За бесплатный доступ к сайтам абоненты доплатят 20% Сотовые операторы предупредили о неизбежности роста тарифов на связь, если государство не компенсирует им бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.

с чего всё началось

Участники рабочей группы комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей, в которую входят представители сотовых операторов, «Яндекса», Mail.ru Group и отраслевых ассоциаций, предупредили, что обеспечение бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам приведет к росту тарифов на связь, сообщает газета «Коммерсантъ».

Общество Въезд в Шенгенскую зону запретят Власти Евросоюза планируют запретить въезд в Шенгенскую зону из-за ситуации с коронавирусом SARS-CoV-2.

Шоу-бизнес Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов крестили вторую дочь Сегодня в Москве Тарасов и Костенко крестили вторую дочь Еву. Накануне родители и сестра Милана активно готовились к таинству.

Энергетика Цена на нефть опустилась ниже 30 долларов за баррель Цена на нефть марки Brent опускалась ниже психологической отметки 30 долларов за баррель, но в течение 20 минут отыграла падение, и сейчас находятся на уровне 30,3 доллара за баррель, о чем свидетельствуют данные портала Investing.com.

Политика Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.

Общество В России изменится порядок оплаты больничных из-за карантина В России изменят порядок оформления, выдачи и оплаты больничных листов находящимся на карантине из-за коронавируса, оплата будет производиться авансом до закрытия листа трудоспособности, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

Здоровье Коронавирус чаще убивает курильщиков Напомним, ранее в СМИ появилась информация об исследованиях, согласно которым риск заражения коронавирусом у некурящих людей выше, чем у курильщиков.

Армия и оружие Китайские эксперты назвали преимущества российских гиперзвуковых ракет Гиперзвуковое оружие обладает определенными преимуществами по сравнению с другими управляемыми ракетами и способно удовлетворить потребности России в модернизации вооружений, пишет газета "Жэньминь жибао".

Происшествия Самолет штатно сел в Перми после сообщения о «минировании» Вылетевший в Пермь из Москвы самолет, в отношении которого была получена угроза "минирования", благополучно сел в аэропорту Большое Савино, рассказал РИА Новости представитель аэропорта.

Авто Сфотографирован новый кроссовер Volkswagen Tarek для РФ Компания Volkswagen готовит к выходу на рынок новый компактный паркетник Tarek, который должен стать глобальной моделью и будет продаваться также в России.

Шоу-бизнес «Девушка Бонда» Ольга Куриленко заразилась коронавирусом Актриса, известная по ролям в фильмах «Хитмен», «Макс Пэйн» и «Квант милосердия», Ольга Куриленко в личном микроблоге рассказала поклонникам о заражении вирусом нового типа.

Общество Nioh 2 возглавила британскую розницу На прошлой неделе вышла первая крупная новинка года, которой и удалось возглавить свежие чарты британской розницы.