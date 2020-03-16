Экономика
РБКСотовые операторы предупредили о росте тарифов из-за бесплатных сайтов
Участники рабочей группы комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей, в которую входят представители сотовых операторов, «Яндекса», Mail.ru Group и отраслевых ассоциаций, предупредили, что обеспечение бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам приведет к росту тарифов на связь, сообщает газета «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
За бесплатный доступ к сайтам абоненты доплатят 20% Сотовые операторы предупредили о неизбежности роста тарифов на связь, если государство не компенсирует им бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.Коммерсантъвчера в 18:15
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Власти Евросоюза планируют запретить въезд в Шенгенскую зону из-за ситуации с коронавирусом SARS-CoV-2.
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Цена на нефть марки Brent опускалась ниже психологической отметки 30 долларов за баррель, но в течение 20 минут отыграла падение, и сейчас находятся на уровне 30,3 доллара за баррель, о чем свидетельствуют данные портала Investing.com.
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Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией
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Общество
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В России изменят порядок оформления, выдачи и оплаты больничных листов находящимся на карантине из-за коронавируса, оплата будет производиться авансом до закрытия листа трудоспособности, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.
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Армия и оружие
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Москва, 16 марта 2020, 12:41 — REGNUM Россия до конца 2024 года поставит Индии все системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400, оговорённые контрактом.
Общество
Минтруд заявил о необходимости упрощать процедуру назначения соцвыплат
Глава Минтруда Антон Котяков заявил о важности перехода к назначению большинства пособий без справок от граждан.
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В России выявили четыре новых случая заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано четыре новых случая коронавирусной инфекции.
Здоровье
Коронавирус чаще убивает курильщиков
Напомним, ранее в СМИ появилась информация об исследованиях, согласно которым риск заражения коронавирусом у некурящих людей выше, чем у курильщиков.
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Китайские эксперты назвали преимущества российских гиперзвуковых ракет
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Происшествия
Самолет штатно сел в Перми после сообщения о «минировании»
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Общество
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Глава Сбербанка Герман Греф работает удаленно после командировки в Европу, сообщила РБК пресс-служба Сбербанка.
Авто
Сфотографирован новый кроссовер Volkswagen Tarek для РФ
Компания Volkswagen готовит к выходу на рынок новый компактный паркетник Tarek, который должен стать глобальной моделью и будет продаваться также в России.
Шоу-бизнес
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Общество
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В Красноярске у больного предварительно выявили коронавирус
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Общество
Онлайн-кинотеатр Okko сделал бесплатную подписку из-за коронавируса
Онлайн-кинотеатр Okko предоставит промокод на 14 дней подписки «Оптимум» людям, которые были вынуждены остаться дома из-за коронавируса.
Происшествия
С 4-х Ивановцев сняли подозрения в заболевании Коронавирусом
По данным ДЗ по Ивановской области, с четверых ранее госпитализированных жителей региона были сняты подозрения в заболевании COVID-19.
Происшествия
Ребенок получил ожоги после фокуса аниматора с сухим льдом в Москве
Ребенок в Москве пострадал во время шоу аниматора, на котором использовался сухой лед.