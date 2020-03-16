За бесплатный доступ к сайтам абоненты доплатят 20% Сотовые операторы предупредили о неизбежности роста тарифов на связь, если государство не компенсирует им бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.

с чего всё началось

Тарифы на сотовую связь в России неизбежно подорожают, если власти не выплатят сотовым операторам компенсацию за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.

Услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%

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