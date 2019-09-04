В интервью РИА Новости во вторник зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин сказал, что россияне чаще всего снимают наличные на кассах магазинов в регионах с низкой доступностью банковских сервисов, таких как Забайкалье, Амурская область и Хабаровский край.

с чего всё началось

Более 38 миллионов владельцев карт "Мир" смогут снять наличные на кассах магазинов. Пилотный проект для таких операций начнется 29 октября 2019 года. К концу года в нем будут участвовать более 3 тысяч торгово-сервисных предприятий.

Услугой снятия наличных на кассе воспользуются 38 миллионов россиян

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