Экономика
Российская газетаУслугой снятия наличных на кассе воспользуются 38 миллионов россиян
Более 38 миллионов владельцев карт "Мир" смогут снять наличные на кассах магазинов. Пилотный проект для таких операций начнется 29 октября 2019 года. К концу года в нем будут участвовать более 3 тысяч торгово-сервисных предприятий.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В интервью РИА Новости во вторник зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин сказал, что россияне чаще всего снимают наличные на кассах магазинов в регионах с низкой доступностью банковских сервисов, таких как Забайкалье, Амурская область и Хабаровский край.РИА Новости01:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 02:20, Вашингтон
Политика
Российское посольство осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Посольство России в Великобритании осудило слова британского премьер-министра Бориса Джонсона, сравнившего действия СССР в восточных районах Польши в начале Второй мировой войны с гитлеровской агрессией.
ФАН 02 сентября в 21:04
Гаджеты
Google выпустила релизную версию Android 10
Android 10 приносит встроенную поддержку складных смартфонов и сотовых сетей 5G.
MobiDevices вчера в 14:24
Происшествия
В Ставропольском крае ведется поиск пилотов разбившегося Су-25
В Ставропольском крае потерпел крушение учебно-боевой штурмовик Су-25УБ Минобороны РФ, сообщили 3 сентября в оборонном ведомстве.
REGNUM вчера в 08:21
Здоровье
Скворцова заявила о существенном росте продолжительности жизни россиян
Продолжительность жизни в России за последние семь месяцев существенно выросла, рассказала на полях Восточного экономического форума министр здравоохранения Вероника Скворцова.
RT на русском 01:23
Происшествия
В Воронеже аварийно сел пассажирский самолет из-за проблем с шасси
Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Воронежа в Санкт-Петербург, благополучно приземлился в аэропорту вылета после проблем с одной из стоек шасси, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 01:25
Общество
Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом
Минприроды обнародовало перечень городов с наиболее загрязненным воздухом.
Ведомости вчера в 22:23
Теннис
Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open
Россиянин 11 раз подал навылет, швейцарец — 10, на счету Медведева четыре брейк-пойнта из восьми, на счету Вавринки — два.
РБК вчера в 17:08
Культура
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Политика
Российский спутник приблизился к американскому Intelsat, сообщили СМИ
Российский "блуждающий" спутник подошел близко к очередному аппарату американского оператора связи Intelsat.
Газета.Ru 00:06
Политика
Путин встретился с президентом Монголии
Московский Комсомолец вчера в 01:20
Происшествия
Туман стал причиной задержек рейсов в тюменском аэропорту Рощино
Из-за плохой видимости утром 4 сентября в международном аэропорту Рощино больше десяти рейсов не вылетели вовремя.
Уральский меридиан 01:01
Общество
Половина женщин в России оказались безработными
За прошлый год в России были трудоустроены лишь 53,2% женщин, свидетельствует свежая статистика Росстата.
Газета.Ru 01:39
Политика
Источники назвали возможную дату обмена пленными между РФ и Украиной
Обмен пленными между Россией и Украиной может произойти 7 сентября.
Газета.Ru 01:53
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко ждет второго ребенка от Дмитрия Тарасова
Радостную новость модель Анастасия Костенко рассказала сама в Instagram, опубликовав фотографию, на которой футболист Дмитрий Тарасов, держа на руках в первую дочку Милану, целует беременный животик жены.
Paparazzi.ru вчера в 03:05
Политика
Россия, Украина и ЕК выберут дату проведения переговоров по газу
Российские представители уже на следующей неделе встретятся со своими коллегами из Украины и Европейской комиссии для выбора даты и места проведения трехсторонних переговоров по транзиту газа.
Комсомольская правда 02:03
Политика
Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в ВЭФ
Президент РФ Владимир Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в Восточном экономическом форуме, а также проведет ряд международных встреч.
РЕН ТВ вчера в 11:29
Происшествия
В турецком отеле утонула российская девочка
Еще один инцидент с российской девочкой произошел 18 августа в одном из отелей Бодрума. Тогда руку ребенка затянуло в трубу на дне бассейна.
Lenta.ru вчера в 12:07
Политика
Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»
«Умное голосование» предполагает, что москвичи должны проголосовать за того, кого предложит Навальный, чтобы в Мосгордуму прошли как можно меньше тайных и явных представителей «Единой России» – кандидатов от власти.
Ведомости вчера в 08:16
Экономика
Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год
Украина смогла вернуть Международному валютному фонду все кредиты, которые она взяла по программе 2014 года.
REGNUM вчера в 14:26
Гаджеты
С четырехмодульной камерой и только одной механической кнопкой: огромные рендеры и видео раскрывают дизайн Huawei Mate 30 Pro
iXBT.com 00:31
Политика
Демократы США хотят запретить трату $3,6 млрд на стену с Мексикой
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 сентября американский министр обороны Марк Эспер объявил, что одобряет выделение $3,6 млрд на строительство стены на американо-мексиканской границе.
REGNUM вчера в 22:47
Происшествия
Пожар в Рязани: горят склады с пестицидами
На место выехали пожарные, скорая помощь и спасатели Во вторник, 3 сентября, в Рязани на Южном промузле, строение 29 загорелись склады временного хранения на территории "Инвестагропром".
Областная Рязанская Газета вчера в 10:39
Общество
Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку
Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.
Lenta.ru 02 сентября в 22:42
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета 02 сентября в 18:48
Происшествия
Спасший пассажиров пилот Дамир Юсупов возвращается к полётам
REGNUM вчера в 11:30
Футбол
ФИФА представила официальный логотип ЧМ-2022 в Катаре
Дождь вчера в 14:20
Политика
Украинского политолога выгнали из студии российского телеканала
Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1".
Rambler News Service вчера в 00:20
Экономика
Орешкин рассказал о вине банков в закредитованности россиян
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что банки частично несут вину за нынешний уровень закредитованности населения.
RT на русском 01:52
Общество
Несовершеннолетний лидер профсоюза в Петербурге оштрафован за пикет
Штрафом в размере десяти тысяч рублей 17-летний активист поплатился за одиночный пикет в июне, на котором требовал запретить лекции «Юнармии» в школах.
Росбалт вчера в 16:40
Гаджеты
Pure Base 500: новый ПК-корпус be quiet! в шести вариантах исполнения
Компания be quiet! пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Pure Base 500, подходящей для создания игровой системы с лаконичным обликом.
3DNews 02:00