В интервью РИА Новости во вторник зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин сказал, что россияне чаще всего снимают наличные на кассах магазинов в регионах с низкой доступностью банковских сервисов, таких как Забайкалье, Амурская область и Хабаровский край.

с чего всё началось

Более 38 миллионов владельцев карт "Мир" смогут снять наличные на кассах магазинов. Пилотный проект для таких операций начнется 29 октября 2019 года. К концу года в нем будут участвовать более 3 тысяч торгово-сервисных предприятий.

Услугой снятия наличных на кассе воспользуются 38 миллионов россиян

Политика Путин лично пригласил премьера Индии на 75-летие Победы Российский лидер Владимир Путин пригласил премьера Индии Нарендру Моди на юбилей Победы в Великой Отечественной войне, который состоится в Москве в 2020 году.

Общество В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.

Происшествия СК начал проверку по факту гибели пятилетней девочки в Турции «Организовано проведение доследственной проверки по факту гибели пятилетней девочки, которая вместе с мамой находилась на отдыхе в Турецкой Республике», — указывается в заявлении.

Политика В Совфеде ответили на слова МИД Болгарии о роли СССР во Второй мировой Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ответил на заявления болгарского МИДа, призвавшего отказаться от «сомнительного исторического тезиса» и не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы.

Происшествия На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".

Происшествия В Москве у 18-летнего парня похитили кроссовки за 300 тыс. рублей По словам потерпевшего, неизвестный мужчина брызнул ему в лицо содержимым газового баллончика и отобрал пакет с кроссовками стоимостью 300 тыс. руб.

Экономика Акции ВТБ выросли на 4% на новостях о дивидендах Акции ВТБ днем в среду выросли в цене после известий, что банк планирует вернуться к выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли.

Экономика Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.

Интернет Найден способ взломать чужой компьютер через браузер На компьютерах с операционной системой Windows обнаружили вредоносную программу, способную обманом получить доступ к устройствам пользователей.

Экономика Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год Украина смогла вернуть Международному валютному фонду все кредиты, которые она взяла по программе 2014 года.

Происшествия Российский мэр увидел мемы про себя и пожаловался в полицию Мэр Хабаровска Сергей Кравчук обратился в полицию, когда узнал о публикации мемов про него в анонимном Telegram-канале «Ворсин мемы».

Политика Зеленский наложил вето на закон о кастрации педофилов Украинский лидер Владимир Зеленский наложил вето на законопроект о химической кастрации для педофилов. Об этом сообщает "112 Украина".

Футбол «Локомотив» опубликовал стоимость билетов на матчи Лиги чемпионов Московский футбольный клуб "Локомотив" на своем официальном сайте опубликовал стоимость билетов на домашние матчи команды на групповом этапе Лиги чемпионов.

Экономика ФНС узнает о счетах россиян в швейцарских банках Федеральная налоговая служба (ФНС) получит данные о счетах российских граждан в швейцарских банках за 2018 год.

Политика Роспотребнадзор не увидел радиационных рисков для Северодвинска Позже в Росгибромете заявили, что в день после взрыва уровень радиации на территории вырос в 16 раз, после чего вернулся к прежним значениям.

Политика Турция не обращалась к России по закупке Су-57, заявил глава ФСВТС Турция пока не обращалась к РФ с просьбой о закупке Су-57, но соответствующие консультации уже начались, заявил глава ФС ВТС Дмитрий Шугаев.

Гаджеты Опубликованы внутренние документы Apple об iPhone 11 Ожидается, что 10 сентября Apple представит три новых iPhone — iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.

Финансы Минфин закупит валюту на 187,1 млрд рублей допдоходов от нефти Минфин с 6 сентября по 4 октября 2019 года направит на закупки валюты 187,1 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов.

Общество ЦБ предупредил о новом способе хищения денег через соцсети Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев рассказал, что Банк России обнаружил новый способ похищения денег россиян через социальные сети.