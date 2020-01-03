с чего всё началось

Бизнесмен Алишер Усманов ответил на вопрос о возможных наследниках его состояния в интервью изданию Financial Times. По словам бизнесмена, он намерен отдать свои акции семье и топ-менеджерам.

Усманов рассказал о возможных наследниках своего бизнеса

Энергетика «Транснефть» объяснила остановку поставок нефти в Белоруссию "Транснефть" с 1 января не получила от российских нефтяных компаний заявки на поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, сообщил РИА Новости официальный представитель компании Игорь Демин.

Энергетика Транзит российского газа через Украину упал с начала года в пять раз Транзит российского газа через Украину в первый день 2020 года упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря, об этом свидетельствуют данные компании "Оператор ГТС Украины".

Политика В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.

Политика Сенатор Сандерс уверен, что убийство Сулеймани грозит началом войны на Ближнем Востоке Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс выразил уверенность в том, что убийство американскими ВС командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани грозит разрушительной войной на Ближнем Востоке.

Политика МИД РФ отреагировал на убийство иранского генерала по приказу Трампа Убийство командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани столкнуло мир с «новой реальностью», когда представителя власти иностранного государства можно ликвидировать «без соотношения с какой-либо правовой основой».

Общество SSJ 100 требует от «ИрАэро» 941 млн рублей «Гражданские самолеты Сухого» (производит Sukhoi Superjet 100) подала иск на 941 млн руб. против иркутской авиакомпании «ИрАэро», информация опубликована на сайте картотеки арбитражных дел.

Общество Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.

Политика В США хотят законодательно запретить Трампу вести войну с Ираном Сенатор-демократ Тим Кейн внес на рассмотрение американского сената резолюцию, в которой предлагает законодательно запретить президенту Дональду Трампу вести военные действия против Ирана без одобрения конгресса.

Происшествия В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).

Шоу-бизнес Кэмерон Диаз впервые стала матерью в 47 лет Актриса Кэмерон Диаз родила дочь от гитариста Бенджи Мэддена. О появлении малышки на свет Диаз написала в своем Instagram.

Политика Журналист рассказал о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина Президент США Дональд Трамп в 2017 году отругал директора разведывательного управления Пентагона Майкла Флинна и высокопоставленных сотрудников Белого дома за то, что они не сообщили ему о звонке российского лидера Владимира Путина.

Политика Кадыров высказался об убийстве военными США генерала Сулеймани Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на убийство американскими военными в Багдаде командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

Хоккей Шайба Кузнецова помогла «Вашингтону» победить Столичные победили со счётом: 3:4. Ранее ГЛАС сообщал о том, что Ничушкин помог «Колорадо» разгромить лидера Западной конференции.