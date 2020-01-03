с чего всё началось

Миллиардер Алишер Усманов рассказал в интервью газете Financial Times, кто может стать его наследниками. Во время беседы репортер поинтересовался, как Усманов собирается решать вопрос "преемственности". В ответ топ-менеджер заявил, что "жизнь не вечна".

Усманов рассказал о своих возможных наследниках

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