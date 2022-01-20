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Усманов считает, что спрос на медь превысит предложение в долгосрочной перспективе

В статье Усманов привел данные Международного энергетического агентства, согласно которым к 2040 году среди минералов и металлов, используемых в экологически чистых энергетических технологиях, будет доминировать спрос на медь, никель и графит.
РБК
К тому моменту спрос на медь вырастет в 2,7 раза по сравнению с 2020 годом.
РБК
Основатель USM Holdings рассказал, что спрос на медь значительно превышает предложение, что приводит к резким скачкам цен.
Газета.Ru
Дисбаланс спроса и предложения на рынке привел к всплеску стоимости меди в мае и октябре 2021 года, когда цены на металл приближались к отметке в $11 тыс. за тонну, напоминает бизнесмен.
ТАСС

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