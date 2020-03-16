Экономика

Газета.RuГазета.RuУслуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%

Тарифы на сотовую связь в России неизбежно подорожают, если власти не выплатят сотовым операторам компенсацию за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
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с чего всё началось

За бесплатный доступ к сайтам абоненты доплатят 20%

Компенсации могут быть в форме налоговых льгот, которые помогут субсидировать специальные тарифы, включающие безлимитный социальный интернет, полагают компании. С учетом потерь операторов из-за снижения курса рубля связь в 2020 году может подорожать на 20%, полагают эксперты.
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