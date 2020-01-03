Общество
РИА НовостиУсманов рассказал о своих возможных наследниках
Миллиардер Алишер Усманов рассказал в интервью газете Financial Times, кто может стать его наследниками. Во время беседы репортер поинтересовался, как Усманов собирается решать вопрос "преемственности". В ответ топ-менеджер заявил, что "жизнь не вечна".
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с чего всё началось
Интервью с Алишером Усмановым вышло в рубрике Lunch with the FT, в которой журналисты издания общаются с бизнесменами и топ-менеджерами за обедом в ресторане (а иногда, как было в случае с создателем Ethereum Виталиком Бутериным, заказывают еду на дом).Forbes10:57
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Футбол
Ибрагимович забил в первой игре за «Милан»
После первого тайма в товарищеской игре «Милан» вел со счетом 5:0. Ибрагимович отметился голом.
Гаджеты
Смарт-часы Xiaomi Mi Watch Color оказались дешевле аналогов
Армия и оружие
Сеул призвал КНДР не проводить испытание нового стратегического оружия
Сеул присоединился к позиции США по данному вопросу. Южная Корея предостерегла КНДР от испытания нового стратегического вооружения.
Гаджеты
NVIDIA Ampere: преемник Turing выйдет не ранее второго полугодия
Источник утверждает, что 7-нм графические процессоры поколения Ampere выйдут на рынок только во втором полугодии.
Общество
Определена лучшая диета 2020 года
Второй среди лучших оказалась DASH-диета. Ее специфика заключается в борьбе с гипертонией.
Политика
Помпео обсудил с Лавровым убийство генерала Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео провёл переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, во время которых они обсудили убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.
Происшествия
Таксисту сломали челюсть и выбили три зуба за «новогодний тариф»
В белорусском городе Гродно пассажир сломал челюсть и выбил три зуба таксисту, который предложил ему оплатить поездку по двойному «новогоднему тарифу».
Экономика
ТМК закрыла сделку по продаже своей американской «дочки»
Трубная металлургическая компания (ТМК) завершила сделку по продаже 100% акций своей американской дочерней компании IPSCO Tubulars Inc. компании Tenaris, говорится в сообщении российской компании.
Хоккей
Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»
Общество
Бездомный житель Москвы отсудил у сети фитнес-клубов более 140 тысяч рублей
Мужчина, чье имя не называется, ночевал в спортзале.
Авто
Почему не стоит переплачивать за полный привод у кроссовера
У многих SUV полный привод реализован через электромагнитную муфту.
Политика
Соловьев задал возникающие в связи с убийством Сулеймани вопросы
Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани подтвердило, что международное право прекратило свое существование.
Футбол
Ригони может досрочно вернуться в «Зенит» из «Сампдории»
Нападающий Эмилиано Ригони может вернуться в «Зенит» из «Сампдории» в зимнее трансферное окно, сообщает Samp News24.
Общество
Сотни туристов из России застряли в очередях на границах Белоруссии
В госпогранкомитете отметили, что после снижения количества пересекающих границу с 31 декабря по 1 января «поток лиц, следующих на выезд из Белоруссии, более чем в два раза превысил число въезжающих в страну, и у пунктов пропуска снова появились очереди».
Общество
Обнародована декларация о доходах Зеленского
Национальное агентство по противодействию коррупции опубликовало декларацию, согласно которой украинский лидер Владимир Зеленский задекларировал более $210 тыс. дохода от студии "Квартал 95".
Гаджеты
HiSilicon более не является эксклюзивным поставщиком Huawei
HiSilicon является крупнейшей компанией по разработке чипов в Китае, но у неё всегда был только один заказчик — Huawei.
Гаджеты
LG представит прототип телевизора, который сворачивается как жалюзи
В прошлом году на выставке был представлен проект под названием LG Signature OLED TV R. Тогда экран из нижнего базового модуля выдвигался вверх, а теперь дисплей опускается из потолочного модуля по типу жалюзи или экрана для проектора.
Армия и оружие
США попытались вмешаться в совместные учения России, Китая и Ирана
Речь идёт о совместных манёврах России, Китая и Ирана, которые прошли в конце декабря в Индийском океане и Оманском заливе.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл показали подросшего сына Арчи
Принц Гарри и Меган Маркл решили провести новогодние каникулы за океаном - в Канаде.
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Армия и оружие
В США пофантазировали о российских истребителях будущего
Авторы учли, какие боевые машины есть в ВКС России сейчас, и пофантазировало будущем.
Происшествия
Стоматолог в Приморье сломал пальцы просившей о помощи молодой маме
В Уссурийске стоматолог отказался оказывать помощь ребенку и сломал пальцы снимавшей его на видео матери маленького посетителя.
Хоккей
Молодежная сборная России по хоккею вышла в полуфинал ЧМ-2020
Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 3:1.
Общество
Федору Добронравову разрешили въезд на Украину
Общество
Над Россией пройдет метеоритный дождь
В ночь на субботу в Москве и области ожидается ясная погода, которая позволит наблюдать метеорный поток Квадрантиды, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
Спорт
Радимов призвал россиян ехать на Олимпиаду: забейте на WADA
Тренер Владислав Радимов, в прошлом известный футболист, высказался по поводу санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в сторону российских спортсменов, передает РИА "Новости".
Политика
Миронов прогнозирует пересмотр пенсионной реформы
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов прогнозирует пересмотр пенсионной реформы, передает корреспондент ИА REGNUM.