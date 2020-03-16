Экономика

Газета.RuГазета.RuУслуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%

Тарифы на сотовую связь в России неизбежно подорожают, если власти не выплатят сотовым операторам компенсацию за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
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с чего всё началось

За бесплатный доступ к сайтам абоненты доплатят 20%

За бесплатный доступ к сайтам абоненты доплатят 20% Сотовые операторы предупредили о неизбежности роста тарифов на связь, если государство не компенсирует им бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
Коммерсантъвчера в 18:15

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«Коммерсант»: услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%

РИА Новости02:42

За бесплатный доступ к сайтам абоненты доплатят 20%

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Россиян предупредили о неизбежном росте цен на сотовую связь

Lenta.ru00:53

Сотовая связь в России станет дороже

URA.Ruвчера в 22:49

За бесплатный доступ к «социальным» сайтам абоненты доплатят 20%

Телеканал 360°вчера в 22:24

Сотовые операторы предупредили о росте тарифов из-за бесплатных сайтов

РБКвчера в 21:49

В России услуги сотовой связи могут подорожать на 20%

Известия01:13
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Актриса Ольга Куриленко, сыгравшая роль девушки суперагента Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", сообщила в своем Instagram о решении изолироваться, после того как у нее было диагностировано заражение коронавирусом.
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Одним из первых на дистанционное обучение перешел МГУ имени Ломоносова. Напомним, ранее вуз отправил на каникулы всех студентов из Китая.
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По состоянию на 16.32 мск цена майских фьючерсов на Brent падает на 12,05%, до 29,77 доллара за баррель, стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 10,4%, до 28,7 доллара за баррель.
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В ВОЗ предупредили об опасности наличных денег из-за коронавируса

Наличные деньги могут быть каналом передачи коронавируса, используя их, следует соблюдать меры предосторожности, наиболее безопасным способом оплаты являются бесконтактные платежи, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
РИА Новости вчера в 11:21
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Белоусов рассказал о двойном ударе по российской экономике

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что российская экономика испытывает двойной удар из-за снижения цен на нефть и в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 09:40
Общество

Американский экономист предсказал череду дефолтов в мире

В интервью украинскому порталу «Зеркало недели» аналитик J.P. Morgan подчеркнул, что сегодня штрафы за невыполнение обязательств перед кредиторами значительно уменьшились, а рынки через несколько лет снова открывают двери для дефолтных государств.
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«Сибирь» остановила продажи билетов на матчи плей-офф

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил расширить диагностику коронавируса в аэропортах и на железных дорогах.
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Общество

Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране

Премьер-министр Российской Федерации Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране.
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На экраны выходит фильм про Юлию Началову

Сегодня выходит на экраны фильм про Юлию Началову. Об этом рассказал сайт www.starhit.ru.
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Испанский тренер умер от коронавируса в возрасте 21 года

Тренер юношеского клуба "Атлетико Портада Альта" Франсиско Гарсия умер в возрасте 21 года из-за коронавируса, сообщает Marca.
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Российские ученые и писатели выступили против поправок в Конституцию

Российские ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к депутатам и политикам, в котором они заявили о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
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США снизили ключевую ставку до 0,25% из-за коронавируса

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Волочкова ответила на критику вечеринки с сухим льдом с ее участием

Балерина Анастасия Волочкова отреагировала на критику вечеринки с сухим льдом, в которой она приняла участие.
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Путин и президент Финляндии обсудили борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин и глава Финляндии Саули Ниинистё обменялись информацией о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в телефонном разговоре.
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В Клинической инфекционной больнице имени Боткина находятся 238 пациентов, которых проверяют на заражение коронавирусом.
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США предупредили о второй волне заражения коронавирусом в Китае

Как отметил Энтони Фаучи, что после того, как Китай начнет возвращаться к обычной жизни, по мере снятия введенных ранее ограничений в стране может начаться новая волна заражения COVID-19, но в США надеются, что этого не произойдет.
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