Например, согласно информации Госкомитета РТ по тарифам, стоимость тепловой энергии, поставляемой АО «Татэнерго» для жителей Нижнекамска, увеличится на 4%. Ранее NTR-24.RU сообщил, что с 1 июля в России изменяется система учёта электроэнергии.

В Татарстане с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

Культура Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет. 662

Политика Белоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции. 362

Здоровье Нижегородские медучреждения возобновят плановый режим работы со 2 июля Медицинские учреждения Нижегородской области, оказывающие специализированную помощь, переходят на плановый режим работы.

Политика Мэр Якутска проголосовала против поправок Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании. 5

Общество С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных. 18

Транспорт ГИБДД хочет запретить злостным нарушителям пользоваться каршерингом В России следует запретить злостным нарушителям правил дорожного движения пользоваться услугами каршеринга, считает глава ГИБДД Михаил Черников. 110

Экономика Названы условия для укрепления рубля к доллару Аналитик Андрей Кочетков назвал условия для укрепления рубля по отношению к доллару в беседе с агентством «Прайм». 38

Шоу-бизнес 44-летняя певица Sia стала бабушкой Всего лишь около года назад певица Sia усыновила двух 18-летних подростков. А спустя несколько месяцев один из ее детей сам стал папой.

Шоу-бизнес Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус. 30

Политика Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии «Российская сторона поддерживает этот документ, который демонстрирует решимость России Ирана Турции как гарантов астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии», — добавил он. 96

Политика Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы. 1,9K

Наука Пещеру естественного происхождения обнаружили под пирамидой в Мексике В Мексике в древнем городе Теотиуакан под пирамидой Луны ученые обнаружили пещеру естественного происхождения.

Культура Скульптор описал символическое значение Ржевского мемориала «Памятник явно перекликается с известным стихотворением Расула Гамзатова «Журавли» и песней Яна Френкеля на эти стихи», – сказал газете ВЗГЛЯД скульптор Салават Щербаков, комментируя открытие мемориала Советскому солдату во Ржеве. 1

Футбол Защитник «Уфы» Неделчяру отказался замениться в матче с «Рубином» В матче 25-го тура российской Премьер-лиги между «Уфой» и «Рубином» (0:0) защитник башкирской команды Йонуц Неделчяру отказался уйти с поля на замену.