Общество

Lenta.ruLenta.ruУсманов рассказал о возможных наследниках своего бизнеса

Бизнесмен Алишер Усманов ответил на вопрос о возможных наследниках его состояния в интервью изданию Financial Times. По словам бизнесмена, он намерен отдать свои акции семье и топ-менеджерам.
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с чего всё началось
Интервью с Алишером Усмановым вышло
 в рубрике Lunch with the FT, в которой журналисты издания общаются с бизнесменами и топ-менеджерами за обедом в ресторане (а иногда, как было в случае с создателем Ethereum Виталиком Бутериным, заказывают еду на дом).
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