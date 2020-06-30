Экономика

Казанские ведомостиКазанские ведомостиУслуги ЖКХ в Татарстане подорожают с 1 июля

С 1 июля на 4% татарстанцев ожидает увеличение стоимости жилищно-коммунальных услуг. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства России. На сайте госкомитета Татарстана по тарифам сказано, что стоимость вывоза ТКО увеличится на 4%.
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