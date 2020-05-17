Общество

ИзвестияИзвестияУсманов вошел в десятку богатейших людей Великобритании

Российский бизнесмен Алишер Усманов оказался на седьмой строчке в списке десяти богатейших жителей Великобритании. Соответствующий рейтинг составлен газетой The Sunday Times. Состояние главы холдинга USM достигло £11,68 млрд ($14,16 млрд).
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Три россиянина вошли в двадцатку самых богатых жителей Великобритании

Forbes04:35

В десятке богатейших людей Великобритании остался только один россиянин

Интерфакс03:00

Алишер Усманов поднялся на седьмое место рейтинга самых богатых бизнесменов Великобритании

ТАССвчера в 20:00

В двадцатку богатейших жителей Великобритании вошли трое россиян

РБК01:23

Трое россиян вошли в двадцатку богатейших жителей Великобритании

РИА Новостивчера в 20:49

Усманов занял седьмое место в списке богатейших бизнесменов Великобритании

News.ruвчера в 20:27

Трое россиян вошли в список самых богатых людей Британии

Московский Комсомолец02:29
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Авто

За первую половину мая 10 брендов изменили цены на автомобили

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Здоровье

Ученый рассказал о приоритетах при вакцинации россиян

Глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал о приоритетах при вакцинации россиян.
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Вице-премьер Чехии заявил, что нет доказательств ввоза яда из России

Вице-премьер Гамачек заявил, что, судя по всему, ни чешская полиция, ни чешские спецслужбы не обладают какими-то доказательствами того, что российский дипломат привозил яд в Чехию и имел какие-то преступные намерения.
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Космос

США запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с космопланом X-37B

Таллахасси, США, 17 мая 2020, 16:42 — REGNUM Американцы запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с находящимся на борту космопланом X-37B военного назначения, сообщает 17 мая компания United Launch Alliance.
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Игры

Игру GTA V начали раздавать бесплатно на Epic Games Store

Сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
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Общество

В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом

За сутки в Москве скончались 77 пациентов с пневмонией и подтвержденным диагнозом COVID-19.
РИА Новости 15:07
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Финансы

Спекулянты сократили ставку на снижение доллара до минимумов с марта

Хедж-фонды и другие крупные спекулянты сократили короткие позиции по доллару США до минимального за 2 месяца значения, свидетельствует статистика Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).
Profinance.ru 15 мая в 16:53
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Легионеры «Краснодара» повторили алкогольную вечеринку

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Финансы

ЦБ РФ: Максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках выросла до 5,51%

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 привлекающих наибольших объем депозитов крупнейших российских банках составила 5,5080% годовых.
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Силовики Нацгвардии Украины изнасиловали фотографа из США

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В Подмосковье на территории промзоны загорелись бензовозы

В городе Дзержинский в Подмосковье загорелись бензовозы и строительные контейнеры на территории промзоны.
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Константин Богомолов превратил Собчак в старуху ради нового сериала

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На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
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"С августа 2019 года по август 2020-го может закрыться один миллион малых предприятий", — сказал Калинин.
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Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из ограничений

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Медики в Бельгии устроили «коридор позора» для премьер-министра страны

Персонал одной из больниц в Бельгии устроил так называемый «коридор позора» премьер-министру королевства Софи Вильмес.
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Геррейру забил второй гол «Боруссии» в матче с «Шальке»

Защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэл Геррейру забил второй гол команды в матче с «Шальке» (2:0, перерыв).
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Партию вакцины от гриппа нашли в лесу в Нижегородской области, по данному факту проводится проверка.
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