Экономика
Газета.RuУслуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%
Тарифы на сотовую связь в России неизбежно подорожают, если власти не выплатят сотовым операторам компенсацию за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
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За бесплатный доступ к сайтам абоненты доплатят 20% Сотовые операторы предупредили о неизбежности роста тарифов на связь, если государство не компенсирует им бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.Коммерсантъвчера в 18:15
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