Экономика

НТР 24НТР 24В Татарстане с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

Например, согласно информации Госкомитета РТ по тарифам, стоимость тепловой энергии, поставляемой АО «Татэнерго» для жителей Нижнекамска, увеличится на 4%. Ранее NTR-24.RU сообщил, что с 1 июля в России изменяется система учёта электроэнергии.
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В Татарстане с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

НТР 24вчера в 12:00

С 1 июля в Татарстане вырастут тарифы ЖКХ

Казанский репортервчера в 03:23

В Госкомитете Татарстана по тарифам сообщили правильную оптовую цену на газ

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Тарифы в Татарстане: как изменятся цены на услуги ЖКХ с 1 июля

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С 1 июля в Татарстане подорожают коммунальные платежи

Казань24вчера в 03:57

Татарстанцев ждет тарифный скачок

Казанские ведомостивчера в 10:41
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Истребитель F-16CM разбился на авиабазе в США

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Культура

Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
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Политика

Белоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией

В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции.
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Политика

Явка на голосование по поправкам в Конституцию составила 55,22%

Явка на голосование по поправкам в Конституцию по России к 1 июля составила 55,22%.
Вести Подмосковья 03:58
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Фемактивистка nixelpixel о The Last of Us Part II: «Я не нашла в игре чрезмерного уклона в сторону феминистских идей»

Блогер, иллюстратор и феминистка Вераника Водвуд, более известная как nixelpixel, оценила поведение женских персонажей в игре The Last of Us Part II.
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Мэр Якутска проголосовала против поправок

Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
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В Cyberpunk 2077 нашли ещё одну отсылку к серии The Witcher

CyberSport.ru 28 июня в 22:27
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Новые сезоны «Смешариков» планируют запустить до 2025 года

Telesputnik.ru вчера в 04:28
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Общество

С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей

Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
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ГИБДД хочет запретить злостным нарушителям пользоваться каршерингом

В России следует запретить злостным нарушителям правил дорожного движения пользоваться услугами каршеринга, считает глава ГИБДД Михаил Черников.
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ЦИК соберет «черный файл» после голосования по конституции

Центризбирком соберет «черный файл» по итогам голосования по конституции.
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Названы условия для укрепления рубля к доллару

Аналитик Андрей Кочетков назвал условия для укрепления рубля по отношению к доллару в беседе с агентством «Прайм».
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Всего лишь около года назад певица Sia усыновила двух 18-летних подростков. А спустя несколько месяцев один из ее детей сам стал папой.
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Общество

Из-за вспышки бубонной чумы в Монголии ввели бессрочный карантин

Как сообщает издание Central Asia, в Западной Монголии зафиксировали вспышку бубонной чумы.
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Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус

Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
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Политика

Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии

«Российская сторона поддерживает этот документ, который демонстрирует решимость России Ирана Турции как гарантов астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии», — добавил он.
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Политика

Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
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Пещеру естественного происхождения обнаружили под пирамидой в Мексике

В Мексике в древнем городе Теотиуакан под пирамидой Луны ученые обнаружили пещеру естественного происхождения.
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Скульптор описал символическое значение Ржевского мемориала

«Памятник явно перекликается с известным стихотворением Расула Гамзатова «Журавли» и песней Яна Френкеля на эти стихи», – сказал газете ВЗГЛЯД скульптор Салават Щербаков, комментируя открытие мемориала Советскому солдату во Ржеве.
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В интернете опубликовали изображения кросс-универсала Toyota Camry

В социальных сетях появились обновленные фотографии кросс-универсала японского производства Toyota Camry.
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В Петербурге на Дворцовой площади началась акция «Стоп поправки»

В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади началась акция против внесения поправок в Конституцию – «Стоп поправки», сообщает телеканал «Дождь».
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Футбол

Защитник «Уфы» Неделчяру отказался замениться в матче с «Рубином»

В матче 25-го тура российской Премьер-лиги между «Уфой» и «Рубином» (0:0) защитник башкирской команды Йонуц Неделчяру отказался уйти с поля на замену.
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В Челябинской области на 18:00 явка составила 62,19%

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Адвокат Ефремова ответил на появление в деле еще одного потерпевшего

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Общество

В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

«Интеллектуальный» учет электроэнергии в России позволит снизить ее потери на 70–80 млрд рублей в год.
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Финансы

Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая

Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.
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Происшествия

Двое заключенных сделали 20-метровый подкоп в ульяновской колонии

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Что с 1 июля изменится для миллионов пенсионеров

Рассчитывать на надбавку смогут порядка 40 тыс. российских граждан. Также для россиян пенсионного возраста вводится новая льгота.
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Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»

Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
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Как работают Яндекс.Новости?
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