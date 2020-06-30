Экономика
Казанские ведомостиУслуги ЖКХ в Татарстане подорожают с 1 июля
С 1 июля на 4% татарстанцев ожидает увеличение стоимости жилищно-коммунальных услуг. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства России. На сайте госкомитета Татарстана по тарифам сказано, что стоимость вывоза ТКО увеличится на 4%.
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В Госкомитете Татарстана по тарифам сообщили правильную оптовую цену на газ
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Судя по всему, в Red Bull Racing решили дать Mercedes возможность использовать систему DAS во время пятничных свободных заездов, чтобы посмотреть, действительно ли новинка даёт преимущество.
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Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
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Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
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Huawei и ZTE официально объявлены США угрозой нацбезопасности
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С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
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Microsoft выпустила внеплановое обновление Windows 10
Разработчики ОС Windows 10 из компании Microsoft разработали важное внеочередное обновление, устраняющее несколько уязвимостей в системе безопасности.
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Астронавты NASA вышли в открытый космос заменить аккумулятор
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Новые сезоны «Смешариков» планируют запустить до 2025 года
Telesputnik.ru вчера в 04:28
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В McLaren представили обновлённую раскраску
Команда McLaren представила финальную версию раскраски машины для сезона 2020 года.
F1news.ru 09:37
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Посол Белоруссии: Москва и Минск достигли понимания по цене на газ
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что Москве и Минску удалось достигнуть понимания по вопросу формирования цены на газ, передает Sputnik Беларусь.
Газета.Ru 08:31
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Боня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров
Известия вчера в 17:03
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В США захотели ввести санкции против России за «сговор» с талибами
В США захотели ввести ограничительные меры в отношении России за якобы сговор Москвы с боевиками, связанными с запрещенной в РФ террористической организацией «Талибан».
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Председатель Центризбиркома Элла Памфилова считает явку на голосование по поправкам к Конституции очень достойной.
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Глава Центризбиркома России Элла Памфилова объяснила, что информация о предварительных результатах общенационального голосования по поправкам к конституции публикуется для того, чтобы избежать несуразицы и неправильной интерпретации.
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По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках
Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
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В недавнем интервью 36-летняя певица Саша Савельева рассказала, как строился ее брак с актером театра и кино Кириллом Сафоновым.
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