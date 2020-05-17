Общество

ИзвестияИзвестияУсманов вошел в десятку богатейших людей Великобритании

Российский бизнесмен Алишер Усманов оказался на седьмой строчке в списке десяти богатейших жителей Великобритании. Соответствующий рейтинг составлен газетой The Sunday Times. Состояние главы холдинга USM достигло £11,68 млрд ($14,16 млрд).
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Подробнее о событии

Три россиянина вошли в двадцатку самых богатых жителей Великобритании

Forbes04:35

Усманов занял седьмое место в списке богатейших бизнесменов Великобритании

News.ruвчера в 20:27

Трое россиян вошли в список самых богатых людей Британии

Московский Комсомолец02:29

В двадцатку богатейших жителей Великобритании вошли трое россиян

РБК01:23

Трое россиян вошли в двадцатку богатейших жителей Великобритании

РИА Новостивчера в 20:49

В десятке богатейших людей Великобритании остался только один россиянин

Интерфакс03:00

Алишер Усманов поднялся на седьмое место рейтинга самых богатых бизнесменов Великобритании

ТАССвчера в 20:00
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Происшествия

В Северной Осетии родился младенец с коронавирусом

В Северной Осетии родился ребенок с коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на минздрав республики.
Газета.Ru 10:28
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Общество

В Подмосковье отложили открытие магазинов стройматериалов

Магазины, торгующие строительными и отделочными материалами и товарами для сада, смогут возобновить деятельность не ранее 25 мая, следует из постановления губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, опубликованного на сайте регионального правительства.
РИА Новости 11:01
Политика

Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

Москва, 17 мая 2020, 17:42 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией.
REGNUM 10:42
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Общество

Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
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Шоу-бизнес

Сын Джигарханяна расстался с бывшей женой Казаченко

News.ru вчера в 03:16
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Политика

Вице-премьер Чехии заявил, что нет доказательств ввоза яда из России

Вице-премьер Гамачек заявил, что, судя по всему, ни чешская полиция, ни чешские спецслужбы не обладают какими-то доказательствами того, что российский дипломат привозил яд в Чехию и имел какие-то преступные намерения.
REGNUM 11:01
Хоккей

Две победы над Канадой со счётом 8:2! Великий чемпионат мира сборной СССР

По свидетельству многих журналистов, отмена учёта очков первого раунда в медальной группе была произведена именно для того, чтобы сборная Советского Союза не становилась чемпионом мира за два тура до конца, лишая турнир интриги и кассовых сборов в последних матчах.
Чемпионат 15 мая в 04:45
Политика

Еврокомиссия обвинила Россию в распространении теорий заговора

Как заявил представитель ЕК Питер Стано в интервью таблоиду Bild am Sonntag, для этой цели используются теории заговора и дезинформация о коронавирусе COVID-19.
Вести.Ru 05:25
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Футбол

Фанаты «Локомотива» устроили акцию протеста из-за ухода Семина

Фанаты московского "Локомотива" устроили акцию протеста из-за того, что клуб решил не продлевать контракт с наставником "железнодорожников" Юрием Семиным.
Газета.Ru 10:44
Здоровье

В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей

В Дагестане от осложнений, связанных с коронавирусом COVID-19, умерли более 40 медицинских работников, сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.
Коммерсантъ вчера в 21:45
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Общество

Врачи в Чечне извинились за жалобы на нехватку средств защиты

Сотрудники перепрофилированной под лечение больных с коронавирусом COVID-19 ЦРБ в Гудермесе извинились за жалобы на нехватку средств защиты и отсутствие надбавок.
Коммерсантъ 08:21
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Общество

Белоусов дал новые поручения по поддержке граждан и экономики РФ

Исполняющий обязанности председателя правительства РФ Андрей Белоусов дал ряд поручений Минздраву и Минтруду для оказания новых мер поддержки граждан и экономики страны на фоне ситуации с распространением коронавируса.
Интерфакс 09:13
Политика

Путин поздравил Нетаньяху с новым вступлением в должность премьера

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Биньямину Нетаньяху.
РЕН ТВ 10:37
Политика

США грозят России новыми санкциями в случае завершения Nord Stream 2

Круз заявил, что в том случае, если Россия решится достроить газопровод «Северный поток — 2», то в отношении госкорпорации «Газпром» автоматически будут введены санкции, которые американские законодатели одобрили ещё в декабре 2019 года.
REGNUM вчера в 16:04
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Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости 15 мая в 21:18
4,2K
Общество

Россиянам предсказали аномально холодную погоду

На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
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Авто

Кроссовер Honda Breeze пользуется ажиотажным спросом

Новый кроссовер Honda Breeze, вышедший на китайский рынок в ноябре 2019 года, до сих пор пользуется ажиотажным спросом.
Автоновости дня 05:00
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Общество

Россию хотят отстранить от строительства АЭС в Чехии, пишут СМИ

Российские и китайские компании, которые подали заявки на участие в тендере на постройку новых энергоблоков АЭС "Дукованы" в Чехии, могут отстранить от конкурса, сообщило издание Deník N.
РИА Новости 10:10
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Футбол

Чемпионат России возобновится 21 июня

Российские клубы стали возобновлять тренировки.
Soccer.ru 15 мая в 06:41
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Общество

В России остановился рост распространения коронавируса

В России, по состоянию на 17 мая, остановился рост распространения коронавируса.
Lenta.ru 06:41
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Общество

Россияне до конца мая смогут невооруженным глазом наблюдать МКС

Международная космическая станция будет видна невооруженным глазом почти всем россиянам по вечерам до конца мая, сообщает Роскосмос.
РИА Новости 09:20
2
Общество

В правительстве Германии предостерегли от использования WhatsApp

Как сообщает Кельбер в письме, использование WhatsApp, принадлежащего компании Facebook, "исключено" для федеральных властей.
РИА Новости 10:18
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Общество

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:12
3K
Политика

В Раде рассказали о смене стратегии Зеленского по Донбассу

Газета.Ru 01:15
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Космос

США запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с космопланом X-37B

Таллахасси, США, 17 мая 2020, 16:42 — REGNUM Американцы запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с находящимся на борту космопланом X-37B военного назначения, сообщает 17 мая компания United Launch Alliance.
REGNUM 09:42
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Экономика

В Самарской области малоимущим отменят платеж за коммуналку

Субсидии на оплату коммунальных услуг за апрель получат малоимущие семьи Самарской области, 17 мая сообщает пресс-служба правительства региона.
ИА Красная Весна 09:43
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Экономика

Названо условие полного коллапса мировой экономики в ближайшем будущем

Венчурный инвестор Оскар Стаховяк назвал условие полного коллапса мировой экономики в ближайшем будущем в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 21:21
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Музыка

«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме

Власти города подтвердили, что готовы принять «Евровидение» в 2021 году. «Евровидение-2020» должен был пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме.
Якутия 24 03:01
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Фигурное катание

Тарасова в ответ на оскорбление назвала Роднину «дурой законченной»

ФАН вчера в 23:33
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Футбол

«Сельта» не оштрафовала Смолова за отъезд из Испании

Агент нападающего Федора Смолова Герман Ткаченко заявил, что «Сельта» не оштрафовала россиянина за нарушение самоизоляции.
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Российский предприниматель, меценат и филантроп узбекского происхождения, миллиардер, основатель USM Holdings. Продолжительное время один из богатейших бизнесменов России.
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Российский предприниматель и государственный деятель. Бывший губернатор Чукотского автономного округа и председатель Думы Чукотского автономного округа. В 2019 году, по версии журнала «Форбс», состояние Романа Абрамовича составляет 12,4 млрд долл; в рейтинге богатейших бизнесменов России он занимает 10-е место, в аналогичном рейтинге богатейших жителей Великобритании - девятое место.
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