В статье Усманов привел данные Международного энергетического агентства, согласно которым к 2040 году среди минералов и металлов, используемых в экологически чистых энергетических технологиях, будет доминировать спрос на медь, никель и графит.
Украинский президент Владимир Зеленский заявил американским сенаторам, которые на этой неделе посетили Киев, что санкции против России надо вводить уже сейчас, а не ждать возможного «вторжения» на Украину.
«Швеция не является членом НАТО, но считается довольно близким партнером Альянса, так что этот шаг России с походом военных кораблей через Балтику может быть скрытым, завуалированным предупреждением для западного военного блока»,рассказали эксперты издания Baijiahao, на статью которых ссылается портал «ПолитРоссия».
В России планируют ввести учет и обязательную маркировку домашних животных, рассказал в беседе с "Известиями" первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.