru вчера в 13:16
Общество
В Петербурге на Дворцовой площади началась акция «Стоп поправки»
В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади началась акция против внесения поправок в Конституцию – «Стоп поправки», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 08:30
Футбол
Защитник «Уфы» Неделчяру отказался замениться в матче с «Рубином»
В матче 25-го тура российской Премьер-лиги между «Уфой» и «Рубином» (0:0) защитник башкирской команды Йонуц Неделчяру отказался уйти с поля на замену.
Чемпионат 10:38
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
«Интеллектуальный» учет электроэнергии в России позволит снизить ее потери на 70–80 млрд рублей в год.
Известия 08:45
Финансы
Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая
Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфакс вчера в 11:36
Происшествия
Двое заключенных сделали 20-метровый подкоп в ульяновской колонии
Двое заключенных прокопали под землей 20-метровый тоннель с целью побега из колонии в Ульяновской области.
Вести.Ru 10:04
Экономика
Что с 1 июля изменится для миллионов пенсионеров
Рассчитывать на надбавку смогут порядка 40 тыс. российских граждан. Также для россиян пенсионного возраста вводится новая льгота.
ToDay News Ufa 07:25
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском 07:27