С 1 июля на 4% татарстанцев ожидает увеличение стоимости жилищно-коммунальных услуг. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства России. На сайте госкомитета Татарстана по тарифам сказано, что стоимость вывоза ТКО увеличится на 4%.

Услуги ЖКХ в Татарстане подорожают с 1 июля

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