Экономика

РБКРБКСотовые операторы предупредили о росте тарифов из-за бесплатных сайтов

Участники рабочей группы комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей, в которую входят представители сотовых операторов, «Яндекса», Mail.ru Group и отраслевых ассоциаций, предупредили, что обеспечение бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам приведет к росту тарифов на связь, сообщает газета «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

За бесплатный доступ к сайтам абоненты доплатят 20%

За бесплатный доступ к сайтам абоненты доплатят 20% Сотовые операторы предупредили о неизбежности роста тарифов на связь, если государство не компенсирует им бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
Коммерсантъвчера в 18:15

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«Коммерсант»: услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%

РИА Новости02:42

В России услуги сотовой связи могут подорожать на 20%

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Сотовые операторы предупредили о росте тарифов из-за бесплатных сайтов

РБКвчера в 21:49

Сотовая связь в России станет дороже

URA.Ruвчера в 22:49

За бесплатный доступ к «социальным» сайтам абоненты доплатят 20%

Телеканал 360°вчера в 22:24

Россиян предупредили о неизбежном росте цен на сотовую связь

Lenta.ru00:53

За бесплатный доступ к сайтам абоненты доплатят 20%

Коммерсантъвчера в 18:15
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Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию

Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию. Об этом говорится в решении суда.
РБК 10:41
Общество

Все школы в Москве закроют с 21 марта из-за коронавируса

С 21 марта и вплоть до 12 апреля все общеобразовательные школы, спортшколы и учреждения дополнительного образования будут закрыты.
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Въезд в Шенгенскую зону запретят

Власти Евросоюза планируют запретить въезд в Шенгенскую зону из-за ситуации с коронавирусом SARS-CoV-2.
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Энергетика

Цена на нефть опустилась ниже 30 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent опускалась ниже психологической отметки 30 долларов за баррель, но в течение 20 минут отыграла падение, и сейчас находятся на уровне 30,3 доллара за баррель, о чем свидетельствуют данные портала Investing.com.
Российская газета 10:18
Общество

Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране

Премьер-министр Российской Федерации Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране.
Evo-rus.com 07:10
Футбол

В Москве отменили футбольные матчи ЦСКА - «Зенит» и «Локомотив» - «Оренбург»

В Москве 22 марта отменили проведение футбольных матчей ЦСКА с петербургским "Зенитом", а также 21 марта "Локомотива" с "Оренбургом" в рамках 23 тура чемпионата России.
Московский Комсомолец 11:22
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Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.
Известия 05:56
Общество

Роспотребнадзор: наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов

Разные носители позволяют вирусу оставаться активным от трех до девяти дней, отмечает Роспотребнадзор в комментарии к рекомендациям ВОЗ.
Экономика сегодня вчера в 12:34
Общество

В России изменится порядок оплаты больничных из-за карантина

В России изменят порядок оформления, выдачи и оплаты больничных листов находящимся на карантине из-за коронавируса, оплата будет производиться авансом до закрытия листа трудоспособности, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.
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Инсайдер Dusk Golem заявил, что 20 марта Capcom выпустит демоверсию Resident Evil 3 Remake. Издатель пока не комментировал информацию.
CyberSport.ru 14 марта в 07:38
Армия и оружие

Индия получит российские С-400 до конца 2024 года

Москва, 16 марта 2020, 12:41 — REGNUM Россия до конца 2024 года поставит Индии все системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400, оговорённые контрактом.
REGNUM 05:41
Общество

Минтруд заявил о необходимости упрощать процедуру назначения соцвыплат

Глава Минтруда Антон Котяков заявил о важности перехода к назначению большинства пособий без справок от граждан.
РИА Новости 02:05
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк поселился в клинике у больной жены

Фигурист Петр Чернышев, муж звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, поселился в клинике, чтобы ухаживать за ней.
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Общество

В России выявили четыре новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано четыре новых случая коронавирусной инфекции.
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Коронавирус чаще убивает курильщиков

Напомним, ранее в СМИ появилась информация об исследованиях, согласно которым риск заражения коронавирусом у некурящих людей выше, чем у курильщиков.
Росбалт 08:46
Армия и оружие

Китайские эксперты назвали преимущества российских гиперзвуковых ракет

Гиперзвуковое оружие обладает определенными преимуществами по сравнению с другими управляемыми ракетами и способно удовлетворить потребности России в модернизации вооружений, пишет газета "Жэньминь жибао".
РИА Новости 10:45
Происшествия

Самолет штатно сел в Перми после сообщения о «минировании»

Вылетевший в Пермь из Москвы самолет, в отношении которого была получена угроза "минирования", благополучно сел в аэропорту Большое Савино, рассказал РИА Новости представитель аэропорта.
РИА Новости 10:41
Общество

Герман Греф перешел на удаленную работу в режиме самоизоляции

Глава Сбербанка Герман Греф работает удаленно после командировки в Европу, сообщила РБК пресс-служба Сбербанка.
РБК 08:49
Авто

Сфотографирован новый кроссовер Volkswagen Tarek для РФ

Компания Volkswagen готовит к выходу на рынок новый компактный паркетник Tarek, который должен стать глобальной моделью и будет продаваться также в России.
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Шоу-бизнес

«Девушка Бонда» Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Актриса, известная по ролям в фильмах «Хитмен», «Макс Пэйн» и «Квант милосердия», Ольга Куриленко в личном микроблоге рассказала поклонникам о заражении вирусом нового типа.
StarHit.ru вчера в 18:00
Общество

Собянин ввел новые ограничения для защиты от коронавируса

Lenta.ru 10:36
Общество

Nioh 2 возглавила британскую розницу

На прошлой неделе вышла первая крупная новинка года, которой и удалось возглавить свежие чарты британской розницы.
Игромания.ру 10:17
Политика

Арбитраж в Гааге отказался признать Крым частью Украины

Арбитраж, который был создан при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, уклонился от вынесения решения, на котором настаивала Украина, то есть не стал признавать украинский статус Крыма, сообщает ТАСС.
Журналистская правда 07:59
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В Красноярске у больного предварительно выявили коронавирус

В Красноярске госпитализирован прибывший из Австрии мужчина, у которого предварительно диагностировано заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК 05:53
Политика

Украинцы выстроились в очередь на границе с Польшей

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Онлайн-кинотеатр Okko сделал бесплатную подписку из-за коронавируса

Онлайн-кинотеатр Okko предоставит промокод на 14 дней подписки «Оптимум» людям, которые были вынуждены остаться дома из-за коронавируса.
Коммерсантъ 06:08
Происшествия

С 4-х Ивановцев сняли подозрения в заболевании Коронавирусом

По данным ДЗ по Ивановской области, с четверых ранее госпитализированных жителей региона были сняты подозрения в заболевании COVID-19.
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Происшествия

Ребенок получил ожоги после фокуса аниматора с сухим льдом в Москве

Ребенок в Москве пострадал во время шоу аниматора, на котором использовался сухой лед.
Известия 07:42
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