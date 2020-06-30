С 1 июля на 4% татарстанцев ожидает увеличение стоимости жилищно-коммунальных услуг. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства России. На сайте госкомитета Татарстана по тарифам сказано, что стоимость вывоза ТКО увеличится на 4%.

Услуги ЖКХ в Татарстане подорожают с 1 июля

Общество В Mercedes планируют использовать DAS в Австрии Судя по всему, в Red Bull Racing решили дать Mercedes возможность использовать систему DAS во время пятничных свободных заездов, чтобы посмотреть, действительно ли новинка даёт преимущество.

Шоу-бизнес Жена Виктора Проскурина уточнила причину его смерти Артист Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет после приступа хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), сообщила его жена Ирина Хонда. 110

Общество Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства. 7

Гаджеты Microsoft выпустила внеплановое обновление Windows 10 Разработчики ОС Windows 10 из компании Microsoft разработали важное внеочередное обновление, устраняющее несколько уязвимостей в системе безопасности. 5

Автоспорт В McLaren представили обновлённую раскраску Команда McLaren представила финальную версию раскраски машины для сезона 2020 года.

Политика Памфилова объяснила публикацию предварительных результатов голосования Глава Центризбиркома России Элла Памфилова объяснила, что информация о предварительных результатах общенационального голосования по поправкам к конституции публикуется для того, чтобы избежать несуразицы и неправильной интерпретации. 29

Политика Суд в Киеве решает вопрос об аресте Порошенко Суд в Киеве решает вопрос о мере пресечения для Петра Порошенко. По словам экс-президента, в отношении него возбудили уже 24 уголовных дела. 87