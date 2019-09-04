Экономика
Российская газетаУслугой снятия наличных на кассе воспользуются 38 миллионов россиян
Более 38 миллионов владельцев карт "Мир" смогут снять наличные на кассах магазинов. Пилотный проект для таких операций начнется 29 октября 2019 года. К концу года в нем будут участвовать более 3 тысяч торгово-сервисных предприятий.
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с чего всё началось
В интервью РИА Новости во вторник зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин сказал, что россияне чаще всего снимают наличные на кассах магазинов в регионах с низкой доступностью банковских сервисов, таких как Забайкалье, Амурская область и Хабаровский край.РИА Новости01:09
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