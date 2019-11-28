Лига чемпионов

ГЛАС.RUГЛАС.RUУсман Дембеле пропустит «Эль-Класико»

Напомним, «Эль-Классико» состоится в Каталонии 18 декабря в 22:00 по московскому времени.
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СМИ: Дембеле выбыл до конца года и пропустит «эль-класико»

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Усман Дембеле получил повреждение в игре с «Боруссией»

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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 10:05, Ашберн
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Минздрав назвал причину смерти ожидавшей операции у Каабака девочки

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Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД

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В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции

«На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).
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Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов предложил рассмотреть в ходе так называемой "регуляторной гильотины" вопрос о сокращении числа надзорных органов, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:45
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Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
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Общество

Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным в Москве

Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбам женщин перенес рабочий день в администрации региона с 31 декабря на субботу, 28 декабря, и рекомендовал сделать то же самое местным властям.
РИА Новости 06:17
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Члена движения «Голос» приговорили к обязательным работам за угрозы

Мировой судья в подмосковных Химках в четверг приговорил к 320 часам обязательных работ члена совета движения "Голос" Романа Удота за угрозы журналистам НТВ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Решение проблемы торчащих ног в плацкартных вагонах придумали в РФ

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РЖД показали прототип нового плацкартного вагона.
Пятый канал вчера в 07:39
Политика

Зеленский и Меркель обсудили нормандский саммит по телефону

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Мерекль.
Газета.Ru 09:55
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Источник сообщил о задержании замглавы Минздрава Ростовской области

Заместитель министра здравоохранения Ростовской области Станислав Беседовский стал фигурантом дела, по которому в четверг была задержана глава ведомства Татьяна Быковская, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
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Глазырина заняла пятое место в спринте на Кубке IBU

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СНБО Украины предложил пять сценариев реинтеграции Донбасса

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины рассматривает пять сценариев реинтеграции Донбасса.
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Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей

Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
REGNUM 02:15
Происшествия

Заседание по делу Серебренникова прервалось из-за эвакуации суда

Представление доказательств защиты режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищениях при реализации проекта "Платформа", прервалось из-за эвакуации суда, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:08
Политика

Украина изменила порядок пересечения линии соприкосновения в Донбассе

Новые правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе вступили в силу в четверг, 28 ноября.
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Замглавы МИД Украины Зеркаль написала заявление об увольнении

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль написала заявление об увольнении по собственному желанию.
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Общество

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Из-за сбоя в работе Райффайзенбанка со счетов некоторых клиентов могли списаться средства по уже оплаченным операциям, сообщили РБК в пресс-службе банка.
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Политика

Британский исследовательский институт назвал Севастополь российским

Международный институт стратегических исследований (IISS), штаб-квартира которого расположена в Лондоне, назвал Севастополь российским, сообщило в четверг посольство Украины в Великобритании.
РИА Новости 09:34
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Медведеву показали самый мощный в России суперкомпьютер

Премьер-министру Дмитрию Медведеву продемонстрировали цифровую платформу и суперкомпьютер "Кристофари", представленные Сбербанком на выставке инновационных разработок.
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Композитор «Симпсонов» заявил, что новый сезон может стать последним

Шоу, созданное в 1989 году Мэттом Гроунингом, растянулось на 31 сезон, став самым продолжительным комедийным сериалом в США.
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ФСБ, МВД и СК задержали участников преступной группы «Шараповские»

В результате совместной операции ФСБ, МВД и СК РФ удалось задержать основных организаторов и исполнителей преступлений, совершённых группировкой в 2007—2015 годах.
RT на русском 07:17
Космос

На МКС перестали работать все туалеты

Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
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РБК 08:21
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Королева Елизавета II может отречься от престола

Королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола в течение 18 месяцев.
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что российские спортсмены ни при каком условии не будут выступать на Олимпиаде в Токио под нейтральным флагом.
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Авто

Богатые россияне спрятали свои автомобили от налогов

Например, в 2018 году число автомобилей дороже 10 миллионов рублей, стоящих на налоговом учете, сократилось на 26,5 процента по сравнению с 2017-м.
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Французский футболист, нападающий клуба «Барселона» и национальной сборной Франции. Чемпион мира 2018 года.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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