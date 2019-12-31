Общество

ИзвестияИзвестияУсманов назвал своих возможных наследников

Миллиардер Алишер Усманов рассказал о том, кто может стать его наследниками. Интервью с ним было 3 января опубликовано газетой Financial Times.
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«Никто никогда мне ничего не дарил»: миллиардер Алишер Усманов дал интервью FT

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Алишер Усманов задумался о наследниках

Вести.UZ14:49
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Напавший на прохожих с ножом в пригороде Парижа застрелен полицией

Три человека были ранены, один погиб. Затем нападавший попытался скрыться, но был застрелен полицейским патрулем.
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Итоги-2019. Ученые назвали главные научные события года

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"Прошлой ночью по моему приказу американские вооруженные силы успешно нанесли безупречный высокоточный удар, в результате которого был убит террорист номер один во всем мире - Касем Сулеймани Сулеймани готовил неминуемые и ужасные нападения на американских дипломатов и военнослужащих", - утверждал президент.
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Полиция разоблачила обманувших известную фигуристку колдунов

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Алишер Усманов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и меценат узбекского происхождения, миллиардер, основатель USM Holdings. Продолжительное время один из богатейших бизнесменов РФ и один из богатейших жителей Великобритании, по данным соответствующих рейтингов.
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