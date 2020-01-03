с чего всё началось

Бизнесмен Алишер Усманов ответил на вопрос о возможных наследниках его состояния в интервью изданию Financial Times. По словам бизнесмена, он намерен отдать свои акции семье и топ-менеджерам.

Усманов рассказал о возможных наследниках своего бизнеса

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Баскетбол Баскетбольный ЦСКА проиграл «Панатинаикосу» в Калининграде Новый Калининград Баскетболисты московского ЦСКА со счетом 102:106 уступили греческому "Панатинаикосу" в матче Евролиги, который прошел 3 января в калининградском спорткомплексе "Янтарный", передает корреспондент "Нового Калининграда".