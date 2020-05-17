Общество
REGNUMБизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании
Лондон, 17 мая 2020, 08:41 — REGNUM Седьмое место среди самых богатых жителей Великобритании занял российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает издание The Sunday Times. Состояние бизнесмена оценивается в 11,68 млрд фунтов стерлингов, что на 3% больше, чем в рейтинге 2019 года.
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Армия и оружие
В Италии убедились в эффективности применяемого РФ метода дезинфекции
Всего за время работы в Италии специалистами войск РХБ-защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными была проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более чем 100 населенных пунктах итальянской области Ломбардия и провинции Брешия.
Российская газета 10:05
Музыка
«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме
Власти города подтвердили, что готовы принять «Евровидение» в 2021 году. «Евровидение-2020» должен был пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме.
Якутия 24 03:01
Политика
Путин: у России есть оружие, которого нет ни у одной страны мира
Глава государства отметил, что смотреть на опыт других стран нужно, но при этом не стоит забывать, что в России имеются "очень хорошие собственные базы".
Вести.Ru 07:01
Общество
Голикова объяснила невыгодность занижения данных по коронавирусу
Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что данные о числе умерших в Москве с коронавирусной инфекцией перепроверяют перед обнародованием, они достоверны.
RT на русском 05:13
Общество
В Самарской области продлили режим самоизоляции до 25 мая
Жителям Самарской области разрешили гулять, но продлили режим самоизоляции по 25 мая.
ТАСС 11:34
Экономика
Рублю придают сил нефть и налоговый период
Благодаря предпосылкам дальнейшего улучшения ситуации на рынке энергоносителей и стартовавшего налогового периода доллар и евро вполне возможно уже по итогам дня 15 мая обновят минимумы с середины марта, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
REGNUM 15 мая в 06:11
Происшествия
В Латвии обнаружили пропавший дрон
Известия 08:55
Общество
Два ТЦ «Мега» под Петербургом вновь закрыли после двух дней работы
Причиной стало несоблюдение в них требований Роспотребнадзора Торговые центы "Мега-Парнас" и "Мега-Дыбенко", которые находятся у границы Санкт-Петербурга, были открыты 15 мая по решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
РБК 07:54
Общество
Попова объяснила, почему многие россияне не переболели коронавирусом
Профилактические меры защитили большинство граждан Российской Федерации от коронавирусной инфекции, заметила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
iReactor 08:27
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
Культура
Умерла режиссер сериала «Утреннее шоу» Линн Шелтон
Шелтон занималась сериалами "Утреннее шоу" (2019), в качестве режиссера и продюсера - мини-сериалом "И повсюду тлеют пожары" (2020).
Ревизор.ру 04:39
Общество
Армавирские медики вступились за главврача, уволенного после невыплат
Московский Комсомолец 11:45
Общество
Врачи устроили «коридор позора» Софи Вильмес
Бельгийскому премьер-министру Софи Вильмес врачи одной из ведущих больниц устроили "коридор позора", передает канал "Россия 24".
Вести.Ru 11:15
Культура
«Пухляш» из клипа Little Big попал в рейтинг Forbes
Алтайский танцор Дмитрий Красилов, известный общественности по роли «пухляша» из клипа «Uno» питерской группы Little Big, вошел в лонг-лист премии «30 до 30» журнала Forbes, говорится на сайте издания.
Live24 02:44
Политика
Вице-премьер Чехии заявил, что нет доказательств ввоза яда из России
Вице-премьер Гамачек заявил, что, судя по всему, ни чешская полиция, ни чешские спецслужбы не обладают какими-то доказательствами того, что российский дипломат привозил яд в Чехию и имел какие-то преступные намерения.
REGNUM 11:01
Фигурное катание
Тарасова в ответ на оскорбление назвала Роднину «дурой законченной»
ФАН вчера в 23:33
Происшествия
В Подмосковье загорелись бензовоз и три контейнера
РИА Новости 11:42
Гаджеты
Неттоп Chuwi CoreBox i5 получил CPU Intel Core i5-5257U
Компания Chuwi пополнила ассортимент неттопов моделью Chuwi CoreBox i5, которая основана на аппаратной платформе Intel.
Megaobzor.com 11:45
Экономика
В Самарской области малоимущим «обнулят» апрельский платеж за коммуналку
Малоимущим семьям в Самарской области, которые получают субсидии на оплату коммунальных услуг, полностью компенсируют расходы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) за апрель, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 09:26
Общество
Врачи в Чечне извинились за жалобы на нехватку средств защиты
Сотрудники перепрофилированной под лечение больных с коронавирусом COVID-19 ЦРБ в Гудермесе извинились за жалобы на нехватку средств защиты и отсутствие надбавок.
Коммерсантъ 08:21
Наука
Новый вид паразитических грибов найден в Twitter
Новый вид паразитических лабульбениомицетов описан в статье, опубликованной в журнале MycoKeys.
Naked Science вчера в 04:41
Общество
Эпидемиолог из КНР обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии
Пекин, 17 мая 2020, 18:50 — REGNUM Обвинение властям китайского города Ухань в сокрытии реальных масштабов вспышки COVID-19 выдвинул 17 мая в эфире телеканала CNN ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань.
REGNUM 11:50
Здоровье
В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей
В Дагестане от осложнений, связанных с коронавирусом COVID-19, умерли более 40 медицинских работников, сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.
Коммерсантъ вчера в 21:45
Общество
Мясников рассказал о мерах индивидуальной защиты от коронавируса
Врач Александр Мясников в своём Telegram-канале написал о мерах индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:45
Происшествия
Полиция и Росгвардия пресекли сход торговцев около рынка Фуд-сити
ТАСС 15 мая в 11:04
Шоу-бизнес
Примадонна поддержала Наташу Королеву в самое тяжелое время
История первого появления Наташи на ТВ, долгожданные встречи, неожиданные гости, прямое включение из Майами, сюрприз от сына Архипа и много-много песен – в вечернем шоу Андрея Малахова на телеканале "Россия 1". 16-летняя Наташа Порывай приехала в Москву уже с эстрадным опытом за плечами, но музой известного композитора, писавшего песни самой Примадонне, стала не сразу.
Вести.Ru вчера в 13:18
Общество
В правительстве Германии предостерегли от использования WhatsApp
Как сообщает Кельбер в письме, использование WhatsApp, принадлежащего компании Facebook, "исключено" для федеральных властей.
РИА Новости 10:18
Шоу-бизнес
Вопреки слухам Эмбер Херд не уволили из «Аквамена 2»
Bimru.ru 15 мая в 03:23
Происшествия
В Северной Осетии родился младенец с коронавирусом
В Северной Осетии родился ребенок с коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на минздрав республики.
Газета.Ru 10:28