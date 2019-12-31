Общество
Lenta.ruУсманов рассказал о возможных наследниках своего бизнеса
Бизнесмен Алишер Усманов ответил на вопрос о возможных наследниках его состояния в интервью изданию Financial Times. По словам бизнесмена, он намерен отдать свои акции семье и топ-менеджерам.
Читать в источнике
Оценить244
с чего всё началось
Интервью с Алишером Усмановым вышло в рубрике Lunch with the FT, в которой журналисты издания общаются с бизнесменами и топ-менеджерами за обедом в ресторане (а иногда, как было в случае с создателем Ethereum Виталиком Бутериным, заказывают еду на дом).Forbes10:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 22:21, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 22:21, Ашберн
Футбол
Сборная США по футболу отказалась ехать на Ближний Восток
Globallookpress Сборная США по футболу должна была провести в Катаре тренировочный 20-дневный сбор.
Хоккей
«Йокерит» нанес СКА самое крупное поражение в истории КХЛ
Финский «Йокерит» принимал на своем льду питерский СКА. Матч состоялся в рамках регулярного сезона КХЛ.
Шоу-бизнес
Пригожин ответил на критику «голубых огоньков»
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин считает несправедливой критику в сторону «голубых огоньков».
Шоу-бизнес
Курникова опубликовала милое видео с детьми от Иглесиаса
Теннисистка опубликовала в Instagram милое видео с малышами. На кадрах дети бегут по лужайке, но путь им преграждает сетка.
Общество
Россиянин выиграл в лотерею миллиард рублей
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Происшествия
СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье
Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.
Политика
Кадыров прокомментировал убийство Сулеймани
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал убийство генерала КСИР Касема Сулеймани американскими военными.
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Армия и оружие
США нанесли новый авиаудар к северу от Багдада
Сообщения о новом американском ударе поступили спустя сутки после того, как в результате авиаатаки США близ аэропорта Багдада погиб командир иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани.
Спорт
На «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме пройдут мужской и женский спринты
В рамках лыжной многодневки «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме сегодня, 4 января, пройдут спринтерские гонки.
Хоккей
Сборная России по хоккею в полуфинале МЧМ сыграет со Швецией
Во втором полуфинале встретятся Канада и Финляндия. Матчи пройдут 4 января в чешской Остраве.
Армия и оружие
Трамп заявил о готовности к дальнейшим действиям против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к дальнейшим действиям против Ирана после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Шоу-бизнес
Кэмерон Диаз родила первенца в 47 лет
Общество
Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей
В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
Общество
Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Технологии
В Microsoft назвали дату прекращения поддержки Windows 7
В марте 2019 года корпорация Microsoft объявила о решении в январе 2020 года прекратить техническую поддержку и обновление операционной системы Windows 7.
Общество
Название «Голландия» официально прекратило существование
Издание The Guardian сообщило, что название «Голландия» для обозначения Нидерландов прекратило существовать с 1 января.
Происшествия
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
Хоккей
Кузнецов забросил 16-ю шайбу в сезоне в матче с «Каролиной»
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз».
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поблагодарила подписчиков за поддержку
Актриса Анастасия Заворотнюк поблагодарила всех, кто оказывает ей поддержку и молится о ее выздоровлении, и пожелала всем счастливого Нового года.
Происшествия
Полицейский застрелил избившего жену россиянина
Гаджеты
Samsung представила новые версии флагманских смартфонов
Компания Samsung представила два новых смартфона — Galaxy S10 Lite и Note10 Lite.
Энергетика
Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию
В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.