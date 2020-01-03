Общество
РИА НовостиУсманов назвал возможных наследников
Миллиардер Алишер Усманов рассказал в интервью газете Financial Times, кто может стать его наследниками. Во время беседы репортер поинтересовался, как Усманов собирается решать вопрос "преемственности". В ответ топ-менеджер заявил, что "жизнь не вечна".
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с чего всё началось
Интервью с Алишером Усмановым вышло в рубрике Lunch with the FT, в которой журналисты издания общаются с бизнесменами и топ-менеджерами за обедом в ресторане (а иногда, как было в случае с создателем Ethereum Виталиком Бутериным, заказывают еду на дом).Forbes10:57
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Гаджеты
Biostar опубликовала первое изображение материнской платы на Intel Z490
В целом же публикация тизерного изображения компанией Biostar указывает на скорый выход данной материнской платы, а соответственно, уже довольно скоро выйдут и процессоры Intel Comet Lake-S.
Музыка
Бербеков стал победителем восьмого сезона шоу «Голос»
Происшествия
Кортеж иракского ополчения подвергся авиаудару под Багдадом
Кортеж машин иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби», поддерживаемого Ираном, подвергся авиаудару в пригороде Багдада.
Армия и оружие
Трамп: убийством Сулеймани США пытаются не начать, а остановить войну
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США, уничтожив иранского генерала Касема Сулеймани, пытаются не начать, а остановить войну, передает РИА "Новости".
Политика
Украинских дипломатов возмутил российский Крым в британском журнале
Британский журнал для женщин Good Housekeeping назвал Крым российской территорией, сообщила в четверг пресс-служба посольства Украины в Великобритании.
Спорт
В допинг-пробе французской фигуристки нашли кокаин
Авто
Tesla Cybertruck это пикап, гениальный шедевр, который изменит будущее?
После официальной презентации эпатажного пикапа Tesla Cybertruck, как и большинство из вас, я был довольно сильно озадачен.
Происшествия
Российские акробаты упали с высоты во время выступления в Нидерландах
Два акробата из России упали с высоты во время выступления в столице Нидерландов Амстердаме.
Гаджеты
NVIDIA Ampere: преемник Turing выйдет не ранее второго полугодия
Источник утверждает, что 7-нм графические процессоры поколения Ampere выйдут на рынок только во втором полугодии.
Политика
Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем Telegram-канале убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными, предупредив о возможных непредсказуемых последствиях такого шага.
Культура
«Новая Звезда-2020»: открыто голосование зрителей
По результатам двух полуфиналов в финал Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда-2020» прошли 12 участников: Светлана Грейзик, Дарина Желязкова, Карина Арбельяни, Екатерина Курочкина, Елена Фрейман, София Легран, мужской квартет «Триумф», Ирина Чувакова, Карина Меликян, Артур Козловский, Малика Атабиева и группа «Годжи».
Армия и оружие
В ООН заявили, что поддержка воюющих сторон в Ливии усугубит конфликт
Иностранная поддержка воюющих сторон в Ливии усугубит конфликт и усложнит достижение мирного решения, цитирует «РИА Новости» заявление заместителя официального представителя генсека ООН Фархана Хака.
Шоу-бизнес
47-летняя Кэмерон Диаз родила первенца
У 47-летней актрисы и гитариста рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена родилась дочь Рэддикс.
Энергетика
Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию
В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Единоборства
Конор МакГрегор может заменить Фергюсона в поединке с Хабибом
В случае победы над Дональдом Серроне бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, незамедлительно начнет подготовку к турниру UFC 249, чтобы в случае необходимости выйти на замену в титульном поединке между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.
Общество
Синоптики сообщили об аномальной погоде в январе в Центральной России
По данным центра погоды "Фобос", температура воздуха в Центральной России в ближайшие десять дней превысит норму на 5–8°C, что говорит о высокой вероятности аномально теплого января.
Общество
Названы самые безопасные направления поездок в 2020 году
Стали известны самые безопасные туристические направления 2020 года по оценке страховой компании BHTP, сообщает Express.
Происшествия
Стоматолог избил женщину с ребенком на руках в Уссурийске
Достав телефон, женщина начала снимать происходящее. На кадрах видно, что врач-стоматолог пытался отнять у нее телефон, хватая за руки.
Общество
В Методистской церкви возник раскол из-за споров о гомосексуальности
Протестантская Объединенная методистская церковь планирует разделиться на две или более конфессии из-за непреодолимых разногласий по вопросу о гомосексуальности, сообщила в пятницу официальная новостная служба церкви.
Спорт
Клебо обошел Устюгова в общем зачете «Тур де Ски»
Кино
Disney опубликовал тизер новинок 2020 года
Армия и оружие
Генсек ООН призвал не допустить еще одной войны в Персидском заливе
Генсек ООН Антониу Гутерриш считает, что нельзя допустить еще одной войны в Персидском заливе.
Авто
Chevrolet NIVA временно оставит свое название после смены собственника
Наверняка, Chevrolet NIVA получит новое название лишь после появления обновлённой модели, которая в данный момент создаётся на основе проектов Renault-Nissan.
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4
На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Политика
Крымские татары ответили на обращение Зеленского
Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров прокомментировал новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором, он в том числе, обратился к крымским татарам.