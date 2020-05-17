Общество

ИзвестияИзвестияУсманов вошел в десятку богатейших людей Великобритании

Российский бизнесмен Алишер Усманов оказался на седьмой строчке в списке десяти богатейших жителей Великобритании. Соответствующий рейтинг составлен газетой The Sunday Times. Состояние главы холдинга USM достигло £11,68 млрд ($14,16 млрд).
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Три россиянина вошли в двадцатку самых богатых жителей Великобритании

Forbes04:35

В двадцатку богатейших жителей Великобритании вошли трое россиян

РБК01:23

Трое россиян вошли в список самых богатых людей Британии

Московский Комсомолец02:29

Трое россиян вошли в двадцатку богатейших жителей Великобритании

Lenta.ru01:48

Трое россиян вошли в двадцатку богатейших жителей Великобритании

РИА Новостивчера в 20:49

Усманов занял седьмое место в списке богатейших бизнесменов Великобритании

News.ruвчера в 20:27

Алишер Усманов поднялся на седьмое место рейтинга самых богатых бизнесменов Великобритании

ТАССвчера в 20:00
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Политика

Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

Президент России Владимир Путин назвал возглавляемую им страну отдельной цивилизацией, отметив, что ей необходимо сделать упор на развитие высоких технологий.
Известия 15:17
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Призыв запретить Соловьеву въезд в Италию поддержали более 200 тысяч человек

Петицию с призывом запретить телеведущему Владимиру Соловьеву въезд в Европу и США на сайте Change.org поддержали более 200 тысяч человек.
Lenta.ru 08:21
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Общество

Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
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Кино

Махершала Али предстал в образе Блэйда

Kinonews.ru 05:10
Спорт

Титов: Корбут была героем своего времени, желаю ей здоровья и счастья

Четырёхкратная олимпийская чемпионка Ольга Корбут была героем своего времени, она многое сделала для спортивной гимнастики, заявил РИА Новости глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.
РИА Новости вчера в 08:22
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К Terraria выпустили финальное обновление Journey’s End

Игромания.ру вчера в 15:54
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Общество

ВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным

Распыление, или фумигация, дезинфицирующих средств в закрытых помещениях неэффективна в случае COVID-19, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости 15:49
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Здоровье

В Словении ослабили ограничения для въезжающих в страну иностранцев

Любляна, 18 мая 2020, 00:39 — REGNUM Режим 14-дневного карантина, который обязаны проходить все въезжающие в Словению лица, ослаблен для ряда категорий иностранцев, 17 мая сообщается на сайте словенского правительства.
REGNUM 17:39
Политика

В Раде рассказали о смене стратегии Зеленского по Донбассу

Газета.Ru 01:15
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Происшествия

Два человека погибли в аварии с микроавтобусом на Кубани

По предварительным данным, в результате столкновения двух транспортных средств пострадали семь человек и двое погибли.
Газета.Ru 08:37
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Происшествия

13 человек пострадали при стрельбе во время поминальной службы в США

13 человек пострадали при стрельбе во время поминальной службы в американском штате Луизиана, сообщает в воскресенье Associated Press.
Интерфакс 14:14
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Экономика

Саудиты скупили доли Boeing и Facebook

Как ранее сообщало ИА REGNUM, месяц назад саудовский Суверенный фонд купил акции четырёх крупных европейских нефтяных компаний на сумму порядка миллиарда долларов.
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Происшествия

В Канаде разбился самолет пилотажной группы ВВС

ТАСС 16:38
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Первый канал покажет седьмой сезон сериала «Мосгаз. Катран»

В съемках нового сезона приняли участие Андрей Смоляков, Марина Александрова, Алексей Бардуков, Евгения Крюкова, Алёна Бабенко, Александр Голубев, Максим Аверин и другие.
Культуромания 05:52
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Общество

Кадыров потребовал уволить медиков из-за жалоб о нехватке масок

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить сотрудников Гудермесской районной больницы, которые жаловались на нехватку масок, противочумных костюмов и других средств защиты.
Российская газета 12:37
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Общество

Два ТЦ «Мега» под Петербургом вновь закрыли после двух дней работы

Причиной стало несоблюдение в них требований Роспотребнадзора Торговые центы "Мега-Парнас" и "Мега-Дыбенко", которые находятся у границы Санкт-Петербурга, были открыты 15 мая по решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
РБК 07:54
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Политика

Помпео рассказал о помощи России со стороны США

Трамп, напомнил Помпео, в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным предложил Москве помощь в виде оборудования для тестирования коронавируса и аппаратов ИВЛ.
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Умерла режиссер сериала «Утреннее шоу» Линн Шелтон

Шелтон занималась сериалами "Утреннее шоу" (2019), в качестве режиссера и продюсера - мини-сериалом "И повсюду тлеют пожары" (2020).
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Авто

Мертворождённый электромобиль Dyson может стать донором технологий

От идеи наладить массовое производство электромобиля с кодовым обозначением N526 британская компания Dyson отказалась ещё в октябре прошлого года.
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Армия и оружие

Хаменеи пообещал изгнать американцев из Ирака и Сирии

Тегеран, 17 мая 2020, 21:49 — REGNUM Великий аятолла Ирана Али Хаменеи пообещал изгнать американцев из Ирака и Сирии, 17 мая сообщает агентство Tasnim.
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Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме

Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
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Названы первые кандидаты на вакцинацию от COVID-19

Глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, кому в первую очередь сделают прививку от коронавируса.
Газета.Ru 15:11
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Общество

Рост распространения коронавируса в России остановился

Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса (США), на первом месте по количеству жертв и заразившихся в последние месяцы остаются Соединенные Штаты, Россия заняла вторую строчку.
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Армия и оружие

В США испугались нового «морского монстра» из России

Россия строит нового «морского монстра» — экраноплан A-050, пишет американское издание We Are The Mighty.
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AMD назвала возможный ассортимент Ryzen 4000 семейства Renoir

В интернете опубликовали информацию о намерении AMD выпустить настольные версии для мобильных процессоров из линейки Renoir.
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Употребление жирной пищи снижает концентрацию на 11%

Первая группа добровольцев ела продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, а вторая – блюда, приготовленные на подсолнечном масле.
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Партию вакцины от гриппа нашли в лесу в Нижегородской области, по данному факту проводится проверка.
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Завод Nissan в Петербурге возобновит производство в две смены

Завод Nissan в Санкт-Петербурге возобновит производство в понедельник в две смены.
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