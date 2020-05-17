Общество
ИзвестияУсманов вошел в десятку богатейших людей Великобритании
Российский бизнесмен Алишер Усманов оказался на седьмой строчке в списке десяти богатейших жителей Великобритании. Соответствующий рейтинг составлен газетой The Sunday Times. Состояние главы холдинга USM достигло £11,68 млрд ($14,16 млрд).
Читать в источнике
Оценить1,1K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 15:43, Ашберн
Авто
За первую половину мая 10 брендов изменили цены на автомобили
Цены на свои автомобили в первой половине мая обновили 10 автомобильных брендов, чьи модели официально представлены на российском рынке.
Автоновости дня 01:06
Здоровье
Ученый рассказал о приоритетах при вакцинации россиян
Глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал о приоритетах при вакцинации россиян.
Коммерсантъ 15:37
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала о здоровье живущей рядом Заворотнюк
Певица Наташа Королева рассказала, что является соседкой актрисы Анастасии Заворотнюк в Крекшино.
Московский Комсомолец 05:25
Политика
Вице-премьер Чехии заявил, что нет доказательств ввоза яда из России
Вице-премьер Гамачек заявил, что, судя по всему, ни чешская полиция, ни чешские спецслужбы не обладают какими-то доказательствами того, что российский дипломат привозил яд в Чехию и имел какие-то преступные намерения.
REGNUM 11:01
Космос
США запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с космопланом X-37B
Таллахасси, США, 17 мая 2020, 16:42 — REGNUM Американцы запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с находящимся на борту космопланом X-37B военного назначения, сообщает 17 мая компания United Launch Alliance.
REGNUM 09:42
Игры
Игру GTA V начали раздавать бесплатно на Epic Games Store
Сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:29
Общество
В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом
За сутки в Москве скончались 77 пациентов с пневмонией и подтвержденным диагнозом COVID-19.
РИА Новости 15:07
Финансы
Спекулянты сократили ставку на снижение доллара до минимумов с марта
Хедж-фонды и другие крупные спекулянты сократили короткие позиции по доллару США до минимального за 2 месяца значения, свидетельствует статистика Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).
Profinance.ru 15 мая в 16:53
Футбол
Легионеры «Краснодара» повторили алкогольную вечеринку
ProstoProSport 15:14
Финансы
ЦБ РФ: Максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках выросла до 5,51%
Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 привлекающих наибольших объем депозитов крупнейших российских банках составила 5,5080% годовых.
МонаВиста 15 мая в 13:24
Армия и оружие
Силовики Нацгвардии Украины изнасиловали фотографа из США
Народные новости 13:41
Происшествия
В Подмосковье на территории промзоны загорелись бензовозы
В городе Дзержинский в Подмосковье загорелись бензовозы и строительные контейнеры на территории промзоны.
РБК 13:17
Шоу-бизнес
Константин Богомолов превратил Собчак в старуху ради нового сериала
Актуальные Новости 08:37
Политика
Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости 12:41
Общество
Россиянам предсказали аномально холодную погоду
На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
Технологии
МВД России закупило иностранные компьютеры вместо «Эльбрусов» и «Байкалов»
МВД России решило закупить иностранные компьютеры в количестве 30 тысяч единиц.
Дни24 вчера в 11:13
Происшествия
Фотограф из Уфы погибла в Дубае, сорвавшись со скалы
"Случилась большая беда, 15 мая в Дубае погибла Юлия Хабибуллина, фотограф из Уфы", — написала на своей странице в Facebook пользователь социальной сети Альфия Курманаева.
РИА Новости 14:05
Музыка
«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме
Власти города подтвердили, что готовы принять «Евровидение» в 2021 году. «Евровидение-2020» должен был пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме.
Якутия 24 03:01
Общество
Попова прокомментировала предстоящий сезон отдыха в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала возможность сезона отдыха на российских курортах в 2020 году.
RT на русском 02:51
Экономика
В «Опоре России» предсказали закрытие миллиона предприятий до августа
"С августа 2019 года по август 2020-го может закрыться один миллион малых предприятий", — сказал Калинин.
РИА Новости 15 мая в 18:34
Общество
Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из ограничений
В эфире программы «Неделя в городе» на канале «Россия-1» губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что уже к понедельнику Подмосковье будет соответствовать трем критериям, которые требуются для частичного запуска экономики.
Журналистская правда 04:36
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
Общество
Медики в Бельгии устроили «коридор позора» для премьер-министра страны
Персонал одной из больниц в Бельгии устроил так называемый «коридор позора» премьер-министру королевства Софи Вильмес.
Известия 12:25
Футбол
Геррейру забил второй гол «Боруссии» в матче с «Шальке»
Защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэл Геррейру забил второй гол команды в матче с «Шальке» (2:0, перерыв).
Чемпионат вчера в 10:25
Единоборства
Видео нокаута в бою Оверим – Харрис на UFC Fight Night 172
В Джексонвилле (Флорида, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 172.
Чемпионат 00:40
Политика
НАСА представило правила освоения Луны
НАСА представило соглашение Artemis Accords, в котором описаны международные правила освоения Луны и добычи полезных ископаемых на ее территории.
Lenta.ru 13:12
Общество
Мясников рассказал о мерах индивидуальной защиты от коронавируса
Врач Александр Мясников в своём Telegram-канале написал о мерах индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:45
Общество
В лесу Нижегородской области нашли свалку вакцин от гриппа
Партию вакцины от гриппа нашли в лесу в Нижегородской области, по данному факту проводится проверка.
Известия 11:29
Политика
В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США
Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США.
РБК вчера в 22:02