Общество

РИА НовостиРИА НовостиУсманов назвал возможных наследников

Миллиардер Алишер Усманов рассказал в интервью газете Financial Times, кто может стать его наследниками. Во время беседы репортер поинтересовался, как Усманов собирается решать вопрос "преемственности". В ответ топ-менеджер заявил, что "жизнь не вечна".
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с чего всё началось
Интервью с Алишером Усмановым вышло
 в рубрике Lunch with the FT, в которой журналисты издания общаются с бизнесменами и топ-менеджерами за обедом в ресторане (а иногда, как было в случае с создателем Ethereum Виталиком Бутериным, заказывают еду на дом).
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